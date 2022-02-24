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ВТБ: Новые санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов
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Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах в ВТБ, в том числе в долларах и евро – все счета по-прежнему активны, говорится в сообщении российского банка после объявленных санкций США и Великобритании в отношении ВТБ.
«Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России», – передает ТАСС сообщение банка.
Также уточняется, что все карты ВТБ, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в банкоматах на всей территории России, а ограничения коснутся только работы карт за границей.
«Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России», – добавили в банке.
Ранее стало известно, что американские власти вводят против России новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.
Напомним, Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
Байдену предложили разрешить украинский кризис в три шага
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Журналист американского издания The American Conservative, полковник в отставке, бывший советник минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что прекратить украинский кризис можно вызовом посла России в Белый дом и обозначением ему ряда пунктов.
В своей статье он указал, что длительность украинского кризиса зависит от готовности США учитывать мнение других государств. Макгрегор указывает, что команда Байдена может в три счета разрешить возникший конфликт, передает Life.ru.
По мнению журналиста, страны Европы, особенно Германия, были бы рады, если бы президент США проявил подобными действиями политическую гибкость, но пока этого не случилось и Запад остается в некомфортном положении.
«Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта», – пишет журналист.
Первым шагом он назвал проведение «красной линии» по реке Днепр, за которую «не должны заступать российские войска».
Вторым шагом будет согласие США и их союзников на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации, а также признание Белым домом того факта, что конструкция украинского государства в ее нынешнем виде неисторична и проблематична.
Третий пункт – переговоры с Москвой и ограничение присутствия в Восточной Европе сил НАТО.
Макгрегор пишет, что США и их союзники также «должны работать с Москвой над заключением нового соглашения, ограничивающего численность Сухопутных войск, Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которым разрешено действовать в Восточной Европе».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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В Вашингтоне отказались считать ввод российских войск в Донбасс «новым шагом»
Представитель Белого дома заявил, что для Вашингтона «вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом», так как, по версии США, «у России есть силы в Донбассе последние восемь лет».
При этом в американской администрации пока не могут подтвердить сообщения СМИ о вводе российских войск в Донбасс, передает РИА «Новости».
В администрации США заявили, что не готовы обещать, что встреча президента страны Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Белый дом также отказался сообщить, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на неделе встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, после решения России признать ДНР и ЛНР, появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс. Вооруженным силам России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.
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В США назвали главную ошибку Запада в отношении Путина
Обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм рассказал об ошибке Запада в отношении президента России Владимира Путина.
По его словам, раньше в США и Европе главу российского государства считали тактиком, а не стратегом, но «они ошибались», передает РИА «Новости».
Закхейм напомнил, что Путин беспрецедентно усилил позиции Москвы в Восточном Средиземноморье, получив военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме. Россия поддерживает хорошие отношения как с Израилем, так и с Египтом, дружит с Грецией.
«А теперь он укрепил влияние в Европе: признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики. Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы. Несомненно, то же самое произойдет и с Украиной», – считает журналист.
Закхейм указал на то, что США не должны удивляться образованию новых государств за океаном: Вашингтон так же в 1837 году признал отколовшийся от Мексики Техас. Позднее эта территория стала 28-м штатом США.
По мнению обозревателя, Москва продолжит усиливать свои позиции в Европе.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Байден отказался посылать американские войска на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается посылать американских военнослужащих на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«У президента [Байдена] нет намерений отправлять ВС США или американские войска воевать на Украину. <…> Эта точка зрения и подход президента не изменились», – приводит слова Псаки ТАСС.
Ранее главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
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Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Помпео указал на вину Байдена в ситуации вокруг Украины
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В ситуации вокруг Украины виновата нынешняя американская администрация Джо Байдена, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео заявил в Twitter, что глава российского государства Владимир Путин – все «тот же человек, что и при администрации» Дональда Трампа. Как отметил экс-госсекретарь, «единственное, что изменилось» с тех пор – «американское руководство».
За несколько часов до этого Помпео заявил, что Россия «не осмелилась вторгнуться на Украину» при президентстве Трампа, хотя его администрацию и обвиняли в «слабости» по отношению к Москве. Теперь же, как заявил Помпео, Россия «осмелилась». «Как вы думаете, кого Путин боялся больше?» – заявил он.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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США ввели санкции против России
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В связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА, сообщил минфин США.
Санкции вводятся против директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко, а также их сыновей Дениса Бортникова и Владимира Кириенко. Александр Бортников и Сергей Кириенко попали под санкции повторно. Также в санкционный список как глава Промсвязьбанка внесен Петр Фрадков, передает РИА «Новости».
США «расширили ограничения на операции с российским суверенным долгом, еще больше отрезав Россию от источников финансирования приоритетных для правительства президента Путина задач», говорится в сообщении. Новые санкции затрагивают вторичный рынок облигаций и «распространяют существующие запретительные меры в отношении суверенного долга» на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином России.
Минфин США подтвердил введение санкций против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур, так как они играют «ключевую роль в финансировании российского военно-промышленного комплекса». Американским компаниям и лицам предписано завершить операции с попавшим под новые санкции ВЭБ до 24 марта 2022 года. В числе 25 дочерних структур ВЭБ оказался и ПФК ЦСКА.
В рамках санкций американские власти также объявили собственностью, подлежащей блокированию, пять морских судов, которые принадлежат компании ООО «ПСБ Лизинг» – дочернего предприятия Промсвязьбанка.
В пресс-службе ВЭБ заверили, что санкции США не повлияют на выполнение ВЭБом своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.
Промсвязьбанк также сообщил, что санкции не окажут существенного влияния на его деятельность: «Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ. Банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям». В банке подчеркнули, что введение санкций накладывает ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, включая сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции. При этом «все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются», передает ТАСС.
Кроме того, Центробанк, Министерство финансов и Фонд национального благосостояния России во вторник были внесены в специальный список американского финансового ведомства NS-MBS, на фигурантов которого распространяются особые финансовые ограничения. Данный перечень отличается от обычных санкционных списков. В список NS-MBS попадают учреждения, против которых введены «не полностью блокирующие санкции», в отличие от обычных перечней. Финансовые ограничения для специального списка «могут включать, в том числе, неблокирующие запреты на предоставление определенных товаров или услуг». В данном случае, пояснили в американском ведомстве, имеются в виду санкции против суверенного долга России.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
В Белом доме заявили, что «любое учреждение в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации является мишенью для дальнейших санкций». Поскольку «более 80% ежедневных операций России с иностранной валютой в мире осуществляются в американских долларах, и примерно половина международной торговли России осуществляется в долларах», от санкций «не застрахован ни один российский финансовый институт, включая крупнейшие банки», говорится в сообщении. В частности, США готовы при необходимости ввести санкции в отношении Сбербанка и ВТБ.
Представитель американской администрации высокого ранга сказал, что отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT «не входит в первую часть пакета санкций», но «остается одной из опций». Отвечая на вопрос о возможности санкций против президента России Владимира Путина, чиновник сказал, что власти США продолжают рассматривать все варианты действий. США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и мер экспортного контроля против России в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявил представитель американской администрации.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что «в предстоящие дни» будут введены «санкции против российских элит и членов семей», которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль».
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Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР
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Американский президент Джо Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что признание Россией их независимости является «угрозой» для США.
Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».
Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».
По его мнению, данное решение Москвы «таким образом представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Байден указом запретил американцам инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с ними и финансировать их. Документ позволяет вводить санкции против любого лица, который действует в этом регионе. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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США перечислили санкции против России
Президент США Джо Байден рассказал, какие санкции вводят США против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР.
Байден сообщил, что «с завтрашнего дня» и «в предстоящие дни» будут введены «санкции против российских элит и членов семей», которые «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль», передает РИА «Новости».
Президент США сообщил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». Кроме того, США вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Президент США не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь, минюст США пока не опубликовал список новых санкций в отношении России. Администрация США работает с Германией над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток – 2» не был запущен.
По словам Байдена, Запад «един в поддержке Украины», «в оппозиции российской агрессии» и «в решимости защищать альянс НАТО».
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Британия объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
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Рубль укрепился на фоне объявления Байденом санкций против России
На фоне заявления президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины рубль резко вырос к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
До выступления американского лидера рубль колебался у уровней предыдущего закрытия. К 22.50 мск курс доллара расчетами «завтра» снижался до 78,83 рубля (на 95 копеек), евро – до 89,36 рубля (на 79 копеек), передает РИА «Новости».
