У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Взгляд
18 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:13  |  vz.ru
Разделы

Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
Перейти а раздел…

Украина получила испытание доброй волей России

К месту передачи украинские корабли тянули на буксиреФото: Stringer/Reuters
Россия вернула Украине военные корабли, задержанные год назад после провокации в Керченском проливе. Эксперты назвали этот жест Москвы серьезным сигналом Киеву, Берлину и Парижу о готовности к намеченным на начало декабря переговорам в «нормандском формате». Однако МИД Украины уже поспешил заверить, что планы засудить Россию в международном трибунале остаются в силе. Подробности...
Перейти а раздел…

Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Многие схемы бюджетного воровства раскрыты, но многие продолжают оставаться актуальнымиФото: YAY/ТАСС
Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?  Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский показал превращение из слуги в диктатора

Президент Украины показал характерФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Появляются все новые подробности того, какой ценой Владимир Зеленский добился принятия скандального закона о продаже украинской земли. Выясняется, что многие депутаты Верховной рады были категорически против закона, как и близкий соратник Зеленского – олигарх Коломойский. Президент Украины уломал их крайне жестокими методами. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

Алексей Алешковский, сценарист
В жизни, конечно, мало однозначного. Но нравственные ориентиры задают не политические убеждения, а систему ценностей. Ведь что такое хорошо, а что такое плохо, мы узнаем значительно раньше, чем знакомимся с разными политическими платформами. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые старые боевые самолеты, которые еще в строю

    Премьер Армении бросил вызов Cатане

    «Северный поток – 2» в цифрах и фактах

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
      Подробности...

      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
      Подробности...

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о выдаче Россией агремана на назначение Салливана послом США
              В Тбилиси разблокировали все входы в парламентГрызлов оценил план Киева по «депортации народа Донбасса»Москва назвала причину возврата Украине кораблейЖурналистка информационного агентства пропала в Москве
              Россия не стала требовать судно «Норд» взамен украинских кораблейСтало известно о бегстве двух высокопоставленных таможенников за границуБелоруссия заявила о действиях на международной арене в интересах РоссииСтало известно, когда в России могут появиться 50-рублевые монеты
              Умер один из создателей российских систем ПРО Валентин ПантелеевКремль сравнил роль России и Украины в расследовании крушения МН17Депутата Госдумы лишили водительских прав на 1,5 годаУченые определили причину роста живота с возрастом

              минские соглашения


              Лавров назвал российское условие проведения саммита «нормандской четверки»

              громкое преступление


              Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

              поставки газа


              Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзитному контракту

              Видео

              QR-коды


              Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

              цена на газ


              Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

              квартиры-гостиницы


              Как выгнать хостелы из жилых домов

              автодорога М-11


              Трасса Москва – Петербург решила большую проблему и породила несколько маленьких

              договор о границе


              Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

              Нравственные ориентиры


              Алексей Алешковский: Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

              Интеграция в Россию


              Глеб Простаков: Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

              Либеральный террор


              Максим Соколов: Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

              на ваш взгляд


              Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?

              У Газпрома появился новый конкурент в Европе

              Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа    18 ноября 2019, 21:00
              Фото: Umit Bektas/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              На мировом газовом рынке у России появился конкурент — скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий?

              Уже скоро в Европе заработает конкурирующие с российскими газопроводами трубы – Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). По ним потечет азербайджанский газ в Турцию и три европейские страны – Грецию, Болгарию и Италию.

              Первая фаза TANAP была завершена в прошлом году, по нему в Турцию поступило более 3 млрд кубометров газа. Открытие второй, окончательной фазы трубы планируется провести 30 ноября в турецкой Эдирне (на границе с Грецией). Сначала об этом сообщил РИА «Новости» источник на энергетическом рынке Азербайджана. Потом официальное меропрятия подтвердил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

              Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган отпразднуют полное завершение строительства газопровода TANAP. Теперь он полностью будет готов к старту поставок газа и на территорию ЕС. Однако собственно поставки азербайджанского газа на территорию Европы начнутся в следующем году, когда будет завершен и Трансадриатический газопровод (TAP), добавил источник. TAP пройдет по европейской территории через Грецию, Болгарию в Италию.

