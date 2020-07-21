Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы.

Палата представителей Конгресса США 20 июля 2020 года единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против магистральных газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в стране с 1 октября. Поправка была предложена 9 конгрессменами США от обеих партий 26 июня.

Инициатива направлена на ужесточение уже действующих санкций в отношении российских газопроводов. В заявлении на сайте палаты говорится, что одобренная поправка 13, была предложена господином Гайего (представитель Аризоны) для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством трубопровода Nord Stream II.

Это значит одно — новых санкций против российских газопроводов уже не избежать.

«США уже не откажутся от антироссийских санкций. Если сейчас кто-то попробует их вычеркнуть, то его сразу назовут агентом Кремля, предателем родины и т.д.», - говорит Игорь Юшков.

Критики Трампа наоборот почувствовали вкус крови. Они во второй раз хотят провести санкции через закон об оборонном бюджете США, который называют законом прямого действия. Если санкции проводить через отдельный закон, то его должен одобрить или не одобрить президент страны. Если санкции прописаны внутри оборонного бюджета, президент не может не принять их.

Однако для России и Европы еще не все потеряно. Важно, какие в итоге формулировки будут приняты, и какие исчезнут из закона.

«Надо ждать конечных формулировок. Американская система законодательства все больше становится похожа на российскую систему принятия решений. В том смысле, что американцы могут долго-долго обсуждать законопроект, а перед тем, как все будет подписано, администрация президента и руководство обеих палат созваниваются и решают вопрос по существу, находят некий компромисс, что именно должно быть в законе. Такая система ручного управления», - говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

И для России, и для Европы относительно идеальным вариантом санкций будет, если останутся наказания за ту или иную помощь при строительстве газопровода. Потому что строительство газопровода, де-факто, уже запрещено

предыдущими санкциями США, которые были введены в декабре 2019 года.

«В новом законопроекте о санкциях, по сути, детальней раскрывается, что же попадает под санкции в сфере строительства. Например, запрещено давать в аренду или лизинг суда-трубоукладчики, страховать суда. Если суда-снабжения привозят трубы к трубоукладчику в датских водах, то это судно тоже попадает под американские санкции и т.д.», - поясняет Юшков. Это для России уже не является неожиданным.

Газпром, судя по всему, готов рискнуть и попасть под американские санкции. Для него и для России – достроить «Северный поток-2» - это уже больше, чем реализация коммерческого проекта. Собственника судна-трубоукладчика «Академик Черский» поменяли с «Газпром-флота» на самарскую дочернюю компанию. Но два судна-снабжения, которые недавно тоже пришли в немецкий порт Мукран, даже не стали переоформлять. «Эти суда напрямую принадлежат «Газпром-флоту». Россия даже не делала попыток замести следы, видимо, понимая, что это уже бесполезно», - говорит эксперт.

Сохраняется интрига – рискнут ли США ввести санкции напрямую против Газпрома или ограничатся наказанием только отдельных дочерних компаний российского газового гиганта. До сих пор трогать Газпром напрямую американцы опасались – ведь это станет сильнейшим ударом по энергетической безопасности Евросоюза.

«Как в итоге будут применять санкции – это большой вопрос. Никто толком ничего сказать не может по этому поводу. Это все будет решать подразделение Минфина США, которое занимается санкциями. Сейчас понятно, что как минимум «Газпром флот» попадет под санкции», - отмечает эксперт ФНЭБ.

Беспокойство и Европы, и Газпрома вызывают формулировки в законопроекте, которые подразумевают наказание за ввод в эксплуатацию и обслуживание уже готового газопровода, то есть после того, как Газпром собственными силами достроит газовую трубу. Здесь речь уже не об уточнение предыдущих санкций, а о расширении сферы их применения.

Это ставит Германию перед непростым выбором. Когда Газпром достроит «Северный поток-2», поясняет Юшков, он обратится к европейскому регулятору за разрешением на ввод в эксплуатацию трубы. Газпром предоставит европейцам все необходимые документы, анализы и мониторинги. Если они соответствуют всем европейским нормам, а так и будет, то европейский регулятор обязан будет выдать Газпрому положительное заключение.

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И вот здесь появляется непростая диалектика в случае принятия американцами жестких санкций. «Если европейский регулятор выдаст разрешение Газпрому на эксплуатацию трубы, то он нарушит американские санкции. А если не выдаст, то не выполнит собственные европейские законы. Европе придется выбирать – либо нарушить американское санкционное, либо европейское законодательство. Именно это так раздражает европейцев и Ангелу Меркель. Они лоббируют изменения в санкциях, чтобы они касались только строительства трубы, а не ее эксплуатации», - говорит Юшков.

«С точки зрения сроков, неважно когда американцы введут санкции - в августе или в октябре-ноябре-декабре. Все равно в этот период газопровод еще будет строиться, а проблемы создадут лишь санкции, которые запрещают его обслуживание», - отмечает Юшков.

Если в оборонном бюджете США санкции будут все-таки смягчены, то, к сожалению, это не будет означать конец всей войне.

В США параллельно обсуждается уже несколько законопроектов с санкциями против российских газопроводов. Поэтому если в первом случае европейцам удастся изменить формат санкций на более мягкий, то следом европейцам придется отбиваться от очередного санкционного законопроекта, не исключает Юшков.

В очередном законопроекте, представленном недавно публике, американцы вспомнили про «Турецкий поток». Предлагается распространить санкции и на вторую нитку этой южной трубы.

Любопытно, что для России «Турецкий поток» - это морская труба, которая выходит на берег Турции (она давно достроена и санкции ей не страшны). А дальше идут уже не российские трубы, а турецкие, болгарские и сербские.

«Однако для США «Турецкий поток» это не только морская труба, но и продолжение трубопровода по европейской территории. И в этом кроется опасность. Если американцы введут санкции против «Турецкого потока», то Болгария в очередной раз может стать слабым звеном. Она уже запорола «Южный поток», и, к сожалению, может запороть «Турецкий поток». Потому что газопровод на болгарской территории до сих пор не достроен, работы идут медленно», - говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, на болгар уже сейчас оказывается колоссальное давление со стороны Соединенных Штатов.

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