Рынок газа ждут новые потрясения

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3 января, понедельник  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
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Новый год – возможность привести свою жизнь в порядок

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...
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В новогоднюю ночь мы объединяемся как нация

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Традицию новогоднего телевизионного обращения к народу ввел Леонид Брежнев, первым с бокалом шампанского в руке снялся Борис Ельцин, а Владимир Путин перенес поздравление на свежий воздух. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Рынок газа ждут новые потрясения

    Потрясения на рынке газа имели большие последствия
    		   3 января 2022, 11:00
    Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
    Текст: Ольга Самофалова

    2021 год войдет в историю как уникальный для газового рынка период времени. Многие обстоятельства случились или совпали впервые в истории - и это привело к колоссальным последствиям для всей европейской и даже мировой экономики. Какие политические решения стали первоисточником этого кризиса - и сможет ли Европа не замерзнуть этой зимой?

    В 2021-м году европейский газовый рынок перевернулся с ног на голову. Традиционно спрос, а значит и цены на спотовом рынке газа росли к зиме, к отопительному сезону. Летний период был благоприятным для закупок газа в европейские подземные хранилища. Даже с учетом расходов на хранение газа это был выгодный бизнес для газовых трейдеров: купил летом дешевый газ, закачал в хранилища - а зимой продал подорожавшее топливо.

    Но в 2021 году все пошло совершенно иначе. Стоимость газа парадоксально начала расти с самого начала весны. В марте 2021 года тысяча кубов стоила меньше 300 долларов, но уже в мае цена ушла к 350 долларов. К началу лета газ на фьючерсном рынке подрос до 400, а к концу лета до 600 долларов.

    В сентябре же произошел еще более резкий скачок - до 800 долларов, а в октябре удалось пробить 1000 долларов и почти дойти до 2000 долларов за тысячу кубометров. Исторический рекорд цены газа в Европе был поставлен еще даже до начала отопительного сезона. Второй пик – скачок цены выше 2150 долларов – случился с первыми морозами в Европе, в середине декабря с логичным сильным отскоком из-за потепления.

    «В этом году сошлось сразу несколько факторов, которые и привели к огромному дефициту газа и росту его цены», - говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Первый из них - рост спроса на газ со стороны Азии и особенно Китая, экономика которого первой начала восстанавливаться после пандемии. «Китай выступает в роли пылесоса, который затягивает в себя весь свободный газ», - говорит эксперт. Логично, что почти весь СПГ устремился мимо Европы в Азию. Дефицит газа в Европе привел к повышению цен.

    «Эта особенность сформировалась благодаря развитию СПГ как индустрии. СПГ делает газовый рынок более глобальным. Влияние разных рынков друг на друга становится более ощутимым. Рынок покупателя в 2020 году резко сменился рынком поставщика в 2021 году. Теперь все боятся за поставщиков», - говорит эксперт ФНЭБ.

    Второй фактор – это ветряные электростанции, тоже в какой-то степени подвели европейский энергетический рынок. «Весь 2021 год ветряки вырабатывали в Европе значительно меньше электроэнергии, чем в предыдущие годы. Потому что год оказался маловетреным», - говорит эксперт. Когда нет энергии от ветра, приходится больше жечь угля и газа.

    Четвертый фактор – это погода. После длительной морозной зимы наступило знойное лето. Много электроэнергии требовалось на кондиционирование, поэтому привычного спада спроса на газ и цены летом не произошло.

    «Европейские компании опрометчиво не закачивали газ в подземные хранилища в начале лета, потому что считали ненормальным ситуацию, когда летом газ стоит дороже, чем зимой. Полагали, что надо подождать, и ситуация нормализуется. Потом цена выросла до 500, и многие компании решили, что это пик цены, значит, точно надо еще немного подождать с закачкой. Однако они вновь прогадали – цены пошли еще больше вверх, поэтому в подземные хранилища было закачено перед отопительным сезоном крайне мало газа», - поясняет Юшков.  

    При этом новых источников газа в Европе не появилось. Наоборот, собственная добыча газа в ЕС падает – и это пятый фактор, оказавший влияние на стоимость топлива. «Месторождения в Северном море истощаются, а добыча в Норвежском и Баренцевом море дорогая. Но главное, что евробюрократы давят на компании необходимостью энергоперехода. В середине года было эпохальное решение – голландский суд засудил Shell и обязал компанию ужесточить свою программу по декарбонизации. Из-за такого давления многие просто боятся инвестировать в добычу газа», - говорит Юшков. Поставщики из других стран (Алжир, Норвегия) не увеличивают поставки по собственным причинам.

