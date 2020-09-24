Взгляд
24 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
Разделы

Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

Сроки достройки «Северного потока-2», скорее всего, снова перенесут Jens Büttner/Global Look Press
Стала понятна одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку «Северного потока – 2». Камнем преткновения мог стать отказ западных компаний страховать российские суда, которые должны укладывать трубы. Страховщики боятся американских санкций, которые еще даже не введены. Выход из этой ситуации, правда, есть. Но разморозить «Северный поток – 2» в этом году уже вряд ли получится. Подробности...
Перейти в раздел…

Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые – менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто привез секреты «Новичка» на Запад

Производство отравляющих веществ подобного класса требует особых лабораторий и химиков высочайшей квалификации Parivartan Sharm/Reuters
«Дело Навального» на Западе целенаправленно выстраивается вокруг версии о российском следе в отравлении «Новичком». Однако есть свидетельства, что в западные страны в свое время попали и образцы веществ из группы «Новичок», и ученые, знавшие секреты его производства. Как именно это произошло, какое вещество могло быть использовано против Навального - и почему оно его не убило? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко удивил противников внутри и снаружи Белоруссии

Президентскую клятву Лукашенко прочитал на белорусском языке Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Президентская инаугурация Александра Лукашенко стала сюрпризом для всего мира, так как прошла в атмосфере секретности. Оппозиция и страны ЕС утверждают, что это свидетельство слабости Батьки и его страха перед народом. Но в реальности это был удачный политтехнологический ход – большая редкость для администрации Лукашенко, прежде наделавшей множество ошибок.  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

Просвещенному Западу вольно ломать и крушить, а нам-то зачем

Максим Соколов, публицист
Простодушие архитектурного президента граничит с совершенной невинностью. Если не предполагалось ничего делать с Мавзолеем и телом Ленина, то зачем конкурс по «реиспользованию»? Если все-таки предполагалось, то надо было готовиться к мощному «гав-гав-гав». Подробности...

Почему эмигрантам стыдно быть русскими

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Казалось бы, добрался до персонального рая, живи – не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то надо скалить зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 25 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

Перейти в раздел…

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Сколько должна стоить пачка сигарет, чтобы вы бросили курить?
  • Более 200 рублей

  • Более 500 рублей

  • Более 1000 рублей

  • Буду курить при любой цене

  • Я не курю
Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?
  • Бесплатно

  • До 500 рублей

  • До 1 тыс. рублей

  • До 3 тыс. рублей

  • До 5 тыс. рублей

  • Свыше 5 тыс. рублей
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной
    Разработчик «Новичка» заподозрил окружение Навального в отравлении блогера ЕС отказался считать Лукашенко легитимным президентом Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США На Западе признали господство России на мировом рынке пшеницы
    В Киеве назвали будущего посла США на Украине угрозой России Посольство России в США упрекнуло Госдеп в некомпетентности Для россиянина Никулина в США потребовали 12 лет тюрьмы В России изменились правила поверки бытовых счетчиков
    Пушков ответил Зеленскому на слова о «планах» России по переделу мира Госдеп предупредил о возможной «эскалации мирных протестов» в Белоруссии Вучич в ООН поблагодарил Россию Россияне высказали отношение к блогерам

    «рана в центре Европы»


    Зеленский в ООН потребовал от мира «чувствовать боль»

    «Днепр не течет по Крыму»


    Украина заявила о «полном праве» перекрыть Северо-Крымский канал

    оружие России


    Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвукового блока «Авангард»

    Видео

    хитрый ход


    Эрдоган пошел войной на обматеривших его греков

    борьба с колонизацией


    Новые способы порабощения стран опаснее старых

    стратегические вооружения


    Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США

    Москва – Берлин


    Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

    чужие


    Дмитрий Грунюшкин: Почему эмигрантам стыдно быть русскими

    кризис в Белоруссии


    Алексей Алешковский: Сердца требуют не перемен, а переворотов

    распад и хаос


    Андрей Бабицкий: Уйдет ли Европа с исторической сцены

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Сколько должна стоить пачка сигарет, чтобы вы бросили курить?

    Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

    Сроки достройки «Северного потока-2», скорее всего, снова перенесут    24 сентября 2020, 09:00
    Фото: Jens Büttner/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Стала понятна одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку «Северного потока – 2». Камнем преткновения мог стать отказ западных компаний страховать российские суда, которые должны укладывать трубы. Страховщики боятся американских санкций, которые еще даже не введены. Выход из этой ситуации, правда, есть. Но разморозить «Северный поток – 2» в этом году уже вряд ли получится.

    Судя по всему, одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку «Северного потока-2», в необходимости застраховать суда, которые должны участвовать в работах в исключительной экономической зоне Дании.

    Подтверждением этого стало заявление международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) о том, что она решила не предоставлять страховое покрытие судам для продолжения строительства трубопровода «Северный поток – 2» и «Турецкого потока». Участники клуба, по сути, испугались будущих американский санкций, которые все еще не приняты, а лишь озвучены в виде законопроектов. Более того, официально пока не говорится, какие именно суда будут достраивать газопровод. Впрочем, неофициально эту роль уже давно отвели четырем судам: трубоукладчикам «Академик Черский» и «Фортуна», а также двум судам снабжения – «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».

    Без страхования рисков вести деятельность в исключительной экономической зоне Дании, где осталось проложить порядка 100 км труб, нельзя. Однако международная группа, включающая 13 клубов взаимного страхования судовладельцев – большая организация. На ее членов приходится 90% страхования океанских перевозок. Группа создает фонд для покрытия страховых рисков, размер которого составляет от 1,6 млн до 12 млн долларов. Однако взаимное страхование – не единственная форма страховой защиты. Куда более популярно традиционное коммерческое страхование. Поэтому суда, которые будут работать на проекте «Северный поток-2», имеют возможность застраховаться у коммерческих компаний, причем, не обязательно западных. Это могут быть азиатские страховщики или даже российские. Другое дело, что решение Группы может стать прецедентным, и отвадить от судов и коммерческих страховщиков. Ведь цена такой страховки, если США введут обещанные санкции, для коммерческого страховщика может быть печальной. С ним просто перестанут иметь дело, и бизнес схлопнется.

    «Ни одна частная международная страховая компания не может противостоять санкциям США. На мой взгляд, государства, участвующие в проекте газопровода, должны изобрести государственный или квазигосударственный механизм страхования судов. Например, это могло бы сделать наше государство. Все эти механизмы известны, их надо только проработать», - говорит партнер, руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

    По его мнению, самое очевидное, это создание госкомпании, которая застрахует суда, участвующие в достройке «Северного потока-2». Ее задача будет заключаться только в этом. Поэтому введение санкций против такой компании будет просто бессмысленно – других страховых сделок у нее все равно не было и не ожидалось.

    Однако достаточно ли будет гарантий от российского государства по покрытию потенциально ущерба от строительства газопровода, чтобы эту страховку признало международное сообщество? Усов указывает, что должен быть продуман и договорной механизм.

    «Конечно, должен быть продуман договорной механизм. Но в данном случае смысл страхования в том, сможет ли страховая компания компенсировать возможный ущерб, связанный, например, с экологическими и другими рисками. И не так принципиально, кто возьмет на себя эти риски», - полагает Антон Усов.

    По его мнению, выход из создавшейся ситуации у участников «Северного потока-2», есть. И вопрос страховки в данном случае – один из целого ряда.

    «Учитывая, что проект газопровода подвергается такой целенаправленной санкционнной атаке, все государства, заинтересованные в проекте с обеих сторон (России и ЕС), могли бы на межгосударственном уровне предусмотреть такие механизмы взаимодействия, на которые санкции бы не действовали там, где частная инициатива невозможна из-за угрозы санкций. Страхование судов – это как один из примеров», - говорит Усов.

