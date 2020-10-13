У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

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13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 22:13  |  vz.ru
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В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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    У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

    Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии    13 октября 2020, 21:50
    Фото: REUTERS/Florion Goga
    Текст: Ольга Самофалова

    У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы?

    Завершено строительство Трансадриатического газопровода (TAP). Эта труба уже заполнена азербайджанским газом. Остались технические формальности, и в ноябре в Грецию, Болгарию и Италию потечет первый трубопроводный газ из Азербайджана. Труба идет от греко-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии. Всего три европейские страны законтрактовали 10 млрд кубометров газа из Азербайджана.

    TAP является продолжением газопровода TANAP, который тянется от азербайджанского месторождения до Турции и проходит по турецкой территории. Турция уже получает свои 6 млрд кубометров азербайджанского газа по TANAP.

    Ужесточение конкуренции на турецком рынке газа уже привело к снижению там доли Газпрома. Так, в первом квартале поставки российского газа в Турцию упали на 17%. А в июле объем закупленного Турцией российского газа снизился почти на треть в годовом выражении. Причем основным поставщиком в июле стал Азербайджан. Впрочем, объемы азербайджанского газа тоже снизились, но не так серьезно. На первый план для Турции вышел СПГ (из Катара), который стал стоить дешевле, чем сетевой газ из России по долгосрочным контрактам, где стоимость привязана к цене нефти с лагом в девять месяцев. Турция начала приобретать подешевевший сжиженный природный газ, сократив закупку трубопроводного. Но в этой ситуации больше пострадали объемы российского газа.

    Появление азербайджанского газа в Болгарии, Греции и Италии тоже не сулит Газпрому ничего хорошего. В Болгарию и Грецию в рамках контрактов Газпром поставляет порядка 3 млрд кубометров газа в год (данные за 2018 год). У Азербайджана эти две европейские страны законтрактовали по 1 млрд кубометров в год. Если болгары и греки выберут все объемы азербайджанского газа, то Газпром может потерять по трети объемов на каждом из этих рынков.

    «В процентном соотношении Азербайджан станет сильным конкурентом на рынке Греции и Болгарии. Однако в реальных цифрах потеря 1 млрд кубов на болгарском и 1 млрд кубов на греческом рынке выглядит не так критично. Хотя, конечно, не хотелось бы ничего вообще терять», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    С Италией ситуация другая. Она изначально крупный покупатель российского газа. «Итальянский рынок для Газпрома дорог. Италия традиционно делит с Турцией второе и третье места по объемам закупок российского газа (на первом месте традиционно Германия). Итальянцы были в числе первых наряду с Австрией и Германией, кто купил наш газ в Европе полвека назад. В процентном соотношении потери могут быть небольшими, но в реальном выражении – более значимые. Здесь складывается более неприятная история, чем на болгарском и греческом рынках», – отмечает эксперт ФНЭБ.

    Так, Италия закупала ранее 22,7 млрд кубометров российского газа, однако теперь она сможет брать 8 млрд кубов у Азербайджана. В худшем случае Газпрому придется сократить поставки на итальянский рынок до 14–15 млрд кубов. «Остается гадать, будут ли итальянские покупатели выбирать весь законтрактованный азербайджанский газ. Насколько его цена будет конкурента с российским газом», – замечает Юшков.

    «В Италии конкуренция на рынке газа крайне жесткая, так как здесь есть трубопроводные поставки газа из России и Алжира плюс есть возможность получать СПГ. Теперь сюда добавятся еще и трубопроводные поставки азербайджанского газа.

    В Италии теперь полный набор всех возможных поставщиков голубого топлива, разве что Норвегии не хватает. Поэтому Рим может выбивать себе скидки буквально со всех поставщиков»,

    – уверен собеседник.

    В худшем случае появление азербайджанского газа в Европе выльется для Газпрома в потерю поставок 10 млрд кубометров газа. При поставках в районе 200 млрд кубов в год – это не критично для Газпрома, но все равно неприятно. Другое дело, не обязательно, что европейцы будут выбирать все 10 млрд кубометров газа у Азербайджана, отмечает Юшков. В контрактах с Азербайджаном нет условия «бери или плати», то есть жесткого условия отбирать именно 10 млрд кубов. А значит, европейцы смогут выбирать тот газ, который стоит дешевле, поясняет собеседник.

    В этом году европейский газовый рынок преподнес массу сюрпризов. Карантин вкупе с кризисом, теплая зима, рекордные запасы газа в подземных хранилищах после зимы способствовали тому, что потребление газа в Европе довольно сильно просело. А главное, что цены на спотовом рынке Европы провались до минимальных значений. Сложилась уникальная ситуация, когда СПГ стал стоить крайне дешево, и даже дешевле трубопроводных поставок.