    Поэтому европейцы стали более активно закупать газ в России. В первом полугодии Газпром поставил на экспорт 100 млрд кубометров газа – это рекордный показатель. Однако с сентября, когда цены стали резко расти, спрос со стороны европейцев сократился. «Наш экспорт снизился не потому что Газпром не хочет продавать, а потому что европейцы не могут себе позволить такой дорогой газ», - говорит Юшков.

    Все законтрактованные у Газпрома объемы газа европейцы брали, потому что контрактная цена хоть и привязана по инициативе ЕК к спотовому рынку, но идет со скидкой (понижающим коэффициентом) и лагом в шесть-девять месяцев. То есть российский газ обходится европейцам намного дешевле, чем на споте (минимум в два раза). Однако сверхконтрактные объемы продаются уже по спотовой цене. А брать российский газ по ценам спотового рынка европейцы не готовы – слишком дорого. Отсюда и получилось так, что высокий спрос привел к дефициту газа и росту цены, а рост цены - к падению спроса. Многие производители азотных удобрений, химических предприятий и фермерских хозяйств в Европе просто закрылись.

    В новом 2022 году ситуация вряд ли сильно изменится. «Если говорить о биржевой торговли фьючерсами, то этой зимой мы увидим новые ценовые рекорды. Стоимость тысячи кубометров может дойти и до 3000 долларов, потому что самый напряженный период отопительного сезона еще впереди. Это вторая половина февраля и март. Самое страшное, что может случиться – это морозы в марте. К этому времени газа в подземных хранилищах уже нет, то есть Европа лишается еще одного источника газа», - рассуждает Игорь Юшков. Этой зимой ситуация еще хуже, потому что такими темпами подземные хранилища в Европе опустошатся скорее всего уже в конце января, и как они нарастят текущий импорт - не совсем понятно, считает эксперт.

    Варианты, впрочем, имеются. Во-первых, в январе-феврале в Европу может прийти российский СПГ с Ямала. Он заточен изначально под азиатский рынок, но ледовая обстановка на Северном морском пути замедлит отправку СПГ в Азию, поэтому часть придется отправить в Европу. Такому подарку европейцы только обрадуются.

    Второй вариант – запуск «Северного потока-2». Для российского газопровода 2021 год тоже стал особенным. Именно в этом году вопреки санкциям труба была полностью достроена. Более того, к 1 января обе ветки трубы были полностью заполнены газом и с технической точки зрения полностью готовы к эксплуатации.

    С другой стороны, европейцы нашли бюрократическую уловку для того, чтобы затянуть выдачу сертификации «Северному потоку-2» вплоть до конца лета или даже до осени. Регистрация оператора трубы – Nord Stream 2 AG – в Швейцарии не устроила европейского регулятора, компанию необходимо перерегистрировать в Германии. Только после этого процесс сертификации возобновится, причем с нуля. 

    Запуск «Северного потока-2» этой зимой без сертификации возможен в двух случаях.

    Первый – если окажется перекрыт транзит газа через украинскую трубу по тем или иным причинам, говорит Юшков. Например, это может быть воровство газа Киевом из транзитной трубы или подрыв украинской ГТС. В этом случае Газпром, взвесив все риски, может начать поставки газа в Европу по «Северному потоку-2», чтобы выполнить свои контрактные обязательства. Штраф за отсутствие сертификации будет меньшим злом, чем срыв контрактных поставок.

    Второй вариант – когда европейцы сами дают зеленый свет запуску «Северного потока-2» под видом технических испытаний газопровода. Это возможно в случае сильных морозов и критической нехватки газа на украинском или европейском рынках.

    Что же будет после окончания отопительного сезона? Все факторы, влияющие на стоимость газа, сохранятся и в 2022 году. Предпосылок для изменения ситуации пока не видно, считает Юшков. Подземные хранилища снова будут опустошены, СПГ в Европу не вернется и другого «нового» газа не появится. Многоее будет зависеть от погоды - окажется ли лето жарким или безветренным. «Поэтому я думаю, что спрос на газ будет высоким весь 2022 год», - заключает собеседник. 

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