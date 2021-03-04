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НОВОСТЬ ЧАСА

После решения ОПЕК+ нефть подорожала выше 67 долларов

4 марта, четверг  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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Мир продолжает импортировать российские продукты питания. Наша страна впервые продала за рубеж продовольствия фактически столько же, сколько импортировала. Китай, который до недавнего времени воспринимал Россию лишь как поставщика сырья, наконец распробовал и продукты из России. Что помогло российскому продовольствию за рубежом и есть ли потенциал для роста его экспорта в дальнейшем? Подробности...
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Шутка европейского соседа задела Украину за больное место

Украина потребовала извинений от Словакии за шутку об обмене Закарпатья на российскую вакцину Ovsyannikova Yulia/Global Look Press,
Ondrej Deml/СTK/ТАСС
Официальный Киев всерьез обиделся на шутку словацкого премьер-министра, пообещавшего передать России Закарпатье в обмен на «Спутник V». МИД Украины вынудил МИД Словакии принести извинения. По мнению экспертов, столь резкая реакция Киева свидетельствует о национальном комплексе неполноценности. Почему словацкий премьер позволил себе шутку, дошедшую до международного скандала? Подробности...
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Феликс Эдмундович и cancel culture

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Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы. Подробности...
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    «Северному потоку – 2» определили конечную дату

    Названа дата достройки «Северного потока – 2»    4 марта 2021, 22:15
    Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться.

    До сих пор работы вела только «Фортуна» – сначала в немецких водах, а теперь и на датском участке. Однако это судно предназначено больше для мелководных работ, тогда как «Академик Черский» нужен в первую очередь для укладки труб на глубине больше 30 метров. За это ему грозит попадание под американские санкции.

    С конца января «Академик Черский» находился в германском порту Висмар, и полтора месяца ничего не происходило. Наконец 4 марта судно вышло из этого порта. Цель перехода сформулирована размыто – offshore (в море). В комментарии Nord Stream 2 AG на сайте Морского управления Дании разъясняется, что трубоукладочное судно «Академик Черский» направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. «После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream 2 AG направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями», – говорится в комментарии. Это значит, что к «Фортуне» в датских водах скоро может присоединиться «Академик Черский».

    Более того, была названа дата достройки российского газопровода, который так невзлюбили США, Польша и Украина. В обновленном сообщении Nord Stream 2 AG на сайте DMA сообщается, что работы по укладке двух ниток «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется провести до конца сентября 2021 года. Ранее говорилось о проведении работ до конца апреля. Теперь они продлены на полгода.

    Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович осторожен в оценках: «Точно говорить о завершении проекта рано. Всякое еще может случиться. К сентябрю хотят построить, потому что потом выборы в Германии будут (где будет выбран новый канцлер). Давление на проект может усилиться. Чтобы этого не произошло, нужно быстрее доделать».

    «Мы до конца по-прежнему не знаем, какое техническое состояние у «Академика Черского», – замечает эксперт. В официальном комментарии действительно говорится, что в Калининград «Черский» идет не просто так, там его ждут испытания перед стартом работ. Как долго продлятся испытания и когда именно это судно начнет укладку труб в датских водах – эти вопросы остаются пока без ответа.

    «Это может быть запланированная тренировка «Черского», и тогда он вернется обратно в немецкий порт. Мы до конца не знаем, что случилось со страхованием судна, с сертификацией оборудования», – говорит Митрахович. Ранее ряд компаний отказались страховать и оказывать сертификационные услуги судам, задействованным в стройке трубы, из-за страха перед американскими санкциями.

    Однако велика вероятность, что «Черский» технически уже полностью готов, вопросы со страховкой и сертификацией тоже решены (найдены лазейки и те компании, которые не боятся американцев). Но Газпром старается всеми путями не привлекать лишнего внимания к проекту и сохранять завесу тайны над стройкой. Причина очевидна – слишком много желающих любыми способами остановить строительство. Отсутствие информации в данном случае играет только на руку проекту «Северного потока – 2».

    Риски введения новых санкций против проекта со стороны США сохраняются. В частности, о риске незавершения строительства трубы из-за американских санкций в своем отчете говорит германская компания Uniper. Она наряду с другими четырьмя европейскими компаниями выступает финансовым партнером в проекте. Однако компания надеется на возврат вложенных инвестиций, что возможно в случае запуска трубы.

    Пока санкции США распространяются на суда-трубоукладчики и их владельцев, что уже давно понимают владельцы «Фортуны» и «Академика Черского». Однако природа американских санкций непредсказуема, отмечает Uniper.

    Более того, само заявление об укладке всех труб к сентябрю еще не означает пуск газопровода в коммерческую эксплуатацию. Далее потребуется провести пуско-наладочные работы, которые, по экспертным оценкам, могут занять еще пару месяцев.

    «Я бы не занимался шапкозакидательством, что все заранее решено и прекрасно. Но то, что «Черский» может начать работать – это, конечно, возможно. Судя по всему, через Германию уговаривали Данию, чтобы она приняла документы по страхованию судна и сертификации оборудования. Но я не удивлюсь, если «Черский» в итоге вернется в немецкий порт. Это же серьезные дела, поэтому все возможно», – считает Митрахович. Кроме того, погода на Балтике пока тоже не особо благоволит глубоководным работам, и до лета еще далеко.

    Между тем теоретически достроить обе нитки в водах Дании силами двух трубоукладочных судов к сентябрю вполне возможно. С начала возобновления работы 6 февраля «Фортуна» уложила чуть более 18 км, в том числе 1,3 км за последние сутки. Значит, осталось достроить около 100 км трубы.

    В лучшем случае первый газ по «Северному потоку – 2» пойдет в конце 2021 года – аккурат к новому отопительному сезону. Но на этом сложности проекта не закончатся.

    Дальше Газпрому предстоит непростой путь борьбы с антимонопольным законодательством ЕС, который ввел ограничения на прокачку голубого топлива по трубе. Проектная мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа, однако Брюссель разрешил Газпрому прокачивать только половину возможного объема – 27,5 млрд кубов. Вторая половина трубы якобы должна быть заполнена неким альтернативным газом – не газпромовским. А по факту газопровод будет просто наполовину пуст.

    У Газпрома будет два пути решения проблемы: либо через суд добиться исключения для «Северного потока – 2» из европейских энергетических правил, либо перенести точку сдачи-приемки газа в море – туда, где начинается исключительная экономическая зона Германии. Если продавать газ трейдерам в море, то проблема с заполняемостью газопровода снимается. Но это непростая вещь – со всеми покупателями в Европе придется менять условия газовых контрактов. Европейцы, скорее всего, воспользуются этим в своих интересах путем торга.

    «Все это еще может растянуться на долгое время. Но надо решать проблемы по мере их поступления. Пока задача – физически построить газопровод», – заключает эксперт ФНЭБ.

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