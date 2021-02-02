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2 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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Газпром спас Европу от морозов с выгодой

Сама природа оказалась на стороне российского газа Александр Рюмин/ТАСС
Россия поставила в январе исторический рекорд по экспорту газа: еще никогда Европа не покупала столько российского газа в первый месяц зимы. И это после провального 2020 года. Газпрому, конечно, помогает зарабатывать уникальная ситуация в мире на рынке газа. Но есть и еще факторы, дающие Газпрому бесспорное конкурентное преимущество. Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Китай разорит Украину за дружбу с США

Китайцы стремятся стать своими для далекой Украины – естественно, лишь ради собственной выгоды golos.com.ua/Анастасия Сироткина
Зеленский внезапно сделал дружелюбный жест в адрес Китая – главного противника своих американских покровителей. Хотя Пекин и Вашингтон ведут холодную войну, признал он, для Украины Китай – вовсе не враг. Но всего за пару дней до этого Зеленский своим указом ввел на Украине антикитайские санкции. И это решение Киева может обойтись Украине в миллиарды долларов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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За что страдали немцы в Сталинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек, среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Подробности...
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США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой. Подробности...
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Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до такого кино, как, например, вышедшая в прокат интерпретация подвига Зои Космодемьянской. Подробности...
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Казаки против мата в интернете

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    Газпром спас Европу от морозов с выгодой

    Сама природа оказалась на стороне российского газа    2 февраля 2021, 11:10
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия поставила в январе исторический рекорд по экспорту газа: еще никогда Европа не покупала столько российского газа в первый месяц зимы. И это после провального 2020 года. Газпрому, конечно, помогает зарабатывать уникальная ситуация в мире на рынке газа. Но есть и еще факторы, дающие Газпрому бесспорное конкурентное преимущество.

    Газпром продал 19,4 млрд кубометров газа, что на 45,4% или на целых 6,1 млрд кубометров больше, чем в январе 2020 года. В целом это исторический рекорд – так много Газпром еще никогда не продавал в январе. Закупку у Газпрома увеличили такие крупные потребители газа, как Германия – на 32,4%, Италия – на 21,5%, Турция – на 20,8%, Франция – на 77,3%, Нидерланды – на 21,2%, Польша – на 89,9%.

    Более того, растет экспорт газа и в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и в 2,9 раза – показатель января 2020 года.

    Газпрому помогает суровая зима, которая наблюдается не только в России, но также в Европе и даже в Азии. После нескольких теплых зим кряду, это настоящий подарок природы российскому экспортеру. Особенно после тяжелейшего 2020 года. Даже в 2019 году Газпром продал Европе на 1,5% меньше газа, чем годом ранее. А в 2020 году ситуация только усугубилась.

    «Сюрпризы продолжаются: то провалы, то исторические рекорды. Такая уникальная ситуация сложилась из-за сочетания нескольких факторов – и природного, и ценового.

    Во-первых, потребление газа в Европе растет на фоне морозов. Во-вторых, европейцы берут больше газа именно у России, потому что это выгодней. Многие контракты Газпрома остаются с нефтяной привязкой, то есть цена рассчитывается от стоимости нефти с лагом в шесть месяцев. Полгода назад нефть стоила меньше, чем сейчас», – объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Газпром ранее указывал, что ожидает в 2021 году среднюю цену на газ в 170 долларов за тысячу кубометров. Агентство АКРА считает, что средняя цена экспорта газа Газпрома на европейский рынок составит 182 доллара в этом году (и достигнет 200 долларов в 2023 году). Юшков полагает, что в январе газпромовский газ стоил менее 200 долларов за тысячу кубометров. Тогда как в Европе цены на спотовом рынке в середине января превышали 250 долларов за тысячу кубометров. «Среднемесячные цены в январе 2021 года были примерно в четыре раза выше среднемесячных цен июня 2020 года и почти в два раза выше цен января 2020 года. Контрактные цены Газпрома действительно сейчас отстают от спотовых цен», – подтверждает Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА. Поэтому покупать российский газ европейцам сейчас очень выгодно.

