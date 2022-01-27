Взгляд
27 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
Разделы

Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

США ищут газ для Европы по всему миру REUTERS/Christian Charisius
Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира? Подробности...
Перейти в раздел…

«Мягкой силе» России нужны деньги и иностранный опыт

Те, кто изучил русский язык и культуру, могут впоследствии войти в элиту своих стран Григорий Сысоев/РИА Новости
Россия прикладывает недостаточно усилий для повышения престижа своих культуры и языка в мире – такой неутешительный вывод озвучил глава отечественной дипломатии Сергей Лавров. Он привел в пример несколько зарубежных структур, которые располагают более действенными инструментами «мягкой силы» своих держав. Сколько страны Запада тратят на собственную глобальную популяризацию и что требуется доработать России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как русские генералы нашли секрет победы над Наполеоном

Французский император в битве при Прейсиш-Эйлау чудом избежал попадания в русский плен «Наполеон на поле битвы при
Прейсиш-Эйлау», Антуан-Жан Гро
Ровно 215 лет назад, 26 января 1807 года, началось одно из самых кровопролитных сражений наполеоновской эпохи – битва при Прейсиш-Эйлау. «Я подобного побоища не видывал», – вспоминал потом участник событий Денис Давыдов. Почему именно эта битва стала для русской армии предвестником сражения при Бородино – и каким образом она могла переменить ход мировой истории? Подробности...
Перейти в раздел…

Как западная разведка врет руководству США о «российском вторжении»

Спутниковые снимки – главный инструмент американской разведки Maxar Technologies/REUTERS
Заявления о подготовке Россией вторжения на Украину, которые регулярно повторяют западные политики, базируются на данных военной разведки. Кто и как добывает эти разведданные, каким образом они интерпретируются – и почему вся эта трактовка с высокой степенью вероятности искажение или прямая ложь? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

США устроили панику накануне отступления в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вероятное отступление американцев со своих стратегических позиций в Восточной Европе не может выглядеть просто как проявление здравого смысла. Это может быть только «решительное отступление» во имя выживания украинского народа и предотвращения якобы большой войны. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Ради хайпа и лайка толкают на смерть

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Нужно понимать, что опасный и деструктивный контент – это априори незаконный контент, какую бы форму он ни принимал: посты в соцсетях, фотографии, видео или онлайн-челленджи. Последние к тому же являются одними из наиболее коварных его проявлений Подробности...

От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Ситуация как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Север Казахстана энергетически дружит с Россией и не имеет электропроблем. Юг Казахстана, Узбекистан и Киргизия связаны энергокольцом, но его возможности крайне невелики. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский отступил в Донбассе

Хорватия расколола НАТО и унизила Украину

«Русские диктаторы Украины»: смотр кандидатов

Перейти в раздел…

Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
Подробности...

Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...

Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
  • Нулевой

  • Незначительный

  • Средний

  • Высокий

  • Очень высокий
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
  • Да, значительных уступок

  • Да, незначительных уступок

  • Нет, все останется как есть
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев сказал, кому выгодна конфронтация между Россией и США
    Козак подвел итоги встречи советников «нормандской четверки» Пекин указал Госдепу на способ решения кризиса на Украине Глава ФРС предупредил о риске сохранения высокой инфляции в США Китай потребовал от США не мешать проведению Олимпийских игр
    Россия призвала ЕС не преувеличивать масштаб возможных санкций В ДНР заподозрили Киев в подготовке постановочных химатак в Донбассе Россия созвала заседание СБ ООН из-за атак террористов в Сирии В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
    Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности Генерал США призвал лишить Украину и Грузию права вступать в НАТО Столтенберг: НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву стран на вступление в альянс Назарбаева лишили пожизненного председательства в СБ Казахстана

    «однозначно отрицательный»


    В Госдуме оценили ответ Запада на предложения России по безопасности

    «Россия слишком сильна»


    В Германии заявили о невозможности игнорировать интересы России

    результаты расследования


    Взрыв автобуса в Воронеже могли устроить украинские диверсанты

    Видео

    британская теория


    Лондон предложил на роль диктатора Украины негодного кандидата

    «Украине нет места в НАТО»


    Определен главный русофил среди президентов Евросоюза

    битва при Прейсиш-Эйлау


    Как русские генералы нашли секрет победы над Наполеоном

    срочная эвакуация


    Зачем американцы срочно бегут из Киева

    цены на газ


    Украина лжет Германии насчет «Северного потока – 2»

    массовое отключение


    Владимир Прохватилов: От блэкаутов Центральную Азию может спасти только Россия

    Онлайн-челлендж


    Александр Малькевич: Ради хайпа и лайка толкают на смерть

    решительное отступление


    Тимофей Бордачёв: США устроили панику накануне отступления в Европе

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к идее поставок российских вооружений в ЛНР и ДНР для повышения их обороноспособности?

    Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

    США ищут газ для Европы по всему миру
    		   27 января 2022, 08:30
    Фото: REUTERS/Christian Charisius
    Текст: Ольга Самофалова

    Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира?

