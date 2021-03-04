«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться.

До сих пор работы вела только «Фортуна» – сначала в немецких водах, а теперь и на датском участке. Однако это судно предназначено больше для мелководных работ, тогда как «Академик Черский» нужен в первую очередь для укладки труб на глубине больше 30 метров. За это ему грозит попадание под американские санкции.

С конца января «Академик Черский» находился в германском порту Висмар, и полтора месяца ничего не происходило. Наконец 4 марта судно вышло из этого порта. Цель перехода сформулирована размыто – offshore (в море). В комментарии Nord Stream 2 AG на сайте Морского управления Дании разъясняется, что трубоукладочное судно «Академик Черский» направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. «После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями», – говорится в комментарии. Это значит, что к «Фортуне» в датских водах скоро может присоединиться «Академик Черский».

Более того, была названа дата достройки российского газопровода, который так невзлюбили США, Польша и Украина. В обновленном сообщении Nord Stream 2 AG на сайте DMA сообщается, что работы по укладке двух ниток «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется провести до конца сентября 2021 года. Ранее говорилось о проведении работ до конца апреля. Теперь они продлены на полгода.

Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович осторожен в оценках: «Точно говорить о завершении проекта рано. Всякое еще может случиться. К сентябрю хотят построить, потому что потом выборы в Германии будут (где будет выбран новый канцлер). Давление на проект может усилиться. Чтобы этого не произошло, нужно быстрее доделать».

«Мы до конца по-прежнему не знаем, какое техническое состояние у «Академика Черского», – замечает эксперт. В официальном комментарии действительно говорится, что в Калининград «Черский» идет не просто так, там его ждут испытания перед стартом работ. Как долго продлятся испытания и когда именно это судно начнет укладку труб в датских водах – эти вопросы остаются пока без ответа.

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«Это может быть запланированная тренировка «Черского», и тогда он вернется обратно в немецкий порт. Мы до конца не знаем, что случилось со страхованием судна, с сертификацией оборудования», – говорит Митрахович. Ранее ряд компаний отказались страховать и оказывать сертификационные услуги судам, задействованным в стройке трубы, из-за страха перед американскими санкциями.

Однако велика вероятность, что «Черский» технически уже полностью готов, вопросы со страховкой и сертификацией тоже решены (найдены лазейки и те компании, которые не боятся американцев). Но Газпром старается всеми путями не привлекать лишнего внимания к проекту и сохранять завесу тайны над стройкой. Причина очевидна – слишком много желающих любыми способами остановить строительство. Отсутствие информации в данном случае играет только на руку проекту «Северного потока – 2».

Риски введения новых санкций против проекта со стороны США сохраняются. В частности, о риске незавершения строительства трубы из-за американских санкций в своем отчете говорит германская компания Uniper. Она наряду с другими четырьмя европейскими компаниями выступает финансовым партнером в проекте. Однако компания надеется на возврат вложенных инвестиций, что возможно в случае запуска трубы.

Пока санкции США распространяются на суда-трубоукладчики и их владельцев, что уже давно понимают владельцы «Фортуны» и «Академика Черского». Однако природа американских санкций непредсказуема, отмечает Uniper.

Более того, само заявление об укладке всех труб к сентябрю еще не означает пуск газопровода в коммерческую эксплуатацию. Далее потребуется провести пуско-наладочные работы, которые, по экспертным оценкам, могут занять еще пару месяцев.

«Я бы не занимался шапкозакидательством, что все заранее решено и прекрасно. Но то, что «Черский» может начать работать – это, конечно, возможно. Судя по всему, через Германию уговаривали Данию, чтобы она приняла документы по страхованию судна и сертификации оборудования. Но я не удивлюсь, если «Черский» в итоге вернется в немецкий порт. Это же серьезные дела, поэтому все возможно», – считает Митрахович. Кроме того, погода на Балтике пока тоже не особо благоволит глубоководным работам, и до лета еще далеко.

Между тем теоретически достроить обе нитки в водах Дании силами двух трубоукладочных судов к сентябрю вполне возможно. С начала возобновления работы 6 февраля «Фортуна» уложила чуть более 18 км, в том числе 1,3 км за последние сутки. Значит, осталось достроить около 100 км трубы.

В лучшем случае первый газ по «Северному потоку – 2» пойдет в конце 2021 года – аккурат к новому отопительному сезону. Но на этом сложности проекта не закончатся.

Дальше Газпрому предстоит непростой путь борьбы с антимонопольным законодательством ЕС, который ввел ограничения на прокачку голубого топлива по трубе. Проектная мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа, однако Брюссель разрешил Газпрому прокачивать только половину возможного объема – 27,5 млрд кубов. Вторая половина трубы якобы должна быть заполнена неким альтернативным газом – не газпромовским. А по факту газопровод будет просто наполовину пуст.

У Газпрома будет два пути решения проблемы: либо через суд добиться исключения для «Северного потока – 2» из европейских энергетических правил, либо перенести точку сдачи-приемки газа в море – туда, где начинается исключительная экономическая зона Германии. Если продавать газ трейдерам в море, то проблема с заполняемостью газопровода снимается. Но это непростая вещь – со всеми покупателями в Европе придется менять условия газовых контрактов. Европейцы, скорее всего, воспользуются этим в своих интересах путем торга.

«Все это еще может растянуться на долгое время. Но надо решать проблемы по мере их поступления. Пока задача – физически построить газопровод», – заключает эксперт ФНЭБ.

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