Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

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23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

Начало 1980-х годов, Западная Германия. Так проходили массовые акции протеста против размещения на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2»Фото: imago stock&people/bonn-sequenz
США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай? Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

Задержанные полицией серийные совратители несовершеннолетнихФото: West Yorkshire Police
Сто двадцать эпизодов изнасилования, растления и принуждения к проституции. Десятки жертв. На процессе, завершившемся недавно в британском Хаддерсфилде члены банды пакистанцев заявляли о своем праве делать с белой женщиной что угодно по причине ее, как они утверждали, «природной порочности». Суд показал, как политкорректность мешает Западу наказывать даже за самые чудовищные преступления. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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«Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...

Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей

Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...

«Диванным войскам» должно быть стыдно

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого. Говорю об этом, не стесняясь. Говорю от имени ребят, что пятый год работают на переднем крае нескончаемой войны, и всех тех, кто старается им помочь. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
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          Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

          Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все больше   23 октября 2018, 21:00
          Фото: Александр Чиженок/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?

          Конкуренты Газпрома в Европе не дремлют, а продолжают заручаться поддержкой Евросоюза для реализации собственных проектов. Так, американское издание The Wall Street Journal уверяет, что канцлер Германии Ангела Меркель пошла на уступки американскому президенту Дональду Трампу, пообещав поддержать на уровне правительства ФРГ проект строительства терминала для приема поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Ее правительство решило софинансировать строительство СПГ-терминала в Северной Германии стоимостью 500 млн евро (около 576 млн долларов). При этом Меркель преподала изменение своего мнения о необходимости закупки американского газа не как поражение, а как «стратегическое» решение, которое может окупиться в долгосрочной перспективе.

          С другой стороны, на горизонте снова замаячил проект строительства Транскаспийского газопровода. Представители Евросоюза на переговорах с делегацией Туркменистана в Брюсселе выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в строительство этой трубы, сообщило издание «Нейтральный Туркменистан». В совещании участвовал президент республики Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, проект газопровода предусматривает поставку природного газа на европейский рынок в объеме 30 млрд кубометров ежегодно в течение не менее 30 лет.

          Наконец, до конца 2020 года обещают запустить систему газопроводов «Южный газовый коридор», состоящую из трубы TANAP, которая идет из Азербайджана в Турцию, и газопровода TAP по европейской территории до Италии.

          И, конечно, есть еще газ из Норвегии, с которым Газпрому конкурировать не впервой, и СПГ из других стран.

          Стоит ли Газпрому бояться потерять европейский рынок из-за новых газовых конкурентов, желающих подвинуть Россию и занять ее место под солнцем?

          «Конечно, не стоит недооценивать все эти вызовы. Угрозы есть, но паниковать Газпрому не стоит», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

          Поддержка Меркель инфраструктурного проекта – СПГ-терминала – еще не означает победу Трампа и США на газовом рынке Европы. Во-первых, речь идет о проекте стоимостью 500 млн евро, что явно немного. «Выделяемого объема денег хватит явно на что-то не очень большое. По крайней мере, терминал СПГ даже на 5 млрд кубов на эти деньги не построишь. Это не те объемы, которые могли бы потеснить газпромовский газ с немецкого или вообще с европейского рынка. Это скорее попытка показать, что немецкое правительство готово поддержать людей, если кто-то соберется реализовать этот проект. Либо помочь деньгами на строительство подводной инфраструктуры к СПГ-терминалу», – считает Юшков.

          Во-вторых, возможно, этот проект вовсе не связан с США, а СПГ-терминал можно воспринимать как исполнение правил ЕС, не исключает эксперт. Дело в том, что по европейским нормам у страны должно быть три источника – поставщика газа. Сейчас это Россия, Норвегия и Нидерланды. Однако с 2018 года Нидерланды стали уже импортером газа, они еще, возможно, будут выполнять свои экспортные контракты, что потребует больших объемов импорта. В перспективе Нидерланды уйдут как поставщики газа, и третьим источником топлива должен стать СПГ из США или других стран.

          Если же этот проект все-таки дело рук США, тогда это действительно может быть ответ Меркель на публичную критику Трампом немецкой политики по закупке российского газа при членстве в НАТО. С одной стороны, это снизит накал страстей вокруг «Северного потока – 2». С другой стороны, это может быть хитрый ход Трампа.

          Пока переживать Газпрому просто не о чем. «Во-первых, речь пока только об инфраструктуре, которая не привязана к какому-либо поставщику», – говорит эксперт ФНЭБ. Контракта с США на поставку СПГ, например, никакого нет. В конце концов, российский «Новатэк» тоже сможет свой СПГ с Ямала сюда поставлять. А компания как раз недавно договорилась о строительстве терминала для хранения СПГ в немецком порту Росток.

          Во-вторых, в Европе и так построено много СПГ-терминалов, способных принимать 200 млрд кубов сжиженного природного газа, однако в реальности они используются только на четверть. То есть гарантий, что немецкий СПГ-терминал будет заполнен, когда его построят, тоже никаких нет.

          В этом плане показателен опыт Литвы и Польши, которые построили СПГ-терминалы, но оказаться от российского газа, который минимум на треть дешевле, так и не смогли. Хотя Польша недавно и похвасталась первым долгосрочным контрактом на поставку американского СПГ в Европу, там все тоже не так просто, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. 

          «Польша хочет расширить мощности СПГ-терминала, хотя существующий терминал еще не запустила на полную мощность. СПГ в Европу приходит немного, потому что поставщикам гораздо выгоднее гнать его в Азию, а в случае Америки – еще и в страны Южной Америки. Крупнейшим покупателем СПГ в 2017 году была Мексика. А Азия – крупнейший покупатель СПГ как регион», – отмечает собеседник.

          Просто наличия инфраструктуры для СПГ недостаточно для того, чтобы американский газ оккупировал Германию и всю Европу. «Наличие СПГ-терминала при наличии поставок дешевого российского газа – это пустая трата денег для американцев. Если цены на газ в ЕС не вырастут, то не удастся и загрузить этот терминал. Германия, ко всему прочему, покупает российский газ по самой низкой цене, если не брать Белоруссию и ЕАЭС. Как тягаться американцам с этим? Поэтому вторым шагом стоит ожидать от США использование политических инструментов – антироссийские санкции в газовой отрасли и давление на покупателей», – не исключает Игорь Юшков.

          Другой потенциальный конкурент Газпрома в Европе – Туркменистан, который уже давно мечтает войти в какой-нибудь инфраструктурный проект совместно с Западом. Но сбыться этим планам крайне сложно. ЕС может говорить о желании инвестировать в Транскаспийский газопровод сколько угодно денег, однако будущее трубы по-прежнему крайне туманно.

          Во-первых, непонятно, есть ли у Туркменистана вообще газ для экспорта в Европу. «Страна закрытая, и непонятно, что у них там с добычей. По крайней мере, зимой они не смогли выполнить контракты на поставку газа в Китай, были перерывы в поставках. Кроме того, они не могут загрузить три имеющиеся трубы в Китай. Даже Казахстан хочет 10 млрд кубов газа экспортировать в Китай, тогда как Туркмения молчит, видимо, потому что не получается наращивать добычу голубого топлива. Поэтому какой газ они отправят в Европу, если даже текущие контракты с Китаем не могут обслуживать?» – говорит Игорь Юшков. У Азербайджана неплохой контракт на поставку газа в Китай.

          Во-вторых, подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря на самом деле не открывает никаких дверей или даже окошек на пути реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода.

          В Протоколе по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте прописано, что любой проект, угрожающий экологии Каспия, требует одобрения всеми прикаспийскими странами.

          «Это значит, что в плане газопровода ситуация не изменилась. У России и Ирана есть право вето, и они им явно воспользуются»,

          – говорит Юшков. Причиной вето, конечно, будет названа экология, однако она очень удачно совпадает с газовыми интересами России в ЕС. 

          Еще один конкурент – азербайджанский газ – уже очень близок к появлению на европейском рынке. Его ждут здесь до конца 2020 года. Однако даже этот уже, по сути, реализованный проект не так страшен Газпрому, как могло раньше казаться. Во-первых, объемы поставок невелики. Пропускная способность «Южного газового коридора» всего 16 млрд кубометров газа в год, из которых 6 млрд кубов оседает в Турции, по 1 млрд кубов – в Греции и Болгарии, и еще 8 млрд кубов доходят до Италии. То есть Азербайджан даст Европе всего 10 млрд кубометров газа против более 160 млрд кубов, которые Газпром ежегодно поставляет в ЕС. При продолжении роста спроса на газ со стороны европейцев Газпром может даже не ощутить приход конкурента.

          Больше газа у Баку для Европы просто нет. «У Азербайджана проблемы с выполнением поставок уже законтрактованных объемов. Потому что собственная добыча в стране падает, месторождения оказались жутко затратными. Расширение месторождений – под вопросом», – говорит Юшков. В итоге в ноябре 2017 года Азербайджан решил подстраховаться и вернуться к закупкам российского газа – пока в районе 1,6 млрд кубов в годовом выражении.

          «Если нарастим поставки до 2 млрд кубов в год, то получается, что Болгария и Греция будут получать по 1 млрд кубов российского газа, который просто идет через Азербайджан», – отмечает эксперт ФНЭБ.

          С норвежским газом российское голубое топливо сосуществует в Европе уже давно. И у норвежцев, в отличие от Газпрома, месторождения истощаются. «Норвегии для добычи газа надо уходить все севернее и севернее в Норвежское и Баренцево море, а там затраты по добыче высокие. Поэтому им важна цена газа на европейском рынке, которая пока низкая. Из-за этого рентабельность их проектов под вопросом, и они уже довольно продолжительное время не принимают новые инвестиционные решения», – говорит Игорь Юшков. В этом плане США и Норвегия стоят на одной стороне баррикад.

          Для конкурентов Газпрома в Европе в целом наилучшая ситуация, когда в ЕС цены на газ резко пойдут вверх. Без Газпрома так и случится, поэтому российский газ – это настоящая манна небесная, как для промышленности, так и для населения, и европейцы на самом деле это прекрасно понимают. 


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