              Пропускная способность «Южного газового коридора», куда входят TANAP и TAP,  составляет 16 млрд кубометров газа в год. Из них 6 млрд кубов должно оседать в Турции, по 1 млрд кубов – в Греции и Болгарии, и еще 8 млрд кубов должны доходить до Италии. То есть Азербайджан в общей сложности может поставить в Европу пока максимум 10 млрд кубометров газа. Ресурсной базой называется газ с азербайджанского месторождения Шах Дениз на шельфе Каспийского моря.

              Таким образом конкурент российского газа – азербайджанский газ – как никогда близок к появлению на европейском рынке. Когда это случится? Успеет ли азербайджанский газ прийти в Европу в январе-марте, когда возможна кризисная ситуация из-за неподписания Украиной и Россией транзитного контракта? Как в целом изменится европейский рынок газа с приходом азербайджанского топливо? Как сильно это может задеть заработок Газпрома в Европе?

              Если транзита российского газа через Украину не будет, к чему все и идет, станет ли азербайджанское топливо спасителем для Европы?

              По данным министерства энергетики Азербайджана, на конец октября работы по строительству TAP были выполнены почти на 90%. Это значит, что к 1 января 2020 года газопровод только будет построен, но газ по нему пустить еще не смогут, так как потребуется провести пуско-наладочные работы. Скорее всего, TAP заработает так же как и «Северный поток-2» — ближе к апрелю-маю 2020 года, то есть после окончания отопительного сезона.

              «Итальянцам газ из Азербайджана вряд ли будет доступен в этот отопительный сезон. Азербайджанский газ может прийти в этот отопительный сезон только разве что в Болгарию и Грецию, куда по контракту запланированы поставки по 1 млрд кубометров газа», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              При этом для Болгарии это не такое важное событие, так как она без каких-либо препятствий сможет получать российский газ по «Турецкому потоку». Дело в том,  что с 1 января 2020 года Турция начнет получать российский газ напрямую по первой нитке «Турецкого потока». Тогда как сейчас часть газа идет транзитом через Украину и далее по Трансбалканскому газопроводу через Болгарию.  Этот трубопровод опустеет после запуска «Турецкого потока». «В случае остановки транзита через Украину по этой трубе в реверсном направлении пойдет газ и в Болгарию, и в Румынию, и в Молдавию. Все потребности в российском газе, которые имеются у этих стран, буду удовлетворены через Трансбалканский газопровод в реверсном (обратном) направлении. Никаких проблем с закупкой нашего газа у них не будет», – говорит Юшков.

              А вот ситуация с Грецией немного сложнее, так как Россия запитывала страну с севера. В худшем случае, если Газпром не сможет другими путями поставить все объемы, прописанные в контракте, то это будет означать срыв поставов и штраф.  При этом сама Греция, скорее всего, пройдет отопительный сезон без дефицита газа, так как Газпром – не единственный поставщик газа, считает эксперт. У Греции есть возможность покупать сжиженный природный газ (СПГ), а также, вероятно, и азербайджанский газ.

              «Греция может потребовать оштрафовать Газпром в рамках контракта или потребовать компенсацию за покупку более дорогого сжиженного природного газа. СПГ явно возрастет в цене в случае прекращения транзита газа через Украину, так как СПГ в большей степени привязан к спотовым поставкам, а на споте от одной только новости цены скаканут. Плюс будет повышенный спрос на СПГ», – отмечает эксперт ФНЭБ.

              Впрочем, добавляет он, Газпром сможет избежать репутационного риска, если сам будет скупать СПГ на рынке и поставлять его Греции. Правда, спасение собственной репутации будет недешевым, ведь цены на СПГ серьезно вырастут. В итоге Газпром будет покупать газ по более высокой цене, а поставлять его Греции по той цене, которая указана в контракте. А контрактная цена газа в меньше степени зависит от спотовой составляющей, поэтому она будет существенно ниже, чем на рынке.

              Зато Газпром сможет полностью исполнить свои контрактные обязательства и его не в чем будет упрекнуть недоброжелателям. «Для Газпрома это важно: пусть он сам уйдет в убытки, но лишь бы его не обвиняли в срыве контрактов. Наоборот, он покажет, что даже в такой кризисный момент смог выполнить контракт», - считает Игорь Юшков.

              В конце концов, Газпрому может помочь «Новатэк», который в этом году наладил поставки СПГ в Европу. Надо понимать, что эти убытки для Газпрома будут временными – всего несколько месяцев этой зимой. Потом заработают обходные газопроводы России, благодаря которым экспортные продажи будут приносить выгоду всей стране.

