Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?

«Темпы роста добычи сланцевого газа в США в ближайшие годы могут значительно снизиться, а развитие этой отрасли в других странах в перспективе до 2030 года не окажет значимого влияния на мировой рынок газа и деятельность Газпрома», – отмечает российская компания.

Там уверены, что кризисная экономическая ситуация 2020 года скажется на долгосрочных перспективах отрасли СПГ. Спад активности в ней может дать новые ниши Газпрому в ближайшем будущем.

В Газпроме напоминают, что уже в этом году из-за низкой конкурентоспособности поставок из США покупатели отказались от большого числа партий СПГ из этой страны. В связи с этим, загрузка мощностей по сжижению газа в Соединенных Штатах в летние месяцы была существенно ниже их проектной мощности. При этом сжиженный газ из Америки не может рассматриваться в качестве основы энергетической безопасности для крупных стран-потребителей газа и тем более целых региональных рынков, таких как европейский.

Получается, Газпром предрекает своему главному конкуренту – американскому СПГ – тяжелые времена и дальше. «Мне кажется, это довольно смелое заявление Газпрома. В свое время главу Газпрома Алексея Миллера «заклевали» за то, что он назвал сланцевый газ в США пузырем. Теперь его постоянно обвиняют в том, что Россия проспала революцию. Хотя как Россия могла повилять на процессы, которые шли внутри другой страны», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Бесспорно, что 2020 год принес на газовый рынок США негативные тенденции.

«Добыча сланцевого газа в США действительно падает, несмотря на то, что цены на газ вернулись к более сбалансированному для рынка уровню.

Стратегия американских газодобытчиков сильно поменялась по сравнению с временами сланцевого бума. Теперь им приходится жить по средствам.

Публичные компании заявляют, что только заметно более высокие цены на природный газ могут заставить их повышать буровую активность. Это снижает перспективы роста экспортных объемов углеводородов из США», – говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«В самих Штатах сложились самые низкие цены на газ. В Европе и Азии они выше. Чтобы выжить в таких кризисных условиях, американские компании начинают разбуривать наиболее эффективные участки, добывать там, где самая низкая себестоимость. То есть американские сланцевики снимают сливки, но это приводит к тому, что наиболее рентабельные месторождения с низкой себестоимостью постепенно заканчиваются», – поясняет эксперт ФНЭБ.

Это угрожает развитию сланцевой индустрии в перспективе. Ведь дальше придется бурить участки со все более и более высокой себестоимостью. Себестоимость добычи растет как в сланцевом газе, так и в сланцевой нефти.

Если цены на газ долго будут оставаться низкими, то, конечно, может начаться процесс отмирания СПГ-поставщиков. Хотя первыми с дистанции в таком случае сойдут все-таки австралийцы, так как себестоимость их СПГ сейчас еще выше, чем у США, замечает Юшков.

«Когда цена на газ крутилась в районе 100 долларов за тысячу кубометров и меньше, США действительно наполовину останавливали отгрузку СПГ, потому что цены на рынке не могли покрыть даже не все затраты СПГ-проектов, а даже операционные расходы – на сжижение и доставку», – напоминает собеседник.

В этом плане российский газ (в том числе российский СПГ) явно выиграет конкуренцию с заокеанским сжиженным газом. Потому что у него, во-первых, будет значительно ниже себестоимость добычи. Во-вторых, меньше плечо доставки. В-третьих, меньше углеродный след. «Углеродный налог, который хотят ввести в Европе с 2022 года, существенно добавит к себестоимости сланцевого СПГ. У США очень большой углеродный след», – говорит нефтегазовый эксперт.

Рост себестоимости американского СПГ приведет к сокращению планов развития. «Американцы говорили, что будут экспортировать чуть ли не 100-200 млрд кубов СПГ. Коррекция этих планов вполне возможна», – указывает Юшков.

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Собственно, 2020 год стал первым за десять лет годом , когда не было принято ни одного инвестиционного решения по новому СПГ-проекту во всем мире. Возможно, в 2021 году будет аналогичная ситуация. Компании опасаются принимать решения по СПГ-заводам, потому что невозможно просчитать ситуацию со спросом и ценами. Это огромный провал, который рынок может прочувствовать через несколько лет. «Отсутствия инвестиционных решений даже в течение одного года достаточно, чтобы примерно через три-четыре года мы увидели дефицит предложения на фоне роста спроса. Но это касается СПГ. Тогда как у Газпрома будет достаточно мощностей, чтобы удовлетворить возрастающий спрос», – говорит эксперт ФНЭБ.

По его мнению, Газпром, видимо, пытается показать, что газопроводы никуда не денутся, что это по-прежнему нормальный способ доставки газа. И если спрос снова начнет расти, то именно трубопроводный газ сможет прийти на помощь рынку, а не заокеанский СПГ.

Однако у негативной тенденции роста себестоимости американского СПГ, особенно на европейском рынке, есть две стороны медали.

С одной стороны, если США становится невыгодно экспортировать свой СПГ на европейский рынок, это на руку трубопроводному российскому газу. Но с другой стороны, увеличиваются риски ужесточения санкций именно против газового сектора России.

Пока санкций против Газпрома или российского газа нет, есть лишь санкции против «Северного потока – 2».

«Что делают американские власти, когда коммерческие компании не могут продать СПГ на европейском или другом рынке? Они начинают использовать политические инструменты для продвижения своего СПГ. И это началось, на самом деле, еще до Трампа. Просто при Трампе это стали делать более откровенно. То же самое будет и при Байдене. Просто он не будет об этом на камеру говорить, но на переговорах с европейцами за закрытыми дверями об этом тоже будет идти речь», – считает Юшков. «Европейский рынок Газпром полностью не потеряет. Если, конечно, не берем сценарий, что США в принципе запрещают европейцам покупать газ у России», – добавляет он.

Несмотря на возможные проблемы, к американскому СПГ стоит относиться серьезно, потому что он никуда не денется. «Все равно США останутся одним из крупнейших экспортеров СПГ. Не вижу сценария, при котором США бросили бы добывать сланцевый газ и снова стали бы нетто-импортерами. Многие говорят, что Байден запретит гидроразрыв пласта, без чего невозможно добывать сланцы. Но это равнозначно политическому и экономическому самоубийству. Вряд ли Байден пойдет на это. Миллионы людей останутся без работы», – заключает Игорь Юшков.

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