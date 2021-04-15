Чем обернется отключение России от SWIFT

Один из оставшихся способов, которым Вашингтон пытается давить на Москву – это угроза отключить россиян от Visa и Master Card, а российский бизнес – от межбанковской системы платежей SWIFT. Действительно, ранее США уже отключили Иран и Северную Корею от этой системы платежей, что привело к негативным последствиям для экономик этих стран. Но можно ли отключить от SWIFT Россию?

США продолжают искать поводы для введения новых санкций против России. Варианты санкций называются разные. Это и новые ограничения и запреты против «Северного потока-2», и запрет давать в долг российскому государству, и отключение россиян от платежных систем Visa и Master Card. В качестве самой серьезной меры называется отключение России от межбанковской системы платежей SWIFT.

Что же будет, если США решатся применить к России то, что они сделали с Ираном и Северной Кореей и спасет ли Россию собственный аналог SWIFT, созданный в 2014 году. «Опыт Ирана и Северной Кореи – это ужасный опыт, резкий и почти непрекращающийся спад уровня жизни, ограничение работы компаний за рубежом», - говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Однако Россия к таким геополитическим рискам начала готовится еще в 2014 году. На смену Visa и Master Card пришла платежная система «Мир», которую государство уже сделало популярной. А для замены SWIFT была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которую запустили в 2016 году.

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Плюс этих систем в том, что при отключении западных аналогов внутренний рынок не пострадает сильно, а сможет быстро подстроиться под новые реалии. Граждане будут иметь возможность расплачиваться в пределах России картами «Мир», а компании – через СПФС. Но вот с оплатой покупок или услуг за рубежом возникнут сложности, например, при банальной оплате зарубежных отелей на «букинге». А бизнесу придется искать возможность оплатить импортное сырье или оборудование иным способом. Но главное, что проблемы возникнут при получении экспортных валютных доходов России, например, за то же зерно или нефть.

Однако сгущать краски не стоит: коллапс возможен, но ненадолго. Довольно быстро найдутся посредники, через которые можно будет проводить эти платежи. Как, например, через Минск можно заполучить европейский сыр или улететь в закрытую для полетов Россией страну (ту же Украину). Другое дело, что посредники никогда не работают бесплатно. Поэтому межбанковские транзакции для бизнеса или частные сделки граждан, скорее всего, подорожают. Такими посредникам могут стать, например, банки, входящие в ЕАЭС.

К СПФС уже подключились десятки зарубежных банков. Это, конечно, капля в море. Однако в их числе есть китайский, турецкий, французский, шведский и даже японский банки. Но пока иностранцы подключаются к нашей системе неохотно. Однако при негативном развитии ситуации положение может измениться. Получится, что санкции могут помочь развитию наших платежных систем. «Иностранцы подключаются к СПФС как к запасному или резервному каналу связи. Это дубль SWIFT, причем довольно молодой, и пока оригинальная SWIFT не вызывает проблем, банкам нет смысла активно использовать СПФС. Если грянут новые санкции, то про СПФС, безусловно, сразу вспомнят. Условно говоря, СПФС – это инструмент для банков на случай войны, блэкаута или хакерской атаки на инфраструктуру SWIFT», - считает предправления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Отключение от SWIFT может заставить банки вернуться как в прошлый век, так и быстрее шагнуть в будущее. Например, из прошлого можно использовать на худой конец курьерскую службу. «На самом деле, крупные важные сделки совершаются не так часто, и продавать нефть и газ европейцам или китайцам можно будет и дальше – даже если СПФС сломается или не оправдает надежд. Малый и средний бизнес, в первую очередь импортеры, могут вести расчеты через финтех-сервисы или в крайнем случае в криптовалюте», - говорит Салыч.

Он приводит в пример сделки ЕС с Ираном, которые совершаются на альтернативных платформах. Причем, ЕС помогли иранцам их создать для обхода американских санкций.

«Опыт Советского Союза, который много лет находился под санкциями и закупал нужное ему оборудование в той же Европе, намекает, что неразрешимых проблем нет, тем более с сегодняшними технологиями. Прямой банковский перевод уже давно не является единственным способом осуществить сделку»,

- считает Салыч.

Из минусов, конечно, стоит ожидать распродаж и паники на финансовых рынках, резкий скачок доллара и евро вверх. Но все это будет первой реакцией на новые санкции. Потом же, потом, как это уже бывало ранее, ситуация стабилизируется.

В ЦБР считают маловероятным, что США запретят использовать SWIFT России. Эксперты с этим солидарны. Как минимум потому, что тем самым США нанесут серьезный удар по европейскому бизнесу, который тесно связан с российским. «Мировая экономика очень сильно глобализированна и взаимопереплетена, поэтому это будет также ощутимым ударом и по экономике Европы», - говорит Купцикевич.

Это может привести к проблемам поставок газа и нефти из России в Европу. А этого уже будет достаточно для возникновения серьезных проблем у европейского бизнеса. Да и сами европейцы столкнутся с проблемами возврата денег за поставленный в Россию товар.

«Плюсов от разрыва торговых связей не бывает. Страдают все страны и компании, которые хотели бы проводить сделки в обычном режиме, но вынуждены искать более долгие и дорогие пути обхода»,

- говорит Салыч.

Кроме того, Россия в ответ на такие санкции может отказаться оплачивать собственные обязательства перед зарубежными кредиторами, сославшись на форс-мажор.

Так что слишком велики риски от такого шага для самого Байдена, который намерен налаживать отношения с Евросоюзом, а не разрушать их. История с «Русалом», против которого хотели применить жесткие санкции, но потом передумали, в этом плане тоже показательна: интересы бизнеса порой перевешивают политические амбиции.

«Пока мне кажется, что эта тема несколько раздута: не так-то просто приказать платежным системам, то есть частным компаниям, торгующимся на мировом рынке, не обслуживать платежи из России. Угроза отключения и не менее грозные реплики со стороны России в стиле отказа от расчетов в долларах – все это похоже на политическую игру перед важными переговорами, когда стороны повышают ставки и угрожают, усиливая стартовую позицию», - рассуждает Купцикевич.

Впрочем, один плюс во всей этой истории, если она произойдет, можно найти. «Если уж страна оказалась в ситуации отключения от SWIFT, то более жестких санкций уже не будет», - иронизирует Салыч.