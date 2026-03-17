Дрон ВСУ ранил человека в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал мирного жителя в одном из населенных пунктов Брянской области, он получил ранение, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали дронами – камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», – указал Богомаз в своем Telegram-канале.
Пострадавшего госпитализировали.
Также в результате атаки повреждения получил жилой дом.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в результате атаки дронов на сельхозпредприятие в Брянской области пострадал местный житель. В поселке Климово украинский беспилотник целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю.