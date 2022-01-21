Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?

В случае эскалации ситуации на Украине США запретят российским банкам проводить операции в долларах, пригрозил президент США Джо Байден. Это жесткий вариант санкций, как и отключение российских банков от SWIFT – в тех пакетах санкций, которые рассматриваются в Штатах. Вариант запретить все операции с госдолгом выглядит на этом фоне, например, более мягкой мерой.

Запрет долларовых операций немного отличается от угрозы отключения российских банков от международной системы SWIFT (ею пользуется более 11 тысяч банков по всему миру). Отключение России от SWIFT усложнит внешние операции с любой валютой, а запрет на операции с долларами касается в первую очередь только одной валюты. В случае со SWIFT США потребуется поддержка со стороны Евросоюза и частных банков. Это, по сути, частная компания, соучредителями которой выступает 248 банков из 19 стран со штаб-квартирой в Бельгии.

В истории с отключением Ирана от этой системы проблем склонить Брюссель на свою сторону у Вашингтона не возникло. Но в случае с Россией, которая является слишком значимым торговым партнером для Евросоюза, ситуация не такая однозначная.

Но чтобы лишить российские банки проводить операции в долларах США, никто не нужен. «Минфин США имеет возможность приказать компаниям не проводить операции с банками РФ – отдельными или всеми. Похожая история с «Русалом» показала, что это создает проблемы и для самих Штатов. Но для российской банковской системы удар будет несоизмеримо больше, в том числе в области доверия – самом важном активе в финансах», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

«Технология запрета долларовых операций уже апробирована США на банке «Россия». Это можно сделать по щелчку пальца: нужно только решение администрации США и участие в этом ФРС. И отыграть все назад через суды будет невозможно», – говорит вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

В любом случае пострадают в первую очередь люди, которые имеют валютные вклады. По данным на март 2021 года, россияне хранили на валютных вкладах более 90 млрд долларов, или семь триллионов рублей. В свое время глава ВТБ Андрей Костин рассуждал о судьбе валютных вкладов в случае введения жестких санкций, так что клиенты в любом случае смогут вернуть свои деньги. Однако главный вопрос в том – в какую валюту (скорее всего, в рубль) и по какому курсу будет проведена конвертация.

«Ничего хорошего владельцев валютных вкладов в случае санкций не ждет. Поэтому стоит задуматься о том, чтобы их закрыть»,

– говорит Вязовский.

Важный вопрос: запретят ли США операции с долларами сразу со всеми российскими банками или под санкции будут поэтапно попадать отдельные банки? Эксперты склоняются ко второму варианту.

«Все будет зависеть от того, как долго продлится военная эскалация, насколько кровопролитной она будет и как быстро завершится. Думаю, что сначала США ударят по какому-то одному крупному банку, чтобы показать на его примере, как это всё будет выглядеть. Первыми под удар могут попасть наши крупнейшие системообразующие банки: ВЭБ, Газпромбанк и Россельхозбанк», – рассуждает Вязовский.

Под санкции вряд ли попадут ВТБ и Сбербанк ввиду доминирующей доли вкладов физлиц в структуре их пассивов и того факта, что они уже находятся под секторальными санкциями, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. По его мнению, первыми в списке потенциальных санкционных «мишеней» стоит Промсвязьбанк из-за роли, которую он играет в исполнении гособоронзаказа. Угроза касается и других финансовых учреждений, которые находятся в контрольном списке США, но пока не попали под санкции, в частности, СОГАЗ и банк «Открытие». «Мишенью» США может стать также не входящий в санкционный список Московский кредитный банк (МКБ) из-за своей аффилированности с «Роснефтью», – полагает Луцко.

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«В случае введения запрета на операции с долларами будет отсутствовать возможность обмена рублей на доллары. Поэтому можно обезопасить себя, переведя заранее накопления в какую-либо другую инвалюту, лучше в евро или швейцарский франк», – рекомендует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Курс обмена доллар/рубль также станет куда менее выгодным, причем в обе стороны, так как вырастет число прокладок для конечной конвертации в доллары и из них. Сейчас в мире более 70% товарооборота номинировано в долларах. Порекомендовать пока можно лишь евро, который является второй резервной валютой в мире. И с ЕС у России значительно больше товарооборот, чем с Китаем», – считает Купцикевич.

Еще один вариант – покупать физическое золото. «Мы видим всплеск продаж физического золота. Люди не доверяют мировой финансовой системе и покупают те же золотые монеты, в частности, «Георгия Победоносца». Чем дольше это будет продолжаться, тем больше люди будут уходить в «вечные» ценности», – считает Алексей Вязовский.

Есть риск, что даже если США запретят операции только в долларах, попавший под санкции банк или банки не смогут проводить международные операции и в других валютах тоже, в том числе в евро. В случае с банком «Россия» – как только США закрыли свои корсчета, европейцы следом сразу же закрыли свои корсчета в евро. По факту банк «Россия» не ведет международные расчеты ни в долларах, ни в евро. «Поэтому надеяться на то, что расчеты в евро будут продолжать идти вопреки воли заокеанских хозяев, не приходится», – считает Вязовский.

В случае эскалации войны и ввода санкций, рубль в любом случае ждет резкая девальвация. По мнению Купцикевича, в ближайшее время уже достаточным шоком будет 100 рублей за доллар – это рост на 30% к текущему курсу. Но в перспективе нескольких лет рубль вполне может достичь и уровня 200 за доллар, не исключает эксперт.

Инвестировать в акции и облигации в этом году – тоже может быть опасным вариантом. «У воюющей страны не может быть растущего фондового рынка. Кроме того, могут быть сбои в торговле, так как наша торговая система технологически зависит от международных IT-гигантов, которые могут приказать прекратить обслуживание каких-нибудь серверов», – рассуждает Вязовский.

По его мнению, финансовым властям и Центробанку стоит провести стресс-тесты в отношении Московской биржи, платежных систем и крупнейших российских системообразующих банков, чтобы выявить, что будет, если технически их отключить.

Россия в последние годы, конечно, много вкладывала в свою финансовую систему – была создала и альтернативная система расчетов, и альтернативная платежная система «Мир» взамен Visa и Master Card. Однако отечественные аналоги хороши для внутреннего рынка, но в случае с международными операциями имеют свои ограничения.

Криптовалюта тоже вряд ли спасет при худшем сценарии, поэтому от нее тоже лучше избавиться, рекомендует Вязовский. Буквально в четверг ЦБ предложил жесткий вариант регулирования рынка: запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. До сих пор в рамках закона о цифровых финансовых активах в России можно было владеть криптой, но нельзя было расплачиваться за товары. Но гайки закручиваются. «ФСБ все-таки продавила Центробанк. Дело в том, что ни одна воюющая страна не терпит отток капитала.

Если начнутся военные действия, то с оттоком придется жестко бороться. А криптовалюта – это черная дыра, через которую будут утекать деньги из России, и ни к чему хорошему это не приведет.

Кроме того, это схема финансирования террористов и т. д.», – объясняет Вязовский.

По его мнению, россиянам также стоит подготовиться к тому, что могут перестать действовать в телефоне западные приложения, социальные сети и сервисы. Лучше продублировать альтернативные российские приложения. Например, вместо карт Google скачать карты «Яндекса», вместо почты Gmail – перейти на почту Mail.ru или «Яндекса», контакты с Facebook сохранить в сети «ВКонтакте» и т. д. «Хотя есть сервисы, например, PayPal, у которых нет российских аналогов, и непонятно, что с этим делать», – говорит Вязовский.

Еще одно ожидаемое последствие – это проблемы с импортными товарами, которые не производятся в России и не имеют здесь аналогов. Цены на импорт вырастут, и многие товары невозможно будет поставить в Россию. Например, на какое-то время может исчезнуть из продажи бытовая электроника, в том числе смартфоны, товары машиностроения и многое другое. Со временем, скорее всего, импорт необходимых товаров и оборудования будет налажен окольными путями, например, через Китай, который будет нагревать на этом руки, говорит Вязовский.

Если исчезновение из продажи телевизоров можно пережить, то, например, импортных лекарств, не имеющих эффективных российских аналогов, вряд ли. Лучше закупить их про запас, рекомендует эксперт. «Люди должны провести ревизию своего потребления импорта», – считает Вязовский.

Пострадать могут не только коммерческие банки и россияне, но и Россия, как государство. Центробанк к этому готовится уже не первый год путем вывода вложений из казначейских бумаг США. В последние годы Россия в десятки раз сократила свои вложения в американский госдолг: в 2010 году на пике они доходили до 176 млрд долларов, в 2018 году – уже менее 50 млрд. В марте 2020 года Россия держала на своем балансе гособлигаций США лишь около 4 млрд долларов. С тех пор ничего не менялось. Но в ноябре 2021 года Центробанк начал их распродажу – было продано облигаций на 1,3 млрд долларов. Это наибольшая распродажа за последний год. В итоге осталось на балансе облигаций на 2,4 млрд долларов (по данным на ноябрь 2021 года).

«Это тоже звонок от Центробанка. Ведь запрет долларового обращения может касаться не только коммерческих банков, но и активов самого Центробанка. Перед глазами имеется пример Ирана», – говорит Вязовский.

И все же стоит оговориться, что вероятность победы дипломатии все еще остается выше, чем начало войны и ввод новых санкций. Хотя риски последнего варианта развития событий и подросли. «Мы оцениваем в 30% вероятность «мягких санкций», то есть санкций против российских банков, которые снизят вероятность жестких санкций и оставят возможность для отложенных переговоров, и в 10% – вероятность «жестких санкций» против российского президента и иного руководства страны, санкций, связанных с отключением России от системы SWIFT и экономическим эмбарго. Последнее предполагает разрыв дипломатических отношений между Россией и Западом на долгое время, что приведет не только к масштабному переструктурированию российских, но и мировых активов, особенно на рынке сырья», – отмечает Луцко.

По его словам, до последних геополитических событий страновая премия за риск по всем российским активам составляла в среднем 10%, а теперь составляет 25%. Поэтому при деэскалации ситуации рубль может вполне укрепиться до 65 рублей за доллар при текущей цене на нефть.

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