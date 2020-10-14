Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Латвия снова хочет получить у России «от мертвого осла уши»

Маленький городок Пыталово до сих пор является мечтой ряда латвийских политиков pytalovo.reg60.ru
Безобидный, казалось бы, законопроект, внесенный на рассмотрение парламента Латвии, может иметь последствия в том числе и для России. Речь идет о «латышских исторических землях», среди которых упоминается и небольшой городок в Псковской области. Каким образом в Латвии обосновывают свои претензии на российские территории и какова история этих земель в реальности? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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В чем уязвимости избирательной системы США

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    Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

    Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома    14 октября 2020, 20:00
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему?

    Газпром впервые в истории финансового рынка России разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды на международном долговом рынке, рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Это так называемые вечные еврооблигации, которые до сих пор никто из российских нефинансовых компаний не выпускал. «Ранее вечные облигации в валюте размещали лишь некоторые российские банки – например, ВТБ и «Альфа-банк», но среди нефинансовых компаний это действительно первое такое размещение. В рублях разместили вечные бонды РЖД в этом году», – отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

    Удивительно, что несмотря на, прямо скажем, негативный геополитический и информационный фон, связанный с историей Навального и угрозой новых жестких санкций против газпромовского проекта «Северный поток – 2», вообще нашлись желающие дать компании в долг на бессрочной основе.

    Более того, основными кредиторами стали не российские инвесторы, а иностранные. Газпром разместил два транша – на 1 млрд евро и на 1,4 млрд долларов. В обоих случаях «щедро» давали в долг Газпрому инвесторы из Европы. Европейцы купили половину евробондов (в евро) и треть бондов в долларах. На втором месте инвесторы из Британии, которые выкупили 21% и 27% бумаг соответственно. На третьем месте – инвесторы из России (19% и 20%). Даже инвесторы из США не смогли пройти мимо и дали в долг Газпрому. Американцы купили 5% евробондов в евро и целых 16% евробондов в долларах. На пятом месте – инвесторы из Азии и Ближнего Востока, которые приобрели 3% и 4% евробондов Газпрома соответственно.

    Почему же европейцы и американцы так спокойно дают в долг «нелюбимому» Газпрому, над которым навис санкционный меч? Во-первых, им это выгодно. «При нулевых или отрицательных ставках, установленных центральными банками ключевых стран мира, инвесторов вынуждают размещать денежные средства в рисковые активы, чтобы заработать хоть какую-то доходность, подчас не превышающую даже инфляцию. Отсюда и спрос со стороны иностранных инвесторов», – говорит ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин. «Вечные бонды – крайне привлекательный объект для инвестиций еще и потому, что ставки по таким выпускам предполагают заметную премию к обычным облигациям», – отмечает Танурков.

    «Инвесторы по всему миру разбирают облигации, обещающие хоть какой-то доход, как горячие пирожки. В России также аномальный спрос на еврооблигации, как наиболее удобной альтернативы валютным вкладам», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Во-вторых, судя по всему, инвесторы уверены, что с Газпромом ничего плохого не случится, несмотря на падение продаж газа и выручки, а также несмотря на сгущающиеся геополитические тучи. «Газпром, как крупная госкорпорация, считается «слишком большим, чтобы обанкротиться», так что инвесторы уверены в том, что Газпром будет платить по своим долгам. Тем более, что сумма для него сравнительно небольшая – это размещение, возможно, лишь пробный шар», – говорит Александр Купцикевич.

    Инвесторы не верят, что США посмеют ввести санкции прямо против Газпрома, полностью запретив поставки российского газа в ЕС. «Очевидно, что какие бы санкции против Газпрома не вводились, отказаться от российского газа европейские потребители просто не смогут физически, а это значит, что у компании будет источник доходов для обслуживания долга», – отмечает Танурков.

    С другой стороны, Вашингтон может ввести финансовые санкции против российского госдолга. Однако считается, что даже в худшем случае санкции будут касаться новых выпусков бондов, но не коснутся выпущенных ранее бумаг на вторичном рынке, добавляет Купцикевич. «Как показывает практика, санкции вводятся таким образом, чтобы не навредить иностранным инвесторам», – согласен Танурков.

    «Санкции все меньше сказываются на экономике России, а инвестиционная неопределенность в мире становится все больше.

    Известные рейтинговые компании накануне выпустили серию статей про сильнейшую, порой кажущуюся «искусственной», девальвацию рубля и ее сильную, даже математически, неоцененность и ожидаемый отскок. Нефть рано или поздно тоже вырастет в цене. Эти оба фактора и сыграли на том, что выпуск Газпромом вечных еврооблигаций будет однозначно беспроигрышным. Остается только гадать, кто же будет последним в очереди в день погашения», – говорит доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

    И все же риски плохо разместиться были высоки. Зачем Газпром затеял эту историю, к чему была такая спешка? Лучшего времени, как оказывается, было не найти. По словам Тануркова, на самом деле именно сейчас, когда повсеместно в мире процентные ставки близки к нулю, у компаний есть возможность занимать максимально дешево. Поэтому в 2020 году и наблюдается настоящий бум размещений вечных облигаций. С начала 2020 года больше 25 эмитентов в мире разместили такие бумаги на публичных рынках, в том числе BP, Eni и Enel. Вечные евробонды позволяют компаниям привлекать капитал, близкий, по сути, с акционерным, но стоящий гораздо дешевле. «Конъюнктура для размещения облигаций Газпромом оказалась очень выгодной: ставка купона всего 3,9-4,6% в валюте. Еще два года назад под ставку в 4% на длинный срок могли занимать лишь иностранные компании с высшим кредитным рейтингом, а сейчас это оказалось доступно крупным корпорациям из ЕМ (развивающиеся рынки)», – указывает Антон Прокудин.

    В чем же отличие вечных облигаций от невечных и почему раньше они не пользовались популярностью в России? Основное отличие – это отсутствие срока погашения. Один раз купив эту бумагу, инвестор получает возможность ежегодно получать купонный доход «вечно». Однако есть оговорки. Обычно, как и в случае с Газпромом, предусматривается колл-опцион. У Газпрома колл-опцион назначен через пять лет. Это значит, что компания получит право выкупить облигации по номинальной стоимости, но это не будет обязанностью.

    «Ранее к вечным облигациям в России не прибегали из-за высоких процентных ставок. Чем больше срок облигации, тем выше доходность, которую инвесторы требуют по ней.

    Процентные ставки сейчас на исторических минимумах, что позволяет компаниям заимствовать на более длительный срок», – поясняет Купцикевич.

    «Из-за отсутствия сроков погашения вечные бонды являются промежуточной формой привлечения капитала, близкой по своей сути к привилегированным акциям. Само же размещение вечных облигаций – это в первую очередь альтернатива привлечению капитала в форме выпуска новых акций, когда основные акционеры не хотят проводить размытие своей доли в компании», – рассказывает директор группы корпоративных рейтингов АКРА.

    На что Газпром потратит деньги европейских и американских кредиторов? Во-первых, он может потратить их на погашение долгов, сроки которых подходят к концу. Во-вторых, на общекорпоративные нужды. С другой стороны, сам Газпром указывает, что привлекает средства для газификации страны.

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