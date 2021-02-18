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Построенный «Северный поток – 2» могут использовать против России

«Северный поток – 2» и украинский транзит несовместимы Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Не исключено, что США смягчат свою позицию по поводу газопровода «Северный поток – 2» – по крайней мере, такую надежду не оставляет Германия, с которой Вашингтон сейчас ведет по данному поводу переговоры. Какими именно могут быть условия этих договоренностей и как российский газопровод будет работать после введения в строй? Подробности...
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    Построенный «Северный поток – 2» могут использовать против России

    «Северный поток – 2» и украинский транзит несовместимы    18 февраля 2021, 11:18
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Не исключено, что США смягчат свою позицию по поводу газопровода «Северный поток – 2» – по крайней мере, такую надежду не оставляет Германия, с которой Вашингтон сейчас ведет по данному поводу переговоры. Какими именно могут быть условия этих договоренностей и как российский газопровод будет работать после введения в строй?

    Президент Владимир Путин объяснил нападки Запада на «Северный поток – 2». «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина». На самом деле все достаточно примитивно. Мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем», – считает глава государства.

    Украина стала главным аргументом в переговорах США и Германии вокруг российского газопровода. По крайней мере, западная пресса со ссылкой на анонимные источники настойчиво уверяет, что администрация Джо Байдена готовит сделку с Германией. Якобы США готовы смягчить санкции против газопровода, чтобы он был достроен и введен в эксплуатацию. Ранее об этом написали немецкие СМИ, а теперь еще и британское издание Financial Times и американское Wall Street Journal.

    По их данным, ставятся такие условия. Предлагается либо создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать «Северный поток – 2» для давления на Украину. Второй вариант – не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока российская сторона не согласится изменить свою политику по поставкам газа в Европу.

    «Если присмотреться к деталям, то получается бред. Об отмене уже введенных санкций не может быть речи. Чисто бюрократически отменить их невозможно», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Санкции, введенные в декабре 2019-го и конкретизированные в декабре 2020 года, были вшиты в федеральный закон США об оборонном бюджете. Если бы они были введены указом президента США, то новая администрация Байдена могла легко отменить их. Но чтобы отменить федеральный закон, нужно принять новый федеральный закон. «А закон, снимающий санкции с России, не пройдет Сенат и Конгресс. Это из области фантастики. Единственный консенсус у демократов и республиканцев заключается в том, что Россия плохая и надо продолжать на нее давить», – отмечает эксперт.

    Во-вторых, увязать «Северный поток – 2» с Украиной формально будет сложно, ведь правового поля для создания механизма автоматической остановки «Северного потока – 2» при уменьшении транзита через Украину – нет.

    «Правила использования газопроводов прописаны в европейском законодательстве. И там ничего не говорится о том, что есть некая третья сторона, которая озабочена этим маршрутом доставки. Пойдут ли европейцы на создание нового законодательства?» – говорит Юшков.

    В-третьих, США аргументируют свою нелюбовь к «Северному потоку – 2» заботой о благосостоянии Украины, которую Россия перестанет финансировать оплатой за транзит газа через ее территорию. «Реальные американские интересы не в том, чтобы позаботиться об Украине, а в том, чтобы нарастить объемы поставок в Европу собственных углеводородов и убрать конкурентов с рынка. Об этом черным по белому написано в тексте санкций», – напоминает эксперт ФНЭБ.

    В любом случае для России любая увязка судьбы газопровода «Северный поток – 2» с украинским транзитом совершенно бессмысленна. Ведь «Северный поток – 2» создавался не под новый газ (спрос в Европе почти не растет), а на смену старой украинской трубы.

    Украинский маршрут более протяженный, более дорогой и более рискованный. «Это бессмысленная сделка для Газпрома. Если он не сможет убрать транзит через Украину, то зачем ему качать через «Северный поток – 2»? Как он сможет загрузить «Северный поток – 2», не снимая объемы транзита через Украину? Это невозможно», – считает Юшков.

    Что же в таком случае могут обсуждать на переговорах между США и Германией? «Скорее всего, Германия пытается смягчить новые санкции, которые могут касаться уже не строительства, а ввода в эксплуатацию и обслуживания газопровода. Здесь уже немецкие регуляторы и компании попадают под санкции», – говорит эксперт. В США рассматривается порядка трех законопроектов о новых ограничениях, где есть подобные пункты.

    Когда Газпром достроит трубу, соберет все необходимые документы и придет к немецкому регулятору, то по немецким законам регулятор обязан будет выдать разрешение на ввод газопровода в эксплуатацию. Но если к тому моменту США примут новые санкции, то Берлин окажется на распутье: соблюсти свои национальные законы, но попасть под американские санкции, либо не нарушать санкции, но игнорировать собственные законы. За последнее Газпрому с Германией можно будет судиться, да и в целом это создает большие политические риски Берлину. Он распишется в несамостоятельности и полном подчинении Вашингтону. «Именно такой правовой коллизии немцы пытаются избежать в переговорах с американцами», – уверен Юшков.

    Тем временем трубоукладочное судно «Фортуна» продолжает свою работу по прокладке газопровода в датских водах, приближая окончание строительства. Даже если не спешить, то к лету труба может быть готова, а к осени введена в строй. Если Германии удастся избежать введения новых американских санкций против немецких структур, то «Северный поток – 2», вероятно, будет запущен к новому отопительному сезону.

    Остается последний вопрос – какое количество газа пойдет по этой трубе?

    Газпром пока в любом случае не сможет полностью закрыть украинский транзит. Киев до 2025 года защищен контрактом, по которому Газпром заплатит Украине за прокачку 40 млрд кубометров в год в любом случае. В контракте прописано условие «качай или плати» именно на такой годовой объем. Однако все, что идет сейчас сверх законтрактованных ежесуточных объемов, автоматически уйдет на «Северный поток – 2». Тем более, что за прокачку сверх объемов Украина получает по повышенному тарифу.

    Любопытно, что к «Северному потоку – 2» наверняка перетечет также часть газа с «Северного потока – 1». Дело в том, что первая морская труба из-за норм Третьего энергопакета может работать только вполовину мощности. Однако сейчас у первого потока есть техническая возможность работать на полную мощность. Потому что он использует сухопутный газопровод Eugal, который был построен под «Северный поток – 2».

    Собственно, второй поток тоже не сможет выйти на полную мощность из-за тех же норм ЕС. Велика вероятность, что обе российские трубы будут работать наполовину вплоть до 2025 года, когда закончится транзитный договор с Украиной. Газпром, конечно, все эти годы будет судиться в европейских судах за право прокачивать газ по своим трубам в полном объеме. Но суды будут тянуться долго. А в 2024 году, в преддверии окончания контракта с Украиной, можно ожидать очередной этап политического давления Запада и Украины по поводу газопровода «Северный поток – 2».

    Впрочем, если старая и десятилетиями не обновлявшаяся украинская труба неожиданно откажет или же Украина вновь продемонстрирует свою ненадежность как газового транзитера, то Европа может решить вопрос с мощностями российских труб намного быстрее.

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