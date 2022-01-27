Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира?

США пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. И пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как же Штаты намерены помочь европейцам. По ее словам, США «взаимодействуют с целым рядом стран и партнеров», обсуждая «возможность нехватки» газа в Европе на случай перебоев поставок из России из-за обострения ситуации на Украине. Вдаваться в подробности того, как и почему поставки российского газа прервутся, она отказалась. Но из ее слов понятно, что речь идет о перебоях в поставках газа через Украину в Европу.

Псаки уверяет, что США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности». В частности, США ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, с Ближнего Востока, из Азии, а также США». В частности, «взаимодействуют с основными покупателями и поставщиками СПГ, чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и возможность перенаправления» газа в Европу.

После этого заявления США, о готовности поставлять СПГ в Европу в случае прекращения поставок российского газа заявил федеральный министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт, сообщает The Australian.

Россия поставляет в Европу порядка 200 млрд кубометров газа, через Украину по контракту Газпром обязан прокачивать 40 млрд кубометров в год.

Смогут ли США действительно найти «лишний» газ для европейцев на замену российского газа? Вряд ли.

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«Судя по всему, США пытаются успокоить европейцев, чтобы те не боялись вводить жесткие санкции против России», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США не говорят, каким образом могут остановиться поставки газа из России в Европу, но это могут быть прямые санкции против Газпрома, когда европейцы не смогут вести торговые операции с «токсичной» компанией, а без оплаты – нет поставок. Либо речь может идти об отключении российских банков от международной платежной системы SWIFT, в результате чего европейцы опять же не смогут заплатить России за газ – а значит, Газпром не сможет его отправить европейским потребителям.

«Второй сценарий, которого боятся европейцы: если Запад перегнет палку, сильно надавит на Россию, то Москва в ответ сама запретит поставки газа в Европу», – рассуждает Юшков.

«США пытаются успокоить Европу, что какой бы сценарий сокращения или прекращения поставок российского газа ни был, Вашингтон обо всем позаботится, ничего страшного не произойдет. США уже, мол, договорились, что свой СПГ в Европу пришлет Австралия, Катар, сами США и другие союзники», – полагает Юшков.

На самом деле, Евросоюзу есть, о чем переживать.

«Основная проблема очевидна – это будет не новый газ. США не договорились с кем-то резко увеличить добычу газа, это невозможно сделать по щелчку пальца. Даже внутри самих Штатов это сделать непросто. Нового газа ни со стороны Австралии, ни со стороны Катара не будет.

Чтобы попасть в Европу, этот газ должен будет уйти с другого рынка, например, из Азии. Это приведет к дефициту газа в Азии, из-за чего цены там еще вырастут», – рассуждает эксперт газового рынка.

Вторая проблема: как США смогут гарантировать, что коммерческие компании – поставщики газа перенаправят свой СПГ в Европу? Ведь они даже собственным американским поставщикам СПГ не могут приказывать, куда везти газ. Бизнес отправляет танкеры с СПГ туда, где может выручить за него большую прибыль. «США могли бы доплачивать трейдерам СПГ за поставки газа на европейский рынок с помощью программы субсидирования или особого законопроекта. Но ничего подобного нет. Получается, что США хотят провернуть все это за счет европейцев», – отмечает Юшков.

Ведь что произойдет, если тем или иным способом будут ограничены или полностью остановлены поставки российского газа в Европу? Стоимость энергоресурса сразу вырастет в цене. «Если речь будет идти о полном запрете покупать российский газ, то его стоимость в Европе будет не 1000 долларов, а все 10 тыс. долларов за тысячу кубометров. Ведь США хотят заблокировать крупнейшего поставщика газа в Европу. Доля России в импорте газа в Европу больше 50%, а сейчас, возможно, больше 60%, учитывая, что основная часть СПГ уходит в Азию. Конечно, это приведет к жесточайшему энергетическому кризису», – говорит эксперт ФНЭБ.

Запасы в подземных хранилищах газа Европы и так быстро снижаются: европейцы много отбирают из них, сокращая дорогой текущий импорт. Но скоро европейцам снова придется увеличить закупки импорта.

«Но если до конца отопительного сезона США перекроют российский газ – основной источник импорта, то Европа просто замерзнет, газ станет просто золотым, и тогда, конечно, весь СПГ рванет в Европу. А дальше энергетический кризис охватит уже весь мир»,

– говорит Юшков. В Азии будет дефицит, рост цен – и снова танкеры пойдут туда. И так по кругу.

«Даже сами США пострадают, ведь когда американские компании увидят 10 тыс. долларов за тысячу кубометров в Европе, они захотят поставить туда максимальные объемы СПГ, забыв о внутреннем американском рынке. Вашингтону придется экстренно вводить закон о блокировке экспорта», – продолжает собеседник.

Таким образом, заместить даже 40 млрд кубометров газа, идущие через Украину, безболезненно невозможно, иначе европейцы уже давно бы это сделали сами. Но альтернативного России источника газа, равнозначного по цене и физическим возможностям – нет, заключает эксперт.