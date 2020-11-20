Германия лишит Украину транзита российского газа

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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 22:21  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...

Реальная политика требует жертв

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Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

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Реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон. Подробности...
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Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
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    Германия лишит Украину транзита российского газа

    Президентство Байдена может сыграть на руку российскому газопроводу в Европу    20 ноября 2020, 21:30
    Фото: Jens Büttner/DPA/Picture alliance/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Германия готовится схлестнуться с США в решающей схватке в борьбе за «Северный поток – 2». С одной стороны, немецкий бизнес отказывается строить СПГ-терминал под американский сжиженный газ. Но, с другой стороны, Бундестаг отклонил инициативу поддержать «Северный поток – 2». Итог битвы станет известен в декабре. Каким он будет?

    Грядет «решающая схватка» США и Германии за российский газопровод «Северный поток – 2», считает немецкое издание Die Welt. Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при новой американской администрации. Однако Джо Байден является противником проекта, как и его предшественник.

    Пока американский сенат обсуждает новые санкции против недостроенного газопровода, немецкая компания Uniper остановила проект по строительству СПГ-терминала для импорта сжиженного газа из США напрямую в Германию. Спрос на бронирование мощностей терминала оказался намного ниже ожидавшегося, объяснили этот шаг в компании.

    Эта немецкая компания является кредитором «Северного потока – 2». Решение построить СПГ-терминал в немецком Вильгельмсхафене расценивалось исключительно как политическое, потому что изначально было понятно, что этот терминал никому не нужен.

    Однако сразу после того, как стало понятно, что Трамп уходит и на его место сядет Байден, немцы решили отказаться как минимум от одного СПГ-терминала. В плане стоят еще два СПГ-терминала, но и эти проекты могут остаться нереализованными. Любопытно, что до решения немцев другой европейский партнер Газпрома по газопроводу «Северный поток – 2» – компания Engie отложила подписание договора об импорте СПГ из США на 7 млрд долларов. Официальная причина – экологические риски, так как власти Франции требуют поставок более чистых энергоносителей.

    Что же это значит? Можно ли говорить, что негласная сделка – покупка американского СПГ в обмен на строительство российской трубы – сорвалась без Трампа? Накануне Бундестаг к тому же не одобрил предложение правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» по поддержке «Северного потока – 2». Неужели Германия после истории с Навальным взяла жесткий курс и решила похоронить российский газопровод, несмотря на инвестиции немецкого бизнеса и ожидаемые преференции для немецкой экономики от этой трубы?

    На деле президентство Байдена может оказаться на руку российскому газопроводу. «История о том, что европейцы построят СПГ-терминалы, а американцы за это согласятся помочь с «Северным потоком – 2», на мой взгляд, изначально выглядит смехотворно. Мне кажется, это придумка. Соединенные Штаты не разменяли бы историю с «Северным потоком – 2» на историю с СПГ-терминалом», – считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

    В реальности в Европе уже давно настроено очень много СПГ-терминалов, поэтому проблем с принятием сжиженного газа нет. Однако мощности этих терминалов все равно пустуют почти наполовину, даже несмотря на очевидный бум поставок СПГ в Европу в последние годы за счет предложения скидок. Однако резко упавшие цены на газ в Европе в этом году сделали поставки СПГ сюда сильно убыточными. Поэтому новые инфраструктурные проекты в этой сфере – деньги на ветер.

    Отказ немецких парламентариев поддержать инициативу по поддержке «Северного потока – 2» не стоит спешить расценивать как отказ Германии от проекта. Берлину нужен этот газопровод, немецкая экономика от него сильно выигрывает. Речь даже не о дешевом российском газе и стабильных поставках для нужд немецкой экономики. Он уже идет по «Северному потоку – 1». Вторая же труба, по сути, перераспределяет потоки с украинского на немецкое направление. Теперь не Украина будет зарабатывать на транзите газа многим европейским покупателям, а Германия. Это серьезный куш как в денежном выражении, так и в политическом.

    «Эта резолюция в Бундестаге открыто глумится над Соединенными Штатами. Конечно, в таком варианте парламентарии не могли ее одобрить. Германия не хочет в лоб раздражать США, чтобы не получить жестких санкций в адрес «Северного потока – 2». На демарш против США немецкие парламентарии решились, тем более что эти инициативы не являются судьбоносными для трубопроводного проекта», – считает Симонов.

    Предложения по поддержке российского газопровода действительно выглядят крайне радикальными. Например, там предлагалось приобрести трубоукладочные суда, чтобы завершить стройку силами немецких компаний. Другая инициатива говорила о защите политической свободы выбора Германии от ограничений со стороны иностранных государств на фоне санкций против «Северного потока – 2».

    В таком варианте принять их было вряд ли возможно. Ведь это означало бы распалить конфликт с США, тогда как его надо, наоборот, потушить. Санкции против «Северного потока – 2» уже действуют с декабря 2019 года, и, скорее всего, стоит ждать новых санкций в декабре 2020 года. Они снова будут вкраплены в оборонный бюджет США так, чтобы американский президент не смог их не подписать.

    Другое дело, что жестких санкций, которые затрагивали бы немецкие компании и немецкий порт Мукран, где дислоцируются суда и трубы для «Северного потока – 2», судя по всему, не будет, считает Симонов.

    По крайней мере, по неофициальным данным Bloomberg, палата представителей Конгресса США собирается включить в закон об оборонном бюджете США санкции против «Северного потока – 2», которые не затронут немецкий бизнес, как это было в более жестких вариантах. Иными словами, американцы применят мягкий вариант. В частности, новые санкции разъяснят предыдущие санкции касаемо судов-трубоукладчиков для строительства газопровода. Но теперь, кроме владельцев судов (арендаторов), под санкции попадут также те, кто их страхует, и те, кто предоставляет услуги или помещения для модернизации судов.

    Вариант сената более жесткий и включает также услуги по тестированию, инспекции и сертификации, необходимые для эксплуатации газопровода. Вот этот пункт наиболее критичен, так как мешает вводу в эксплуатацию «Северного потока – 2». Однако Симонов полагает, что его в конечном варианте не будет. Это будет означать, что Берлин добился своего – убрал угрозу для немецких компаний, без которых невозможна эксплуатация трубы. 

    «Санкции в декабре при Трампе будут приняты однозначно. Но они не затронут Германию. А Байдену будет не с руки начинать свое президентство с санкций против немецких компаний. Если он намерен действовать на антитезе, что Трамп – идиот, а Байден все делает правильно.

    Он же критиковал Трампа за то, что тот нахрапом разрушает отношения с европейскими партнерами. Новая администрация будет более внимательно слушать партнеров, по крайней мере на первом этапе. А Газпрому как раз нужно полгода-год, чтобы успеть ввести газопровод в строй», – считает Константин Симонов.

    Стройка до сих пор не началась, вероятно, потому, что суда Газпрома еще не до конца модернизированы плюс мешает погода на Балтике. Собственно, достройку можно отложить и до весны. Главное – успеть подготовить суда, чтобы принятые в декабре 2020 года санкции этому не помешали.

    «На самом деле Трамп уже все пакости, которые мог, сделал. Дальше уже можно только запрещать европейцам покупать российский газ. Но это сродни объявлению ядерной войны. Потому что это заведомо невыполнимые санкции. Энергобаланс европейских стран не сводится без российского газа», – заключает собеседник. 

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