Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.

Варшава сделала Германии удивительное предложение – использовать вместо «Северного потока-2» строящийся газопровод Baltic Pipe. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, Польша всегда говорила, что когда идет речь об энергетической безопасности, европейская солидарность должна быть однозначной. «Поэтому, если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Сложно не смотреть с беспокойством на такие инициативы, как «Северный поток-2», которые противоречат идее солидарности и энергетической безопасности», - заявил Мюллер.

Между тем, более странного предложения сложно себе придумать. «Ничего общего ни по каким параметрам у этих газопроводов нет. Общее у них только то, что и тот и другой проект – газопроводы», - говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Во-первых, мощность Baltic Pipe почти в шесть раз меньше мощности «Северного потока-2». По польской трубе можно будет прокачивать 10 млрд кубометров газа в год, тогда как по российской все 55 млрд кубометров голубого топлива. Во-вторых, ресурсная база Baltic Pipe серьезно ограничена. В эту трубу будет поступать норвежский газ, а его добыча в Норвегии будет сокращаться. Новых объемов голубого топлива норвежцы просто не в состоянии предоставить ни Польше, ни в целом Европе. Тогда как ресурсная база у «Северного потока-2» вне каких-либо сомнений – у России газа достаточно на десятилетия вперед, и при необходимости Газпром всегда может нарастить добычу.

«У российского газопровода нет никаких ограничений в плане ресурсной базы в отличие от Baltic Pipe. В Норвегии добыча газа уже не растет, а к 2022 году, возможно, упадет»,

- говорит Юшков.

Есть еще одна особенность газопровода из Норвегии, который поляки пророчат на замену «Северного потока-2». «Многие думают, что по Baltic Pipe пойдет новый газ. Но это не так. По нему пойдет все тот же газ, который сейчас идет в страны Западной Европы из Норвегии – в Германию, Великобританию и Нидерланды. Чтобы заполнить трубу, полякам придется, по сути, перекупать газ у западноевропейских стран. Видимо, Польша будет платить за него больше», - говорит эксперт ФНЭБ. Польша намерена сама добывать газ на норвежском шельфе, но там речь идет о небольших объемах – около 1 млрд кубов к 2022 году.

Еще одна странность польского предложения Германии состоит в том, что Польша строит Baltic Pipe для того, чтобы полностью отказаться от российского газа в пользу норвежского трубопроводного топлива. Поляки как раз покупают у Газпрома примерно столько же, сколько собираются качать по Baltic Pipe. Варшава давно уже уверяет, что продлевать контракт с Газпромом после 2022 года не собирается, поэтому, собственно, и строит свой газопровод из Норвегии.

На эту тему

Получается, что Варшава хочет перепродавать норвежский газ Германии и зарабатывать на этом как посредник, а сама продолжит покупать дешевый российский газ, продлив контракт с Газпромом? Это очень странная «европейская солидарность».

В предложении поделиться с Германией норвежским газом из Baltic Pipe Варшава находит некую европейскую солидарность по обеспечению энергетической безопасности. Но ведь поляки сами забирают 10 млрд кубометров норвежского газа у Западной Европы для собственных нужд, чтобы избавиться от российского газа.

«На самом деле, Baltic Pipe – это разрушительная история на европейском газовом рынке. Потому что поляки, по сути, отбирают норвежский газ у Западной Европы, у своих соседей, лишь бы не покупать у России. Солидарность – это когда одиночка соглашается с мнением большинства. В этом плане это Польша должна присоединиться к европейским странам, которые реализуют «Северный поток-2» и будут получать из него газ, потому что их много. Польша должна поддержать мнение Австрии, Италии, Франции, Германии, которые поддерживают «Северный поток-2». Вот это будет похоже на проявление солидарности со стороны Польши ради обеспечения энергетический безопасности», - считает Игорь Юшков.

«Северный поток-2», на самом деле, строится не для снабжения газом Германии. Последняя получает столько российского газа, сколько ей необходимо через другие трубы - «Северный поток-1» и «Ямал-Европа». История же второго «Северного потока-2» - это история про надежные поставки российского газа транзитом через Германию и Чехию в австрийский газовый хаб Баумгартен. И здесь этот газ традиционно распределяется разным покупателям. То есть по «Северному потоку-2» газ в больших объемах получат многие европейские страны, тогда как у польского газопровода получатель один – сама Варшава.

«Как ни крути, Варшава предлагает Германии и Европе издевательский вариант. По сути, она говорит отказаться от дешевого и доступного российского газа.

Это соответственно повысит цены на топливо, и в итоге бенефициарами станут поставщики СПГ из США», - заключает Игорь Юшков.

Если предположить модель, при которой «Северный поток-2» так и не будет построен, то это как раз создает реальную угрозу энергетической безопасности Евросоюза. Потому что поставки транзитом через украинскую газотранспортную систему станут безальтернативными. А это значит, что убрав Украину из этой схемы, недоброжелатели уберут и российский газ с европейского рынка. Главными бенефициарами станут США, так как цены на газ в ЕС резко вырастут, что сделает поставки СПГ из-за океана рентабельными. Способов «убрать» Украину существует много, начиная от санкций и заканчивая подрывом украинской ГТС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД