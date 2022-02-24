ВТБ: Новые санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов

Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах в ВТБ, в том числе в долларах и евро – все счета по-прежнему активны, говорится в сообщении российского банка после объявленных санкций США и Великобритании в отношении ВТБ.

«Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России», – передает ТАСС сообщение банка.

Также уточняется, что все карты ВТБ, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в банкоматах на всей территории России, а ограничения коснутся только работы карт за границей.

«Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России», – добавили в банке.

Ранее стало известно, что американские власти вводят против России новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.

Напомним, Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.