Депутат Горелкин: Все основные сервисы в России работают бесперебойно

«Все основные сервисы в России работают бесперебойно. Сейчас важно не поддаваться панике, на которой стремятся заработать валютные брокеры», – заявил депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

«Основные сервисы сейчас работают бесперебойно – граждане могут снять необходимые наличные со своих счетов. Кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках все сервисы, в том числе завязанные на Apple Pay и Google pay, работают», – заявил он журналистам.

По словам Горелкина, «в 2015 году западные коллеги нам говорили, зачем вы создаете альтернативу Swift, но сегодня мы видим как эффективно может быть применена и уже работает внутренняя система межбанковских сообщений. Она способна эффективно заместить Swift. Наши граждане внутри страны могут также продолжать себя чувствовать комфортно и безопасно. Вчера в сетях активно распространялись слухи, что нужно отключить обновления на устройствах Apple, но я хочу напомнить, что Apple – одна из компаний, которая работает в рамках закона о «приземлении» иностранных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия. У них есть юридические лица и офис в России, которые отвечает за цифровые сервисы и гаджеты. Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети».

«Еще раз хочу подчеркнуть, все основные сервисы на территории нашей страны работают, и граждане могут ими пользоваться. Валютные скачки кратковременны и курс будет стабилизирован. Валютные спекулянты будут сейчас на этом зарабатывать, стимулируя панику. А решения, принятые на эмоциях, всегда неправильные», – добавил Горелкин.

Он отметил, что «санкции Евросоюза и США – это, конечно, большой вызов нам всем. Но и это открывает нам новые возможности. Как вы помните, еще в 2014 году президент Обама говорил, что российская экономика разорвана в клочья. Но сегодня уже, через 8 лет, она не то что не разорвана, она стабильно и эффективно справляется с новыми вызовами. Сейчас для нас это возможность нарастить объемы отечественных разработок, отечественного ПО. Россия – это большой перспективный рынок и иностранный бизнес заинтересован оставаться и работать на этом рынке. Уверен, и в условиях западных санкций иностранные игроки найдутся. Да, какие-то производственные цепочки с западными странами могут прерываться, но есть большой пул дружественных нам стран, и я уверен, что мы выстроим системы, новые экономические отношения, и продолжим развиваться. Соответствующие сценарии правительством были заранее проработаны. Многим западным компаниям наш рынок важен и интересен, они и с отключением Swift найдут возможности работать в нашей стране. Бизнес всегда там где деньги, а Россия – перспективный рынок».

«Мы создали все условия для того, чтобы эти компании открывали здесь свои офисы, создавали дочерние компании, в том числе и в IT-секторе. Еще в 2012 году наш президент говорил об импортозамещении программного обеспечения, и этот инструмент уже работает. Россию невозможно загнать в вакуум. Мы большая страна, у нас есть устойчивые связи с дружественными партнерами, и мы продолжим работать. Перефразирую фразу Булгакова: кризис исключительно в головах. Панические настроения сейчас неуместны – российская финансовая система стабильна и обладает колоссальным запасом прочности, но к сожалению, вынужден констатировать, что большинство западных политиков застряло в своих взглядах на миропорядок где-то в прошлом, на рубеже 80-х, 90-х», – заключил Горелкин.