    «Создать юридическую конструкцию для страхования судов, чтобы обойти санкции, не проблема. Проблема в том, чтобы Дания приняла эту историю. Судя по всему, Дания не принимает страховку от российской компании, требуя иностранного страхователя», - полагает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. А иностранные страховщики спрятали головы в песок.

    «У нас есть серьезные компании, которые могут работать на международном уровне. Например, СОГАЗ, которая принадлежит Банку России. Понятно, что СОГАЗ выдаст любую страховку, какую от нее попросит государство. Поэтому проблема, видимо, в том, что Дания не очень хочет принимать такую страховку. Поскольку строительство «Северного потока-2» идет в исключительной экономической зоне Дании, то у нее есть такая возможность. Не думаю, что отказ принимать страховку от российской компании соответствует международному праву, но Дании достаточно просто затягивать процесс одобрения страховки. Судя по всему, так и происходит», - рассуждает Митрахович.

    Является ли это непреодолимым препятствием для возобновления строительства «Северного потока-2»? Скорее всего, Дания выжидает решения Германии по этому проекту, считает эксперт. Как только Берлин четко решит, то он снова поддерживает этот проект, Копенгаген сразу даст «зеленый свет» страховке от российской компании для судов. А это основной сценарий, на взгляд отраслевого эксперта.

    Другое дело, что на дворе уже конец сентября, на Балтийском море скоро испортится погода, начнет штормить – а это совсем не лучшее время для достройки «Северного потока-2». Достаточно вспомнить, что суда-трубоукладчики пришли в немецкий порт Мукран еще в мае, но выжидали теплые летние дни для того, чтобы возобновить стройку. Однако она не началась даже в начале августа после того, как Дания дала добро на участие в укладке труб судну «Фортуна», которое имеет свои технические особенности.

    И до сих пор проект «Северного потока-2» не разморожен. Решение вопроса со страховкой, вероятно, одна из проблем, которую пытается сейчас решить Газпром. Другая причина, которая предполагалась ранее — необходимость дооборудовать суда-трубоукладчики. Возможно, есть и другие технические или подобные нюансы, о которых публично пока неизвестно. И на все это наложилась история с Навальным, пошатнувшая позицию Германии в отношении российского газопровода.

    «В этом году уже вряд ли удастся достроить «Северный поток-2». Стройка, скорее всего, переходит на следующую весну. Потому что погода уже не очень этому способствует»,

    - считает Митрахович. Пока же Россия будет уговаривать Германию, чтобы та по-прежнему верила в проект, решать вопросы со страховкой и другие моменты. «Есть масса историй, когда стройка газопровода останавливалась, но потом к проекту возвращались. Трубы со дна моря никто подымать не будет. Просто вернутся к стройке, когда обстоятельства будут более подходящими. Когда волна психоза, который сейчас нагнетается, спадет. В идеале – весной 2021 года», - заключает собеседник. Ранее Москва называла срок достройки газопровода – первый квартал 2021 года. Учитывая упавший спрос на газ в Европе и наличие транзитного контракта с Украиной, проблем для обеспечения голубым топливом европейских потребителей у Газпрома не будет. 

    К тому же «Северный поток-2» строится не под новые объемы поставок газа в ЕС, а для поставки все того же газа, только другим маршрутом – не через Украину, а напрямую в Германию и далее в австрийский хаб Баумгартен. Это, кстати, основополагающий аргумент против политизации этого газопровода. От его появления Газпром не станет поставлять больше газа европейцам, тем самым, якобы подсаживая их на свою иглу, лишая права на собственное мнение и решения. Так поступают обычно в Вашингтоне. Например, навязывая Германии строительство двух СПГ-терминалов и угрожая санкциями, в том числе против немецких компаний.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •