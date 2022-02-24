Байден объявил о введении «жестких санкций» против России

Американские власти вводят против России новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

«Я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников», – приводит слова главы американской администрации ТАСС.

«Я говорил сегодня в партнерами по G7 («Группе семи»). Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил», – заявил президент Соединенных Штатов.

«Мы блокируем еще несколько крупных банков. Это означает, что их активы в США будут заморожены. В их [банков] число входит ВТБ, второй самый крупный банк в России», – сказал он. Байден не назвал другие банки, в отношении которых будут введены ограничения.

«По нашим оценкам, мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе. <…> Это снизит их способность конкурировать в экономическом плане. Это будет значительный удар по долгосрочным стратегическим амбициям [президента России Владимира] Путина», – считает глава американской администрации. «И мы готовы сделать больше», – добавил Байден.

При этом президент Соединенных Штатов посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.

Ранее Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».

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