    США пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. И пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как же Штаты намерены помочь европейцам. По ее словам, США «взаимодействуют с целым рядом стран и партнеров», обсуждая «возможность нехватки» газа в Европе на случай перебоев поставок из России из-за обострения ситуации на Украине. Вдаваться в подробности того, как и почему поставки российского газа прервутся, она отказалась. Но из ее слов понятно, что речь идет о перебоях в поставках газа через Украину в Европу.

    Псаки уверяет, что США «ведут переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру», оценивая «их возможности». В частности, США ищут «дополнительные объемы не российского природного газа из Северной Африки, с Ближнего Востока, из Азии, а также США». В частности, «взаимодействуют с основными покупателями и поставщиками СПГ, чтобы обеспечить гибкость существующих контрактов и хранилищ и возможность перенаправления» газа в Европу.

    После этого заявления США, о готовности поставлять СПГ в Европу в случае прекращения поставок российского газа заявил федеральный министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт, сообщает The Australian.

    Россия поставляет в Европу порядка 200 млрд кубометров газа, через Украину по контракту Газпром обязан прокачивать 40 млрд кубометров в год.

    Смогут ли США действительно найти «лишний» газ для европейцев на замену российского газа? Вряд ли.

    «Судя по всему, США пытаются успокоить европейцев, чтобы те не боялись вводить жесткие санкции против России», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США не говорят, каким образом могут остановиться поставки газа из России в Европу, но это могут быть прямые санкции против Газпрома, когда европейцы не смогут вести торговые операции с «токсичной» компанией, а без оплаты – нет поставок. Либо речь может идти об отключении российских банков от международной платежной системы SWIFT, в результате чего европейцы опять же не смогут заплатить России за газ – а значит, Газпром не сможет его отправить европейским потребителям.

    «Второй сценарий, которого боятся европейцы: если Запад перегнет палку, сильно надавит на Россию, то Москва в ответ сама запретит поставки газа в Европу», – рассуждает Юшков.

    «США пытаются успокоить Европу, что какой бы сценарий сокращения или прекращения поставок российского газа ни был, Вашингтон обо всем позаботится, ничего страшного не произойдет. США уже, мол, договорились, что свой СПГ в Европу пришлет Австралия, Катар, сами США и другие союзники», – полагает Юшков.

    На самом деле, Евросоюзу есть, о чем переживать.

    «Основная проблема очевидна – это будет не новый газ. США не договорились с кем-то резко увеличить добычу газа, это невозможно сделать по щелчку пальца. Даже внутри самих Штатов это сделать непросто. Нового газа ни со стороны Австралии, ни со стороны Катара не будет.

    Чтобы попасть в Европу, этот газ должен будет уйти с другого рынка, например, из Азии. Это приведет к дефициту газа в Азии, из-за чего цены там еще вырастут», – рассуждает эксперт газового рынка.

    Вторая проблема: как США смогут гарантировать, что коммерческие компании – поставщики газа перенаправят свой СПГ в Европу? Ведь они даже собственным американским поставщикам СПГ не могут приказывать, куда везти газ. Бизнес отправляет танкеры с СПГ туда, где может выручить за него большую прибыль. «США могли бы доплачивать трейдерам СПГ за поставки газа на европейский рынок с помощью программы субсидирования или особого законопроекта. Но ничего подобного нет. Получается, что США хотят провернуть все это за счет европейцев», – отмечает Юшков.

    Ведь что произойдет, если тем или иным способом будут ограничены или полностью остановлены поставки российского газа в Европу? Стоимость энергоресурса сразу вырастет в цене. «Если речь будет идти о полном запрете покупать российский газ, то его стоимость в Европе будет не 1000 долларов, а все 10 тыс. долларов за тысячу кубометров. Ведь США хотят заблокировать крупнейшего поставщика газа в Европу. Доля России в импорте газа в Европу больше 50%, а сейчас, возможно, больше 60%, учитывая, что основная часть СПГ уходит в Азию. Конечно, это приведет к жесточайшему энергетическому кризису», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Запасы в подземных хранилищах газа Европы и так быстро снижаются: европейцы много отбирают из них, сокращая дорогой текущий импорт. Но скоро европейцам снова придется увеличить закупки импорта.

    «Но если до конца отопительного сезона США перекроют российский газ – основной источник импорта, то Европа просто замерзнет, газ станет просто золотым, и тогда, конечно, весь СПГ рванет в Европу. А дальше энергетический кризис охватит уже весь мир»,

    – говорит Юшков. В Азии будет дефицит, рост цен – и снова танкеры пойдут туда. И так по кругу.

    «Даже сами США пострадают, ведь когда американские компании увидят 10 тыс. долларов за тысячу кубометров в Европе, они захотят поставить туда максимальные объемы СПГ, забыв о внутреннем американском рынке. Вашингтону придется экстренно вводить закон о блокировке экспорта», – продолжает собеседник.

    Таким образом, заместить даже 40 млрд кубометров газа, идущие через Украину, безболезненно невозможно, иначе европейцы уже давно бы это сделали сами. Но альтернативного России источника газа, равнозначного по цене и физическим возможностям – нет, заключает эксперт.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •