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В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море

9 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
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Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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США готовятся испортить Пекину спортивный праздник

Олимпиада все больше становится не только спортивным, но и политическим событием Ng Han Guan/AP/ТАСС
Еще одно средство давления на Китай рассматривают Соединенные Штаты. Речь идет о мощном политическом оружии – угрозе бойкота предстоящей в 2022 году зимней Олимпиады в Пекине. Эта технология была отработана Штатами во время подготовки Сочи-2014, и уже заметно, что Вашингтон готовит инфраструктуру бойкота китайской Олимпиады. Зачем и как он делает это? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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    Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

    США нашли новый способ остановить газовую трубу России    9 апреля 2021, 08:50
    Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает?

    США дважды ввели санкции против «Северного потока – 2». Все, что касается строительства газопровода, запрещено в их рамках. Однако Россия все равно нашла способ продолжить стройку. На последнем датском участке уже активно работает «Фортуна»: из-за шторма она останавливала работу с 4 апреля, но 8 апреля продолжила укладку труб.

    Недавно свершилось то, чего давно уже ждут – к укладке труб готов приступить «Академик Черский». Он прибыл 31 марта в район исключительной экономической зоны Дании и продолжает маневрировать в этом районе. Рядом с трубоукладчиком почти постоянно находятся вспомогательные суда: многофункциональные буксиры «Финвал» и «Венгери», суда обеспечения «Иван Сидоренко» и «Катунь», плюс аварийно-спасательное судно «Мурман».

    Москва начала официально говорить о новых сроках достройки газопровода. Он будет «однозначно закончен» в этом году, заявил в конце марта председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков, добавив, что «достроить осталось совсем немного».

    Таким образом, американцы ничего не добились санкциями, которые Россия попросту обесценила. Метод борьбы США не сработал, их угроз не испугались.

    На этом фоне источник в американской администрации уверяет, что Минюст США утвердил два пакета санкций против «Северного потока – 2». Их должны представить в Конгресс в мае, передает Politico. Внутреннее содержание новых санкций не раскрыто. Однако вряд ли они касаются этапа строительства газопровода. «Ввести санкции против строительства уже невозможно, там и так все запрещено – и оказывать услуги достройки, и финансировать, и страховать. Все это токсично. Скорее всего, в новых санкциях речь идет о запрете на ввод в эксплуатацию газопровода и, возможно даже, о запрете на покупку газа, который идет по «Северному потоку – 2», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Однако вводить подобные санкции Вашингтон не спешит по одной простой причине. Такие ограничения коснутся уже не России или коммерческих компаний типа владельца швейцарского трубоукладчика, а как минимум немецкого регулятора, который должен будет выдать разрешение на ввод в строй российского газопровода. Или даже всех европейских покупателей газа, которым США запретят его покупать. Тогда Вашингтон встанет перед выбором – чтобы остановить российскую трубу, придется пойти на прямую конфронтацию с Германией, Австрией и другими европейскими странами.

    Менее накладно было бы остановить «Северный поток – 2» на этапе строительства. Сделать это могут теперь только сами европейцы. Министр иностранных дел Сергей Лавров предполагает, что спецпосланник США по «Северному потоку – 2» «будет просто ездить и всем грозить».

    «Основная задача США – подтолкнуть Европу ввести санкции против «Северного потока – 2». Для этого и нужен спецпосланник, который будет координировать работу союзников США в Европе типа Польши и Прибалтики, а также ездить по разным странам Европы, чтобы заставить ввести санкции против российского газопровода. Кого-то будут подкупать, на других будут давить и запугивать», – согласен Юшков.

    Он напоминает, что достаточно одной стране выступить против санкций, и они не будут приняты, однако в Европе срабатывает эффект толпы, когда страны, которые против антироссийских санкций, голосуют как большинство. Спецпосланнику США необходимо переманить на свою сторону большинство.

    Чтобы аргументы американского манипулятора звучали сильней и действенней, нужен новый повод для наказания России. Ведь нельзя же санкции вводить на пустом месте, необходимо придумать причину, которая не оставит Европе выбора.

    «История с Навальным – это пройденный этап, она уже не тянет на столь жесткие санкции, как запрет строительства «Северного потока – 2». Ранее жесткие ограничения вводили по двум причинам: присоединение Крыма и за историю с Донбассом. И сейчас мы видим, что повод с Донбассом может быть актуализирован», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Сначала были провокации польских рыбаков в Балтийском море, которые атаковали суда-трубоукладчики. «Думаю, что цель провокации была в том, чтобы вынудить Россию на ответные шаги – на ввод военного флота для охраны трубоукладчиков. Тогда США могли бы повернуть это так, что Россия на самом деле хочет захватить Балтийское море», – считает Юшков. Однако провокация не удалась. Аргумент, что газопровод – это способ военной агрессии России, слаб.

    А вот если произойдет эскалация военного конфликта на Донбассе, это станет железобетонным аргументом для введения Евросоюзом санкций против России. «Это беспроигрышная история. И даже неважно, кто первый это сделает. Запад будет считать виноватой Россию. США: «Смотрите, как Россия распоясалась», - уверен эксперт.

    Конечно, идут разговоры о санкциях против госдолга России или запрета использовать SWIFT, однако Юшков уверен, что США в первую очередь будут добивать Европу ввести запрет на стройку российского газопровода.

    Тактика продвижения своих целей через специального человека и его точечные визиты в разные страны для США не нова. В этом плане ярким примером успешного использования такой политики является история с запретом строительства «Южного потока» Болгарией.

    «Европейцы говорили о том, что «Южный поток» не соответствует нормам Третьего энергопакета, но эти нормы касались этапа его эксплуатации. Строительство газопровода никак не противоречило этим нормам. Проблему можно было решать после окончания строительства. Однако визит сенатора Джона Маккейна в группе с другими сенаторами в Болгарию привел к тому, что София отозвала разрешение на строительство. Маккейн явно напугал болгарское руководство», - говорит Игорь Юшков.

    Впрочем, у США есть и неудачные примеры подобной политики. В свое время был спецпредставитель Госдепа США по энергетическим проектам в каспийском регионе. Его основная задача, напоминает эксперт, была в том, чтобы продавить строительство Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан и далее появление газопровода Nabucco. Речь шла о поставках минимум 30 млрд кубометров туркменского и азербайджанского газа в Европу. Этот проект создал бы серьезную конкуренцию российскому газу, и отъел бы существенную долю у Газпрома. Для понимания: Россия поставляет в Европе 170-200 млрд кубометров газа в год по трубопроводам. Однако с проектом Nabucco у США ничего не вышло. В итоге получился только куда более скромный проект поставки азербайджанского газа через Турцию на юг Европы через TAP и TANAP.

    «Спецпосланники США – это довольно влиятельные люди, но и они не всевластны. Они могут влиять на страны с ограниченным суверенитетом, такие как Болгария. Но вот продавить Германию намного сложнее.

    А им придется это сделать, потому что мнение немцев в этой истории с «Северным потоком-2» важно»,  - заключает собеседник.

    В Германии уже восприняли решение США назначить представителя по «Северному потоку - 2» неприемлемым оскорблением. Германия должна «дать понять администрации Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением», считает член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок. По его мнению, Германия должна дать понять, что любое вмешательство «нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США».

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