Напомним, Байден рассказал, какие санкции вводят США против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Он сообщил, что будут введены «санкции против российских элит и членов семей». Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга». Кроме того, США вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка».
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Блинкен отказался встречаться с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На встрече с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой Блинкен сообщил, что «проконсультировался с союзниками и партнерами, все согласились» с таким решением. Блинкен направил Лаврову письмо с оповещением о принятом решении не проводить встречу, передает РИА «Новости».
Госсекретарь заявил, что США не позволят России притворяться участниками дипломатического процесса и двигаться по пути конфликта. При этом, по его словам, США открыты для дипломатии, но Россия должна продемонстрировать, «что она настроена серьезно». «В минувшие 24 часа она демонстрировала прямо противоположное», – заявил глава Госдепа.
Как заявил Блинкен, высказывания президента России Владимира Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства. По мнению Блинкена, «это полностью ложное утверждение, которое игнорирует историю, международное право и десятки миллионов украинцев». Он заявил, что Путин якобы «всегда планировал вторгнуться на Украину» и «уничтожить украинскую демократию, которая представляет сильный контраст с его автократией», передает ТАСС.
Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
Напомним, встреча планировалась на 24 февраля. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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Посольство США на Украине «показало» Москву во времена Киевской Руси
Американское посольство на Украине опубликовало в соцсети картинку, сравнив историю Киевской Руси с историей Москвы.
В аккаунте дипмиссии в Twitter появилась запись, демонстрирующая, что было в Киеве до создания Москвы. Согласно публикации, в Москве не было ничего, кроме лесов, тогда как в Киеве строились храмы и монастыри.
Так, на картинках изображены памятники архитектуры, возведенные в Киеве в X-XII веках: Десятинная церковь 996 года, Софийский собор 1011 года, Выдубицкий монастырь 1070 года и Михайловский Златоверхий монастырь 1108 года.
В комментариях многих рассмешил американский юмор, однако были и те, кто напомнил, что на месте Вашингтона «дикие леса» были до 1750 года.
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Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев был основан раньше Москвы. «Русь была Киевской, а Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», – написал он на своей странице в Facebook. Стоит отметить, что государства с названием «Киевская Русь» никогда не существовало – этот термин был придуман историками для определения периода времени, когда столица Руси находилась в Киеве.
Основание Москвы датируется 1147 годом и приписывается Великому князю Ростово-Суздальскому и Киевскому Юрию Долгорукому. Между тем возраст Москвы точно не известен, однако археологические раскопки говорят, что первые поселения возникли на территории Москвы в эпоху неолита, около 8 тысяч лет до н. э. Славяне проникли на территорию современного Московского региона не позднее IX века, а уже в XI веке на территории Кремля существовал защищенный город.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Также Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Трамп описал, как «Путин играет с Байденом»
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему неприятно смотреть, как российский лидер Владимир Путин «играет» с нынешним главой США Джо Байденом.
«Путин играет с Байденом, как на барабане. Неприятно наблюдать», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Трамп заявил, что решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным. По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
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Байден увидел «начало вторжения России на Украину»
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Признание Россией ДНР и ЛНР стало «началом вторжения России на Украину», заявил глава американского государства Джо Байден.
Как отметил Байден, президент России Владимир Путин «дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты» в ДНР и ЛНР. «Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», – приводит слова Байдена ТАСС.
Президент США считает, что Путин «создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой». По словам Байдена, «это начало вторжения России на Украину». Как заявил хозяин Белого дома, «если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок».
Он заявил, что предупреждал Путина о последствиях шагов «против Украины». В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Байден объявил о «первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия», который принимается «в координации с союзниками и партнерами». Санкции ужесточат, «если Россия пойдет на эскалацию», добавил он. Байден признал, что санкции против России ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику.
В частности, США попытаются не допустить в стране роста цен на топливо из-за санкций. США намерены внимательно отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей в связи с введением санкций против России и готовы принимать необходимые меры. Как заявил Байден, и для США тоже «защита свободы будет иметь цену», передает РИА «Новости».
США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны. Кроме того, США усилят свое военное присутствие в странах Балтии. «Выражусь ясно – это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией», – сказал Байден.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших... провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия, – сказал Байден. – Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни».
Байден заявил, что не услышал во вчерашней речи своего российского коллеги ни намека на заинтересованность в реальном диалоге о европейской безопасности.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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Псаки увидела «зеленых человечков» по всей Восточной Украине
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Российские военнослужащие в Донбассе не могут считаться миротворцами, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
По мнению Псаки, «стоит прекратить называть их миротворцами, потому что это точно не то, кем они являются». Псаки считает, что «они помогают заложить условия для войны, и в этом заключается цель значительной их части». По ее словам, «российское военное присутствие на Украине имело место еще с 2014 года».
Как заявила Псаки, в США их называли «маленькими зелеными человечками», так как «они не были в российское военной форме». «Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не в военной форме, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные», – приводит ее слова ТАСС.
США не намерены вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку надеются на эффект сдерживания, сказала она. США, по ее словам, «всегда намеревались делать так, чтобы был целый спектр санкционных шагов», которые можно было бы «добавлять друг к другу». «Если мы введем все санкции сейчас, то в чем тогда будет заключаться эффект сдерживания?» – заявила она.
Псаки, отвечая на вопрос о вероятности угрозы кибервойны с Россией, сообщила, что США на данный момент не видят угроз своей безопасности в киберпространстве.
Она отказалась уточнить, есть ли гарантии от Германии, что решения о приостановке или прекращении трубопровода «Северный поток – 2» не будут пересмотрены. Также Псаки сказала, что возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT рассматривается властями США, однако Вашингтон не может сказать будет ли подобная мера в следующем пакете санкций против России.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Контакты между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом остаются вариантом действий, но пока считаются несвоевременными, заявила Псаки. По ее словам, в ситуации вокруг России у США «дверь для дипломатии остается открытой», но от России ждут «деэскалации».
Ее попросили прокомментировать слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия поступила гениально, признав независимость ДНР и ЛНР. Трамп предположил, что США могли бы использовать свои войска для обеспечения мира и порядка на южной границе страны. Псаки сказала, что в администрации Байдена предпочитают не слушать советов от тех, кто высоко оценивает действия президента России. На дополнительный вопрос, могут ли подобные слова Трампа повлиять на республиканцев в Конгрессе относительно ситуации вокруг Украины, она сказала, что «решение об оценках оставила бы на усмотрение членам Республиканской партии».
Напомним, минфин США сообщил, что в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР Вашингтон вводит санкции против представителей «российских элит», российского долга, банков, а также против футбольного клуба ЦСКА.
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СМИ: Вашингтон не спешит называть признание ДНР и ЛНР «вторжением»
Чиновники из США пока отказываются называть признание Россией ДНР и ЛНР «вторжением», что свидетельствует о нежелании США вводить жесткие санкции против Москвы, отметил представитель американского СМИ.
Отмечается, что решение о санкциях может ударить по доверию к Байдену. Кроме того, Белому дому предстоит большое решение – встречаться или не встречаться с Владимиром Путиным, передает CNN.
Байден ранее подписал указ, запрещающий деловые связи с ДНР и ЛНР. Считая, что такой шаг «помешает России воспользоваться плодами ее вопиющего нарушения международного законодательства».
На вопрос о дальнейших шагах США после признания ЛДНР ответил корреспондент CNN в Белом доме Джон Харвуд.
«Сегодня вечером администрация Байдена и чиновники в сфере национальной безопасности в ходе конференц-звонка с репортерами отказались говорить, что введение войск в эти два отколовшихся региона – это точно вторжение. Это говорит о возможном нежелании вводить самые жесткие санкции, о которых предупреждала администрация Байдена и НАТО. И это может несколько пошатнуть доверие к администрации, так как президент Байден ранее заявил, что если границу пересекут танки и войска, то такой шаг спровоцирует полномасштабное введение санкций», – приводит цитату журналиста RT.
Он уточнил, что в случае санкций речь идет о об отключении России от мировой финансовой системы, персональных санкциях против олигархов и даже, возможно, против самого Путина, отключении «Северного потока – 2».
Подчеркивается, такие меры ударят не только по экономике России, но и по Европе и США. Но если западные страны смогут уйти от вопроса санкций, то это покажет их слабые места.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела острый характер, поэтому он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.