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Российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году

Список санкций против России растет как на дрожжах Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Запад запугивает Россию беспрецедентными санкциями, список которых очень быстро расширяется. Проблема Запада в том, что возможностей для удара по России без серьезных последствий для самих США и тем более для Европы уже не осталось. Да и сама экономика России сейчас объективно лучше подготовлена к атаке, чем была в 2014 году. Способен ли Запад пойти на самые жесткие меры? Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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Энергетический кризис в Европе связан с редким природным явлением

Стамбул засыпало снегом – как и весь юг Европы Emrah Gurel/AP/ТАСС
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США подставили Украину на миллиарды долларов

У Зеленского и Байдена оказались большие разногласия AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
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    Российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году

    Список санкций против России растет как на дрожжах
    		   31 января 2022, 08:50
    Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Запад запугивает Россию беспрецедентными санкциями, список которых очень быстро расширяется. Проблема Запада в том, что возможностей для удара по России без серьезных последствий для самих США и тем более для Европы уже не осталось. Да и сама экономика России сейчас объективно лучше подготовлена к атаке, чем была в 2014 году. Способен ли Запад пойти на самые жесткие меры?

    К уже известному довольно длинному списку потенциальных угроз добавились еще две санкции. Это сокращение финансирования новых газовых проектов в России и запрет на передачу технологий в этом секторе. Такой проект санкций якобы готовят Евросоюз и Великобритания при поддержке США на случай, если Кремль отдаст приказ о нападении на Украину, передает FT.

    Это лишь часть более масштабных экономических санкций, которые готовятся, а степень их жесткости будет корректироваться в зависимости от масштаба гипотетического российского наступления на Украину, отмечает западное издание.

    Список санкций против России озвучен уже довольно приличный. В четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что в пакет санкций, обсуждаемый с союзниками, включен также газопровод «Северный поток – 2». Против газопровода уже давно ведется информационная и санкционная война. Задержка строительства и коммерческого запуска на несколько лет связана собственно с введенными США в декабре 2019 года санкциями против тех, кто помогает строить трубу и страховать суда. Теперь речь идет о закрытии уже построенного газопровода. Хотя, по сути, закрывать еще нечего, ведь труба не введена в эксплуатацию и по ней газ в Европу не идет.

    США активно ищут альтернативных поставщиков газа для Европы на замену российскому топливу, что может говорить о том, что обсуждаются также прямые санкции против Газпрома или запрет поставок газа из России в ЕС в полном объеме или частичном. После таких санкций текущий энергетический кризис покажется Европе ничтожным по сравнению с масштабами нового газового кризиса, который неминуемо затронет и Азию, и США.

    Неоднократно США грозились санкциями против финансового сектора России. В частности, речь идет об угрозе отключить российские банки от SWIFT или о запрете российским банкам работать в долларах. Плюс обсуждался полный запрет западным инвесторам давать в долг России через покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).

    Также на днях представитель администрации США уверял, что в списке санкций обсуждаются экспортные рестрикции. Речь, судя по всему, об ограничении поставок в Россию высоких технологий. Торговые ограничения могут коснуться микроэлектроники, которая создается с помощью того или иного участия США, например с помощью американского ПО или других американских инструментов. Цель – нанести удар по российской гражданской авиации, морскому судоходству, высоким технологиям и оборонной промышленности.

    Еще одна предлагаемая мера – это санкции против руководства РФ. В проекте пакета санкций, подготовленного демократами, в списке значилось 12 должностей. В частности, президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу.

    Придумывать пакеты санкций против России в США стало уже хорошей традицией. Но это не означает, что все озвученные санкции будут запущены в действие. До сих пор Запад старался действовать поэтапно и не рубить сплеча. Потому что ударить по России, конечно, можно, но последствия от большинства санкций будут не только для нее, но и для США и тем более для Евросоюза.

    Известный список озвученных санкционных ударов можно разделить условно на «мягкие» и «жесткие» санкции. «К мягким санкциям можно отнести персональные запреты – это некрасивый с точки зрения дипломатии шаг, но реальный ущерб для страны минимален. Это можно назвать жестом бессилия. Прочие ограничения в разной степени угрожают экономике, причем как нашей, так и европейской. То же отключение от SWIFT для ЕС – это выстрел в собственную руку с целью задеть рядом стоящего соседа, то есть Россию», – считает аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

    К относительно мягким санкциям также можно отнести две «свежие» меры – сокращение финансирования новых газовых проектов и запрет на передачу технологий. Пострадают от этого западные компании, включая BP, TotalEnergies и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты. Французская Total, например, активно инвестирует в расширение разработки СПГ на полуострове Ямал вместе с «Новатэком». При этом место западных инвесторов, скорее всего, с радостью займут азиатские компании, в первую очередь китайские.

    Что касается запрета передачи технологий в газовой сфере, то подобный удар уже был нанесен в 2014–2015 годах.