              Что касается Италии, то она этой зимой неплохо защищена от газового кризиса на случай остановки украинского транзита. «Обязательства перед Италией Газпром собирается покрывать классическим образом.  В Италию может пойти газ из подземных хранилищ в Центральной Европе, в которые Газпром закачал рекордные объемы. До Италии может дойти газ из «Северного потока» плюс СПГ. Поэтому Газпрому исполнить контрактные обязательства перед итальянцами за счет своей кризисной схемы будет гораздо проще, чем это могло бы быть, например, с Болгарией, если бы не было газопровода», – объясняет собеседник. На Юг Италии приходит еще газопровод из Алжира. Поэтому дефицита газа здесь вряд ли стоит ожидать.

              Между тем, когда кризисная зима пройдет, Газпром, скорее всего, сможет ощутить на себе негативное влияние от прихода на европейский рынок конкурента – азербайджанского газа. Однако оно будет точечным и не катастрофичным. «Конкуренция с российским газом возникает, но на рынке буквально нескольких европейских стран.  О рынке всего ЕС говорить не приходится, это слишком небольшие объемы», – говорит Юшков.

              В Болгарии и Греции, если эти страны, конечно, будут отбирать весь законтрактованный объем – по 1 млрд кубов азербайджанского газа, то Газпром потеряет эти объемы.  

              «Болгария и Греция закупают у Газпрома по 2-3 млрд кубов газа, поэтому приход по 1 млрд кубов другого газа означает сокращение закупок российского газа на две трети. В процентах это выглядит ужасающе, но на самом деле это незначительные объемы»,

              – говорит Игорь Юшков. Речь о потере максимум 2 млрд кубов на двух рынках при экспорте российского газа Европу в 200 млрд кубов.

              Что касается Италии, то Азербайджан обещал поставлять сюда 8 млрд кубометров газа в год. Это уже более значительные объемы. «Однако непонятно, насколько итальянцы готовы полностью брать этот газ. Потому что во время реализации проекта итальянцы то соглашались на строительство газопровода, то отказывались. Непонятно, видимо, какая будет цена азербайджанского газа для них», - указывает нефтегазовый эксперт.

              Но если в итоге Италия все-таки будет брать все 8 млрд кубов азербайджанского газа, тогда ей придется отказаться от какого-то другого газа. Вот только не факт, что Рим откажется только от российского газа. «Возможно, Италия пойдет на равномерное сокращение закупок газа у Алжира, СПГ и у России. То есть впишут четвертого поставщика равномерным сокращением долей у других поставщиков», – не исключает Юшков.

              А вот появление азербайджанского газа в Турции окажется чувствительным моментом. Во-первых, здесь речь идет о поставках 6 млрд кубометров газа из каспийского региона. Во-вторых, приход азербайджанского газа совпал с экономическим спадом в стране, когда турки стали меньше потреблять газа. В итоге уже, несмотря на снижение потребления, турки взяли в 2019 году больше СПГ, который в этом году был довольно дешевым и новый азербайджанский газ (пока 3 млрд кубов). А вот потребление российского газа проседает больше, чем средние показатели, отмечает собеседник.

              При этом Азербайджан строит планы по увеличению мощностей TANAP с 16 до 24 млрд кубометров в года, а затем и до 31 млрд кубов в год.  И это, конечно, грозит еще большими потерями Газпрому, если, конечно, в Турции и ЕС не случится экономический бум. Однако планы по расширению пока слишком амбициозны. У Азербайджана, как оказалось, не хватает газа и для собственного внутреннего рынка, и для экспорта. У него проблемы с выполнением поставок уже законтрактованных объемов. Потому что собственная добыча в стране падает, месторождения оказались жутко затратными, а расширение месторождений – под вопросом. Это доказывает тот факт, что еще в ноябре 2017 года Азербайджан решил подстраховаться и вернуться к закупкам российского газа в районе 1-2 млрд кубов в годовом выражении.

              «Поэтому по факту может получиться так, что Азербайджан покупает газ у России и отправляет его на экспорт. Если Азербайджан увеличит закупку российского газа, то по объемам Газпром, может, и не проиграет. Однако вопрос в том, согласится ли Россия продавать Азербайджану продавать больше 2 млрд кубов газа, как сейчас, и создавать себе агрессивного конкурента на европейском рынке?», – заключает нефтегазовый эксперт. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............