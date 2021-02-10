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10 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Хитрый план Газпрома в Европе сработал

Газпром обеспечил себе продажи газа на весну и лето Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром реализует в Европе довольно хитрую, но выгодную для себя стратегию. Он стимулирует европейцев активно опустошать свои подземные хранилища газа. Это уже приносит свои плоды. Газа в хранилищах осталось меньше, чем было в прошлом году в конце отопительного сезона. А до завершения текущего сезона еще минимум два месяца. Что выигрывает Газпром? Подробности...
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    Хитрый план Газпрома в Европе сработал

    Газпром обеспечил себе продажи газа на весну и лето    10 февраля 2021, 11:04
    Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Газпром реализует в Европе довольно хитрую, но выгодную для себя стратегию. Он стимулирует европейцев активно опустошать свои подземные хранилища газа. Это уже приносит свои плоды. Газа в хранилищах осталось меньше, чем было в прошлом году в конце отопительного сезона. А до завершения текущего сезона еще минимум два месяца. Что выигрывает Газпром?

    В Европе Газпром делает все от него зависящее, чтобы европейские потребители как можно сильнее опустошали свои подземные хранилища. Неожиданно Газпром попросил остановить транзит газа через Литву в Калининград, чтобы опустошить местное подземное хранилище газа. Причины такого решения озвучены не были. 

    В Европе стратегия Газпрома состоит в том, что он придерживает газ по сверхзаявкам европейцев, чтобы они активней откачивали газ из своих ПХГ. «Конечно, существенных ограничений по покупкам газа нет. Мы видели, что в январе был поставлен исторический рекорд по поставкам Газпрома. Но у компании есть желание опустошить европейские хранилища, которые были заполнены еще в 2019 году. Сейчас газа в подземных хранилищах уже меньше, чем было в прошлом году в конце отопительного сезона. А сейчас до конца сезона еще два месяца», – говорит Игорь Юшков.

    Запасы газа в ПХГ Европы уже к 3 февраля сократились до 50%. А потом регион накрыли морозы и снегопады. И буквально через пять дней уровень заполненности европейских хранилищ снизился уже до 48% (данные Gas Infrastructure Europe, GIE). В Германии этот показатель еще ниже, там ПХГ заполнены на 40%, в Австрии – на 49%, во Франции – на 37%. На 6 февраля европейские ПХГ были опустошены на 47 млрд кубометров газа. Это уже больше отбора за всю прошлую зиму, которая была гораздо теплее. «При нынешних темпах откачки газа в европейских хранилищах хватит на 67 дней, но полностью газ никогда не достают, всегда сохраняются буферные объемы топлива», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Пустые хранилища в Европе – это залог хороших продаж российского газа не только в отопительный сезон, но и после его окончания в течение года.

    Как только зима заканчивается, спрос на газ резко падает. Но пустые хранилища обеспечат Газпрому более плавное снижение поставок. Европейцы будут вынуждены продолжать скупать газ весной и летом для закачки в подземные хранилища в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Этим удастся избежать и резкого обвала цен на газ в Европе.

    Тем более что любовь американского СПГ к Европе быстро улетучилась, как только появился куда более «состоятельный» покупатель в лице азиатских стран. Экономики в Азии растущие, а трубопроводных поставок газа туда практически нет. Это европейский рынок избалован, в том числе Россией и разными газопроводами. А Азия вынуждена покупать дорогой сжиженный природный газ, идущий танкерами.

    Этой зимой в Азии вырос спрос на СПГ, что привело к небывалому росту стоимости этого топлива в регионе. Поэтому все поставщики СПГ «кинули» Европу и направили свои танкеры в Азию, где можно продать газ с большей выгодой. В Европу везут сейчас лишь небольшие партии СПГ только по обязательным контрактам.

    Вторая причина ограничения поставок газа Газпромом по сверхзаявкам европейцев – тоже чисто коммерческая. «Газпром по-разному выполняет заявки по разным контрактам. По контрактам с нефтяной привязкой цена на газ получается довольно низкая, поэтому Газпром старается не выполнять дополнительные заявки по ним. Чтобы европейцы брали больше газа по другим контрактам – со спотовой привязкой, где цены на газ выходят выше», – объясняет Юшков.

    В нефтяных контрактах цена на газ зависит от стоимости нефти с шестимесячным лагом, а полгода назад черное золото стоило дешево. В спотовых контрактах цена на газ зависит от цен на спотовом европейском рынке, а там цены на газ сейчас сильно подскочили.

    «Европейцы хотят очень много набрать именно дешевого газа по контрактам с нефтяной привязкой, чтобы потом перепродать его по более дорогой спотовой цене»,

    – добавляет эксперт. Речь, конечно, в первую очередь об Украине, которая перекупает с накруткой у европейских трейдеров, по сути, российский газ.

    Однако в случае с отбором газа из калининградского подземного хранилища эта стратегия не работает. Вряд ли Газпром специально хочет опустошить хранилища в Калининграде, как в Европе. «Ради поддержания цены в Калининграде это делать бессмысленно. Там другое ценообразование. Газпром единственный поставщик топлива, и газ продается по установленным государством тарифам», – поясняет эксперт ФНЭБ.

    Другая возможная причина – это поставки СПГ в Калининград. В 2019 году ради энергобезопасности региона Газпрома ввел здесь в эксплуатацию первую в России плавучую регазификационную установку «Маршал Василевский». Однако судно не находится постоянно у морского терминала в Калининградской области, а эксплуатируется в качестве танкера-газовоза. И вот как раз сейчас установки на месте нет. «Маршал Василевский» сейчас огибает южную оконечность Африки. Он следует от плавучего СПГ-завода Hilli Episeyo у побережья Камеруна к заказчикам на Дальнем Востоке, где резко вырос спрос на СПГ из-за погоды.

    Поэтому, скорее всего, дело здесь в каких-то технических неполадках в трубе, которые требуют время для решения, после чего транзит газа в Калининград через Литву возобновится, предполагает собеседник.

    В целом холодная зима и выбранная стратегия обещает Газпрому хороший с финансовой точки зрения год. Недаром там ждут увеличения средней цены на газ до 200 долларов за тысячу кубометров. По сравнению с прошлым годом, когда периодами цена была ниже уровня рентабельности в 100 долларов за тысячу кубометров, это уже рабочая стоимость газа. «Пока все идет очень хорошо для Газпрома», – согласен Юшков.

    Похожая ситуация наблюдалась в 2018 году, когда из-за холодной зимы европейские потребители тоже стремительно опустошали свои ПХГ. В итоге на 30 марта 2018 года уровень заполненности хранилищ упал до исторического минимума в 17,76%. В итоге европейцы весной и летом активно скупали российский газ для своих ПХГ. Газпром же по итогам 2018 года поставил рекорд по поставкам газа в Европу, экспортировав почти 202 млрд кубометров газа. 2021 год обещает как минимум улучшить результаты провального прошлого года, когда Газпром продал в Европу чуть больше 179 млрд кубометров. 

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