    «Американцы уже много лет не дают русским доступ к своим наиболее продвинутым технологиям бурения. Но имеющейся базы изначально было достаточно, а со временем нашлись либо были созданы альтернативы»,

    – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. 

    Многое, конечно, будет зависеть от того, какие именно технологии будут запрещены, но опыт показывает, что это не смертельные для отрасли санкции. Одни технологии можно заменить альтернативными, другие – путем импортозамещения, третьи – поставками через третьи или четвертые страны.

    Против российского госдолга (ОФЗ) санкции были введены еще летом 2019 года. Тогда остановились на запрете американцам участвовать в первичном размещении облигаций, что является менее болезненным решением для обеих сторон. Остался более жесткий вариант – запрет покупать ОФЗ и на вторичном рынке. Поэтому это можно отнести уже к более жесткому варианту санкций. 

    «Звучащие в последнее время санкционные угрозы стоит относить к очень тяжелым. Это уже не акты предупреждения, а удар по основным направлениям экономики. Остановка «Северного потока – 2» или кардинальное сокращение покупок нефти и газа у России способны серьезно подорвать экономический рост на многие кварталы вперед, а долгосрочно – еще больше снизить потенциал роста экономики. Отключение от SWIFT практически отрежет финансовую систему от всего мира. И тут выход обязательно найдется, но это не легкая и приятная прогулка», – считает Александр Купцикевич.

    К жестким также стоит отнести запрет на долларовые операции российским банкам. Хотя такие операции сначала могут запретить только одному–трем банкам, а не всем, что можно будет считать смягчением.

    В целом обсуждаемые санкции беспрецедентны. Но, несмотря на накал геополитических страстей, вероятность введения жестких санкций пока видится невысокой.

    «Из всего упомянутого самое вероятное – это персональные санкции и финансовые ограничения. Вряд ли США смогут убедить Европу применить остальные санкции. Но, естественно, вероятность введения санкций и их жесткость зависят от геополитической обстановки.

    И надо понимать, что принципиальные противоречия между Россией и США неразрешимы, а значит, санкции будут вводиться и дальше, независимо от того, что происходит вокруг Украины», – считает Ананьев.

    Купцикевич рискует предположить, что уже появились первые признаки разрядки геополитического напряжения. «По крайней мере, риторика российских и украинских властей говорит о стремлении прекратить нагнетать страх и повышать градус. Эти же намерения есть и со стороны некоторых чиновников НАТО. Также Россия выказала желание «работать» с теми документами, которые получила от США и НАТО ранее на неделе. Впрочем, остается еще некоторое психологическое давление со стороны медиа США и Великобритании и ряда политиков этих стран. Но, на мой взгляд, стоит обращать внимание на стремление договариваться именно России и Украине, в то время как посредники еще могут вредить», – рассуждает собеседник.

    Дело не дойдет до жестких санкций, потому что, во-первых, в руках Запада уже не осталось санкций, которые создадут давление, но не разрушат отношения, отмечает Григорий Сосновский, директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций». «Отключение от SWIFT, запрет на операции с госдолгом, запрет на использование долларов для банков – это меры, которые практически безоткатны. Такой фарш уже невозможно будет провернуть назад. Перед США встает трудный вопрос – готовы ли они на самом деле к такой степени эскалации или все-таки лучше договориться», – говорит Сосновский.

    При этом как инструмент политического давления уже введенные санкции не сработали, потому что политический режим в России не изменен и риторика переговоров не поменялась, добавляет он.

    Российская экономика, даже будучи под санкциями, неплохо работает и подсчитывает сверхприбыли за 2021 год. «Российская экономика гораздо сильнее зависит от цен на энергоносители, чем от санкций. Нефть по 90 долларов и выше позволяет крупнейшим российским компаниям фиксировать сверхприбыли, а российскому золотовалютному резерву – пополняться и становиться одним из крупнейших в мире», – говорит Сосновский.

    Российская экономика объективно лучше защищена, чем в 2014 году. По данным Минфина РФ, в 2014 году секторальные санкции, введенные США и ЕС, обошлись России в 40 млрд долларов. Однако на самом деле, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, санкции обошлись дороже из-за падения нефти и рубля. Так, из-за обвала нефти и из-за валютных интервенций ЦБ золотовалютные резервы за год упали на 140 млрд долларов, с 490 млрд в феврале 2014 года до 350 млрд долларов в марте 2015 года. Цены на нефть тогда упали со 112 долларов за баррель в феврале 2014 года до 31 доллара за баррель в январе 2016 года.

    «Сейчас конъюнктура иная, у России рекордные золотовалютные резервы объемом 630 млрд долларов, низкий внешний долг, включая долг компаний и банков (472 млрд долларов по сравнению с 728 млрд долларов тогда), а цены на нефть растут до максимум третьего квартала 2014 года», – заключает Луцко.

    Чтобы санкции существенно подорвали экономику России и привели к политической цели США, они должны быть действительно жесткими, способными сильно затронуть Евросоюз и сами Штаты. Поэтому главный вопрос – готов ли Запад на это.

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