    Однако ситуация с ценами уже начинает приходить в норму. На спотовом рынке Европы газ уже начал стоить больше 180 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: этим летом цены падали до 40–50 долларов (исторический минимум в 31 доллар бы достигнуть 21 мая). Наступление отопительного сезона будет провоцировать дальнейший рост цен. Уже в ноябре стоимость газа на споте в Европе может вернуться к прошлогодним значениям.

    С другой стороны, цены на газпромовский газ в контрактах с формулой цены с нефтяной привязкой в четвертом квартале, наоборот, будут невысокими. По словам Юшкова, скорее всего, в районе 100 долларов. Логично, что покупатель выберет именно российский газ.

    «У Газпрома примерно 30–40% контрактов осталось с нефтяной привязкой. В апреле, мае, июне цены на нефть были очень низкими, менее 40 долларов за баррель. Это сейчас отражается на стоимости российского газа. Газпром сейчас нарастит объемы поставок в Европу», – говорит Юшков. На споте цены выше, а стоимость азербайджанского газа для европейцев, скорее всего, привязана как раз к споту.

    Однако в перспективе при изменении ценовой ситуации Газпрому, возможно, придется предоставить Италии скидку, чтобы не остаться за бортом. Это вопрос будущих договоренностей.

    Планам по удвоению поставок азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP с 10 до 20 млрд кубов эксперт пока не придает большого значения. «Большой вопрос – хватит ли Азербайджану газа, чтобы удовлетворить текущие контрактные обязательства. Ни о каком удвоении сейчас и речи быть не может. В этом плане очень показательно, что в 2017–2018 годах Азербайджан вернулся к закупкам российского газа, так как своего газа не хватило. У страны возникли серьезные проблемы с добычей. Месторождение Шах-Дениз-2 оказалось очень сложным и дорогим в разработке. Если бы инвесторы знали изначально, во что им обойдется этот проект, они бы не стали вкладываться. В итоге себестоимость добываемого здесь газа очень высокая. Вроде газа много, но добывать его не очень получается. Поэтому о расширении TANAP и TAP вряд ли стоит говорить», – рассказывает Юшков.

    По его словам, инвесторы спокойно могут найти проект, который даст такие же объемы газа, но потребует гораздо меньше затрат. Поэтому есть большие сомнения, что кто-то решит вложить деньги в увеличение добычи на азербайджанском месторождении. Разговоры о появлении в этих газопроводах другого газа – из Ирана или из Туркменистана – пока только разговоры.

    Появление на юге Европы газопровода с азербайджанским газом не умаляет значение второй нитки «Турецкого потока».

    Первая очередь, как известно, уже работает для поставок российского газа напрямую для внутреннего потребления Турции. Вторая очередь трубы приводит российский газ в Болгарию, Сербию и Австрию (основная точка сдачи-приемки российского газа европейским покупателям, прописанная в контрактах).

    «Вторая очередь «Турецкого потока» нужна Газпрому стратегически, чтобы иметь возможность перекинуть газ с украинского направления на более выгодный маршрут», – говорит Юшков.

    Осталось всего-то достроить перемычку от Болгарии в Сербию. Однако болгары до сих пор этого не сделали, в итоге российский газ оказался в тупике. Достроить должны были еще в прошлом году, однако теперь это случится в лучшем случае к концу 2020 года. В прошлом году российский президент обвинил болгарское руководство в сознательном затягивании реализации проекта на болгарской территории. «Это очень некрасивая история со стороны Болгарии, особенно после того, как она отказалась от «Южного потока». Тогда болгары потеряли все – и деньги за транзит целых 53 млрд кубометров российского газа, и скидку на российский газ», – говорит Юшков.

    Однако Москва пошла навстречу Софии, которая предложила вернуться к сотрудничеству в рамках «Турецкого потока», и маршрут трубы пошел не в Грецию, а в Болгарию. В итоге Россия наступила с болгарами на те же грабли. «Газпром целенаправленно идет к своей цели. Создать систему, при которой можно выбирать маршруты доставки газа в Европу. По сути, осталось достроить небольшой участок «Северного потока – 2» и эту перемычку между Болгарией и Сербией, и все обходные газопроводы России будут готовы. Больше ничего в западном направлении Россия, думаю, строить не будет никогда. До окончания контракта с Украиной осталось несколько лет, и продлевать его Россия точно не будет», – заключает собеседник.

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