Газпром спас Европу от морозов с выгодой

Россия поставила в январе исторический рекорд по экспорту газа: еще никогда Европа не покупала столько российского газа в первый месяц зимы. И это после провального 2020 года. Газпрому, конечно, помогает зарабатывать уникальная ситуация в мире на рынке газа. Но есть и еще факторы, дающие Газпрому бесспорное конкурентное преимущество.

Газпром продал 19,4 млрд кубометров газа, что на 45,4% или на целых 6,1 млрд кубометров больше, чем в январе 2020 года. В целом это исторический рекорд – так много Газпром еще никогда не продавал в январе. Закупку у Газпрома увеличили такие крупные потребители газа, как Германия – на 32,4%, Италия – на 21,5%, Турция – на 20,8%, Франция – на 77,3%, Нидерланды – на 21,2%, Польша – на 89,9%.

Более того, растет экспорт газа и в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за январь на 2,5% превысил контрактные обязательства и в 2,9 раза – показатель января 2020 года.

Газпрому помогает суровая зима, которая наблюдается не только в России, но также в Европе и даже в Азии. После нескольких теплых зим кряду, это настоящий подарок природы российскому экспортеру. Особенно после тяжелейшего 2020 года. Даже в 2019 году Газпром продал Европе на 1,5% меньше газа, чем годом ранее. А в 2020 году ситуация только усугубилась.

«Сюрпризы продолжаются: то провалы, то исторические рекорды. Такая уникальная ситуация сложилась из-за сочетания нескольких факторов – и природного, и ценового.

Во-первых, потребление газа в Европе растет на фоне морозов. Во-вторых, европейцы берут больше газа именно у России, потому что это выгодней. Многие контракты Газпрома остаются с нефтяной привязкой, то есть цена рассчитывается от стоимости нефти с лагом в шесть месяцев. Полгода назад нефть стоила меньше, чем сейчас», – объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Газпром ранее указывал, что ожидает в 2021 году среднюю цену на газ в 170 долларов за тысячу кубометров. Агентство АКРА считает, что средняя цена экспорта газа Газпрома на европейский рынок составит 182 доллара в этом году (и достигнет 200 долларов в 2023 году). Юшков полагает, что в январе газпромовский газ стоил менее 200 долларов за тысячу кубометров. Тогда как в Европе цены на спотовом рынке в середине января превышали 250 долларов за тысячу кубометров. «Среднемесячные цены в январе 2021 года были примерно в четыре раза выше среднемесячных цен июня 2020 года и почти в два раза выше цен января 2020 года. Контрактные цены Газпрома действительно сейчас отстают от спотовых цен», – подтверждает Василий Танурков, директор группы корпоративных рейтингов АКРА. Поэтому покупать российский газ европейцам сейчас очень выгодно.

Еще один фактор, который способствовал росту спроса на российский газ в Европе – это сокращение предложения СПГ в Европе. «Предложение СПГ из США начало восстанавливаться зимой, однако первоочередное направление для него – это не Европа, а Азия, где выше котировки. Азия в целом лучше оправилась от негативных эффектов пандемии: например, экономика Китая показала рост даже по итогам 2020 года. В результате на рост спроса в Европе из-за холодной зимы смог «откликнуться» преимущественно Газпром», – говорит директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Из-за резкого роста потребления газа в Азии и Китае, в том числе на фоне холодной погоды, котировки на СПГ там подскочили до рекордных значений. «В январе цены здесь доходили до 1000 долларов за тысячу кубов. Поэтому весь СПГ рванул в Азию. Даже «Новатэк» отправил несколько танкеров с СПГ в Азию без ледокольного сопровождения. Все, кто может, отправляют сейчас СПГ на азиатский рынок, чтобы больше заработать», – говорит Игорь Юшков. На азиатском рынке премия к европейскому рынку в январе находилась на исторических максимумах, указывает Танурков. «Если бы в Азии не было морозов, то, наверное, Газпрому не удалось бы поставить исторический рекорд. Потому что европейцы могли бы брать СПГ», – добавляет Юшков.

У Газпрома оказалось не только экономически одно из лучших предложений по газу в Европе, у него еще, в отличие от конкурентов, есть возможность ежесуточно оперативно поставлять столько газа, сколько надо европейцам.

При этом Газпром старается опустошить собственные подземные хранилища газа в Европе и заставить европейцев откачивать газ из своих заполненных ПХГ. Этот газ закачали еще в 2019 году, потому что был риск газовой войны с Украиной после окончания транзитного контракта в декабре того года. В итоге новое соглашение по транзиту подписали, и те запасы в ПХГ не пригодились. Зима 2020 года была теплая, поэтому отбирали из ПХГ немного.

«Заставить европейцев опустошить свои хранилища газа выгодно Газпрому. Потому что после зимы на протяжении 2021 года европейцы будут закачивать газ в хранилища для подготовки к новому отопительному сезону», – поясняет собеседник.

Из поставщиков трубопроводного газа конкуренцию Газпрому на европейском рынке составляют Норвегия и Алжир. Есть еще Азербайджан, но он поставляет небольшие ограниченные объемы газа лишь в несколько европейских стран. «Однако увеличить текущие поставки трубопроводного газа может только Газпром. Ограничений с его стороны нет», – говорит Юшков. Единственное, что прокачивать дополнительные ежесуточные объемы газа через Украину приходится по повышенному тарифу.

Все эти обстоятельства обещают Газпрому куда более успешный год, чем провальный 2020-й.

В прошлом году экспорт Газпрома в Европу снизился до 175 млрд кубометров, тогда как в 2019 году Газпром продал на этом рынке почти 200 млрд кубов. «Мне кажется, что Газпром в этом году продаст больше, чем в 2020 году, но на рекордные 200 млрд кубов все-таки не выйдет. Европейская и турецкая экономика просели, поэтому потребляют газа меньше. Конкуренция в Европе большая. В Турцию пришел азербайджанский газ, и американский СПГ возвращается с новыми проектами. Дальше посмотрим, как будет развиваться история с углеродным налогом, с энергопереходом Европы на ВИЭ, насколько они будут давить на угольную отрасль», – ожидает Юшков.

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В 2021 году Газпром продаст Европе 192 млрд кубометров газа, без учета Китая и поставок СПГ, считают в агентстве АКРА. А восстановления экспорта до 200 млрд кубов (уровня 2019 года) там ждут по итогам 2023 года.

При этом одновременно с восстановлением экспорта на европейском направлении, в АКРА ждут роста экспорта газа в Китай с четырех до 10 млрд кубов в 2021 году и до 21 млрд кубов по итогам 2023 года. По «Силе Сибири» китайцы еще с осени стали отбирать российского газа больше плановых уровней. В прошлом году Китай мог дешево скупать СПГ, поэтому он не добирал газа по российской трубе. «Когда же осенью цены на СПГ пошли вверх, а цены на газпромовский газ – вниз, китайцы изменили стратегию и теперь активно набирают объемы по «Силе Сибири» с существенным превышением ежесуточных поставок», – поясняет Юшков.

«Рост объемов экспорта и экспортных цен приведет к заметному росту финансовых показателей Газпрома в 2021 году», – говорит Танурков. В АКРА ждут восстановления рентабельности Газпрома с 26% в 2020 году до 32-34% в 2021 году (рентабельность по FFO до процентных платежей и налогов).

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