Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

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9 сентября, среда  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток – 2»

Судьба важнейшего для России газопровода висит на волоске REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
Канцлер Германии заявила, что судьба важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным. Может показаться, что это грозное предзнаменование для газопровода, в строительство которого уже вложены миллиарды евро. Но что на самом деле имела в виду Ангела Меркель? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Казус Ефремова актеров ничему не научил

Андрей Ашкеров, философ
Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе. Подробности...
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Как выживают «дельфины» капитализма

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают альтруистическими качествами, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
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    Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

    Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку-2»    9 сентября 2020, 20:45
    Фото: REUTERS/Kacper Pempel
    Текст: Ольга Самофалова

    Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.

    Варшава сделала Германии удивительное предложение – использовать вместо «Северного потока-2» строящийся газопровод Baltic Pipe. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

    По его словам, Польша всегда говорила, что когда идет речь об энергетической безопасности, европейская солидарность должна быть однозначной. «Поэтому, если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Сложно не смотреть с беспокойством на такие инициативы, как «Северный поток-2», которые противоречат идее солидарности и энергетической безопасности», - заявил Мюллер.

    Между тем, более странного предложения сложно себе придумать. «Ничего общего ни по каким параметрам у этих газопроводов нет. Общее у них только то, что и тот и другой проект – газопроводы», - говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Во-первых, мощность Baltic Pipe почти в шесть раз меньше мощности «Северного потока-2». По польской трубе можно будет прокачивать 10 млрд кубометров газа в год, тогда как по российской все 55 млрд кубометров голубого топлива. Во-вторых, ресурсная база Baltic Pipe серьезно ограничена. В эту трубу будет поступать норвежский газ, а его добыча в Норвегии будет сокращаться. Новых объемов голубого топлива норвежцы просто не в состоянии предоставить ни Польше, ни в целом Европе. Тогда как ресурсная база у «Северного потока-2» вне каких-либо сомнений – у России газа достаточно на десятилетия вперед, и при необходимости Газпром всегда может нарастить добычу.

    «У российского газопровода нет никаких ограничений в плане ресурсной базы в отличие от Baltic Pipe. В Норвегии добыча газа уже не растет, а к 2022 году, возможно, упадет»,

    - говорит Юшков.

    Есть еще одна особенность газопровода из Норвегии, который поляки пророчат на замену «Северного потока-2». «Многие думают, что по Baltic Pipe пойдет новый газ. Но это не так. По нему пойдет все тот же газ, который сейчас идет в страны Западной Европы из Норвегии – в Германию, Великобританию и Нидерланды. Чтобы заполнить трубу, полякам придется, по сути, перекупать газ у западноевропейских стран. Видимо, Польша будет платить за него больше», - говорит эксперт ФНЭБ. Польша намерена сама добывать газ на норвежском шельфе, но там речь идет о небольших объемах – около 1 млрд кубов к 2022 году.

    Еще одна странность польского предложения Германии состоит в том, что Польша строит Baltic Pipe для того, чтобы полностью отказаться от российского газа в пользу норвежского трубопроводного топлива. Поляки как раз покупают у Газпрома примерно столько же, сколько собираются качать по Baltic Pipe. Варшава давно уже уверяет, что продлевать контракт с Газпромом после 2022 года не собирается, поэтому, собственно, и строит свой газопровод из Норвегии.

    Получается, что Варшава хочет перепродавать норвежский газ Германии и зарабатывать на этом как посредник, а сама продолжит покупать дешевый российский газ, продлив контракт с Газпромом? Это очень странная «европейская солидарность».

    В предложении поделиться с Германией норвежским газом из Baltic Pipe Варшава находит некую европейскую солидарность по обеспечению энергетической безопасности. Но ведь поляки сами забирают 10 млрд кубометров норвежского газа у Западной Европы для собственных нужд, чтобы избавиться от российского газа.

    «На самом деле, Baltic Pipe – это разрушительная история на европейском газовом рынке. Потому что поляки, по сути, отбирают норвежский газ у Западной Европы, у своих соседей, лишь бы не покупать у России. Солидарность – это когда одиночка соглашается с мнением большинства. В этом плане это Польша должна присоединиться к европейским странам, которые реализуют «Северный поток-2» и будут получать из него газ, потому что их много. Польша должна поддержать мнение Австрии, Италии, Франции, Германии, которые поддерживают «Северный поток-2». Вот это будет похоже на проявление солидарности со стороны Польши ради обеспечения энергетический безопасности», - считает Игорь Юшков.

    «Северный поток-2», на самом деле, строится не для снабжения газом Германии. Последняя получает столько российского газа, сколько ей необходимо через другие трубы - «Северный поток-1» и «Ямал-Европа». История же второго «Северного потока-2» - это история про надежные поставки российского газа транзитом через Германию и Чехию в австрийский газовый хаб Баумгартен. И здесь этот газ традиционно распределяется разным покупателям. То есть по «Северному потоку-2» газ в больших объемах получат многие европейские страны, тогда как у польского газопровода получатель один – сама Варшава.

    «Как ни крути, Варшава предлагает Германии и Европе издевательский вариант. По сути, она говорит отказаться от дешевого и доступного российского газа.

    Это соответственно повысит цены на топливо, и в итоге бенефициарами станут поставщики СПГ из США», - заключает Игорь Юшков.

    Если предположить модель, при которой «Северный поток-2» так и не будет построен, то это как раз создает реальную угрозу энергетической безопасности Евросоюза. Потому что поставки транзитом через украинскую газотранспортную систему станут безальтернативными. А это значит, что убрав Украину из этой схемы, недоброжелатели уберут и российский газ с европейского рынка. Главными бенефициарами станут США, так как цены на газ в ЕС резко вырастут, что сделает поставки СПГ из-за океана рентабельными. Способов «убрать» Украину существует много, начиная от санкций и заканчивая подрывом украинской ГТС. 

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