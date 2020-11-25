Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

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25 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:48  |  vz.ru
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Рубль разрушает новогоднюю традицию

Ноябрь и декабрь традиционно худшие месяцы для рубля. Но не в этот раз Владимир Трефилов/РИА Новости
Конец года исторически является худшим временем для российской валюты. Однако этот ноябрь стал исключением из правила. Рубль не подешевел к доллару, как делал это последние десять лет, а наоборот, прибавил почти 5%. Сломает ли плохую традицию рубль и в декабре? Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Как Байден будет вырывать власть из рук Дональда Трампа

Ключевые символы исполнительной власти в США уже начали свой путь в руки администрации Байдена REUTERS/Hannah McKay
Дональд Трамп проигрывает, но не сдается. Именно так можно было бы описать процесс, который сейчас происходит в коридорах власти Америки: все еще действующий президент США формально разрешил, но на самом деле мешает избранному главе государства получить рычаги управления страной. Как все это делает Трамп – и каковы его истинные мотивы? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
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Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...
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Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нет, людей убивают не антипрививочники. А те, кто не хочет видеть другую правду и предпринимать какие бы то ни было шаги, кроме шельмования, чтобы исправлять собственные недоработки и ошибки. Подробности...
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Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

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Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

    Американскому СПГ пророчат плохие времена    25 ноября 2020, 21:15
    Фото: REUTERS/Nick Oxford
    Текст: Ольга Самофалова

    Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?

    «Темпы роста добычи сланцевого газа в США в ближайшие годы могут значительно снизиться, а развитие этой отрасли в других странах в перспективе до 2030 года не окажет значимого влияния на мировой рынок газа и деятельность Газпрома», – отмечает российская компания.

    Там уверены, что кризисная экономическая ситуация 2020 года скажется на долгосрочных перспективах отрасли СПГ. Спад активности в ней может дать новые ниши Газпрому в ближайшем будущем.

    В Газпроме напоминают, что уже в этом году из-за низкой конкурентоспособности поставок из США покупатели отказались от большого числа партий СПГ из этой страны. В связи с этим, загрузка мощностей по сжижению газа в Соединенных Штатах в летние месяцы была существенно ниже их проектной мощности. При этом сжиженный газ из Америки не может рассматриваться в качестве основы энергетической безопасности для крупных стран-потребителей газа и тем более целых региональных рынков, таких как европейский.

    Получается, Газпром предрекает своему главному конкуренту – американскому СПГ – тяжелые времена и дальше. «Мне кажется, это довольно смелое заявление Газпрома. В свое время главу Газпрома Алексея Миллера «заклевали» за то, что он назвал сланцевый газ в США пузырем. Теперь его постоянно обвиняют в том, что Россия проспала революцию. Хотя как Россия могла повилять на процессы, которые шли внутри другой страны», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Бесспорно, что 2020 год принес на газовый рынок США негативные тенденции.  

    «Добыча сланцевого газа в США действительно падает, несмотря на то, что цены на газ вернулись к более сбалансированному для рынка уровню.

    Стратегия американских газодобытчиков сильно поменялась по сравнению с временами сланцевого бума. Теперь им приходится жить по средствам.

    Публичные компании заявляют, что только заметно более высокие цены на природный газ могут заставить их повышать буровую активность. Это снижает перспективы роста экспортных объемов углеводородов из США», – говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

    «В самих Штатах сложились самые низкие цены на газ. В Европе и Азии они выше. Чтобы выжить в таких кризисных условиях, американские компании начинают разбуривать наиболее эффективные участки, добывать там, где самая низкая себестоимость. То есть американские сланцевики снимают сливки, но это приводит к тому, что наиболее рентабельные месторождения с низкой себестоимостью постепенно заканчиваются», – поясняет эксперт ФНЭБ.

    Это угрожает развитию сланцевой индустрии в перспективе. Ведь дальше придется бурить участки со все более и более высокой себестоимостью. Себестоимость добычи растет как в сланцевом газе, так и в сланцевой нефти.

    Если цены на газ долго будут оставаться низкими, то, конечно, может начаться процесс отмирания СПГ-поставщиков. Хотя первыми с дистанции в таком случае сойдут все-таки австралийцы, так как себестоимость их СПГ сейчас еще выше, чем у США, замечает Юшков.  

    «Когда цена на газ крутилась в районе 100 долларов за тысячу кубометров и меньше, США действительно наполовину останавливали отгрузку СПГ, потому что цены на рынке не могли покрыть даже не все затраты СПГ-проектов, а даже операционные расходы – на сжижение и доставку», – напоминает собеседник.

    В этом плане российский газ (в том числе российский СПГ) явно выиграет конкуренцию с заокеанским сжиженным газом. Потому что у него, во-первых, будет значительно ниже себестоимость добычи. Во-вторых, меньше плечо доставки. В-третьих, меньше углеродный след. «Углеродный налог, который хотят ввести в Европе с 2022 года, существенно добавит к себестоимости сланцевого СПГ. У США очень большой углеродный след», – говорит нефтегазовый эксперт.

    Рост себестоимости американского СПГ приведет к сокращению планов развития. «Американцы говорили, что будут экспортировать чуть ли не 100-200 млрд кубов СПГ. Коррекция этих планов вполне возможна», – указывает Юшков.

    Собственно, 2020 год стал первым за десять лет годом, когда не было принято ни одного инвестиционного решения по новому СПГ-проекту во всем мире. Возможно, в 2021 году будет аналогичная ситуация. Компании опасаются принимать решения по СПГ-заводам, потому что невозможно просчитать ситуацию со спросом и ценами. Это огромный провал, который рынок может прочувствовать через несколько лет. «Отсутствия инвестиционных решений даже в течение одного года достаточно, чтобы примерно через три-четыре года мы увидели дефицит предложения на фоне роста спроса. Но это касается СПГ. Тогда как у Газпрома будет достаточно мощностей, чтобы удовлетворить возрастающий спрос», – говорит эксперт ФНЭБ.

    По его мнению, Газпром, видимо, пытается показать, что газопроводы никуда не денутся, что это по-прежнему нормальный способ доставки газа. И если спрос снова начнет расти, то именно трубопроводный газ сможет прийти на помощь рынку, а не заокеанский СПГ.

    Однако у негативной тенденции роста себестоимости американского СПГ, особенно на европейском рынке, есть две стороны медали.

    С одной стороны, если США становится невыгодно экспортировать свой СПГ на европейский рынок, это на руку трубопроводному российскому газу. Но с другой стороны, увеличиваются риски ужесточения санкций именно против газового сектора России.

    Пока санкций против Газпрома или российского газа нет, есть лишь санкции против «Северного потока – 2».

    «Что делают американские власти, когда коммерческие компании не могут продать СПГ на европейском или другом рынке? Они начинают использовать политические инструменты для продвижения своего СПГ. И это началось, на самом деле, еще до Трампа. Просто при Трампе это стали делать более откровенно. То же самое будет и при Байдене. Просто он не будет об этом на камеру говорить, но на переговорах с европейцами за закрытыми дверями об этом тоже будет идти речь», – считает Юшков. «Европейский рынок Газпром полностью не потеряет. Если, конечно, не берем сценарий, что США в принципе запрещают европейцам покупать газ у России», – добавляет он.

    Несмотря на возможные проблемы, к американскому СПГ стоит относиться серьезно, потому что он никуда не денется. «Все равно США останутся одним из крупнейших экспортеров СПГ. Не вижу сценария, при котором США бросили бы добывать сланцевый газ и снова стали бы нетто-импортерами. Многие говорят, что Байден запретит гидроразрыв пласта, без чего невозможно добывать сланцы. Но это равнозначно политическому и экономическому самоубийству. Вряд ли Байден пойдет на это. Миллионы людей останутся без работы», – заключает Игорь Юшков. 

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