    Еще один фактор, который способствовал росту спроса на российский газ в Европе – это сокращение предложения СПГ в Европе. «Предложение СПГ из США начало восстанавливаться зимой, однако первоочередное направление для него – это не Европа, а Азия, где выше котировки. Азия в целом лучше оправилась от негативных эффектов пандемии: например, экономика Китая показала рост даже по итогам 2020 года. В результате на рост спроса в Европе из-за холодной зимы смог «откликнуться» преимущественно Газпром», – говорит директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

    Из-за резкого роста потребления газа в Азии и Китае, в том числе на фоне холодной погоды, котировки на СПГ там подскочили до рекордных значений. «В январе цены здесь доходили до 1000 долларов за тысячу кубов. Поэтому весь СПГ рванул в Азию. Даже «Новатэк» отправил несколько танкеров с СПГ в Азию без ледокольного сопровождения. Все, кто может, отправляют сейчас СПГ на азиатский рынок, чтобы больше заработать», – говорит Игорь Юшков. На азиатском рынке премия к европейскому рынку в январе находилась на исторических максимумах, указывает Танурков. «Если бы в Азии не было морозов, то, наверное, Газпрому не удалось бы поставить исторический рекорд. Потому что европейцы могли бы брать СПГ», – добавляет Юшков.

    У Газпрома оказалось не только экономически одно из лучших предложений по газу в Европе, у него еще, в отличие от конкурентов, есть возможность ежесуточно оперативно поставлять столько газа, сколько надо европейцам.

    При этом Газпром старается опустошить собственные подземные хранилища газа в Европе и заставить европейцев откачивать газ из своих заполненных ПХГ. Этот газ закачали еще в 2019 году, потому что был риск газовой войны с Украиной после окончания транзитного контракта в декабре того года. В итоге новое соглашение по транзиту подписали, и те запасы в ПХГ не пригодились. Зима 2020 года была теплая, поэтому отбирали из ПХГ немного.

    «Заставить европейцев опустошить свои хранилища газа выгодно Газпрому. Потому что после зимы на протяжении 2021 года европейцы будут закачивать газ в хранилища для подготовки к новому отопительному сезону», – поясняет собеседник.

    Из поставщиков трубопроводного газа конкуренцию Газпрому на европейском рынке составляют Норвегия и Алжир. Есть еще Азербайджан, но он поставляет небольшие ограниченные объемы газа лишь в несколько европейских стран. «Однако увеличить текущие поставки трубопроводного газа может только Газпром. Ограничений с его стороны нет», – говорит Юшков. Единственное, что прокачивать дополнительные ежесуточные объемы газа через Украину приходится по повышенному тарифу.

    Все эти обстоятельства обещают Газпрому куда более успешный год, чем провальный 2020-й.

    В прошлом году экспорт Газпрома в Европу снизился до 175 млрд кубометров, тогда как в 2019 году Газпром продал на этом рынке почти 200 млрд кубов. «Мне кажется, что Газпром в этом году продаст больше, чем в 2020 году, но на рекордные 200 млрд кубов все-таки не выйдет. Европейская и турецкая экономика просели, поэтому потребляют газа меньше. Конкуренция в Европе большая. В Турцию пришел азербайджанский газ, и американский СПГ возвращается с новыми проектами. Дальше посмотрим, как будет развиваться история с углеродным налогом, с энергопереходом Европы на ВИЭ, насколько они будут давить на угольную отрасль», – ожидает Юшков.

    В 2021 году Газпром продаст Европе 192 млрд кубометров газа, без учета Китая и поставок СПГ, считают в агентстве АКРА. А восстановления экспорта до 200 млрд кубов (уровня 2019 года) там ждут по итогам 2023 года.

    При этом одновременно с восстановлением экспорта на европейском направлении, в АКРА ждут роста экспорта газа в Китай с четырех до 10 млрд кубов в 2021 году и до 21 млрд кубов по итогам 2023 года. По «Силе Сибири» китайцы еще с осени стали отбирать российского газа больше плановых уровней. В прошлом году Китай мог дешево скупать СПГ, поэтому он не добирал газа по российской трубе. «Когда же осенью цены на СПГ пошли вверх, а цены на газпромовский газ – вниз, китайцы изменили стратегию и теперь активно набирают объемы по «Силе Сибири» с существенным превышением ежесуточных поставок», – поясняет Юшков.

    «Рост объемов экспорта и экспортных цен приведет к заметному росту финансовых показателей Газпрома в 2021 году», – говорит Танурков. В АКРА ждут восстановления рентабельности Газпрома с 26% в 2020 году до 32-34% в 2021 году (рентабельность по FFO до процентных платежей и налогов).

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