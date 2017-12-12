Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

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13 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
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В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...

Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
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В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
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          Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

          Украина нашла альтернативный российскому газ   13 июня 2018, 20:40
          Фото: Umit Bektas/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Порошенко, резко противодействующий новым российским газопроводам, активно поддерживает другие иностранные проекты такого рода. Вот и сейчас он неожиданно стал участником церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции. С какой целью украинский президент прилетел на это мероприятие и сможет ли он добиться того, о чем мечтает?

          На торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции засветился украинский президент Петр Порошенко. При этом официально Украина никакого отношения к этому проекту не имеет. Однако Киев не мог не поддержать проект газопровода, который идет в обход России и составит конкуренцию российскому «Турецкому потоку».

          Пресс-служба Порошенко во вторник заявила, что это президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Киев принять участие в проекте «Южного газового коридора» (ЮГК). В каком формате предполагается сотрудничество двух стран, не сообщается.

          Однако Порошенко обозначил свои пожелания. «Мы будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа», – сказал Порошенко. По словам президента Украины, Киев благодарен за возможность получать газ из Турции и Азербайджана. «В будущем мы сможем найти возможность привлечь больше природного газа из Азербайджана, из Каспийского региона не только в страну, но и в весь регион, связанный с Украиной, через украинскую ГТС», – мечтает Порошенко.

          Так называемый Южный газовый коридор состоит из трех газопроводов: Южнокавказского из Азербайджана, Трансанатолийского (TANAP) через Грузию в Турцию, а также Трансадриатического (TAP) из Турции в Европу. Газ для всех этих труб будет идти с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз – 2» на шельфе Каспийского моря. Именно на эти проекты и рассчитывает Украина. В скобках заметим, что Порошенко стремится диверсифицировать поставки газа на Украину, но категорически против того, чтобы Россия занималась тем же самым, а именно диверсифицировала пути поставки газа в Европу (речь идет о газопроводе «Северный поток – 2»).

          Сбудется ли мечта Порошенко о «диверсификации источников энергии»? И найдется ли у Азербайджана газ для Украины?

          Основная проблема Азербайджана как раз в отсутствии газа, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Месторождение «Шах-Дениз – 2» рассчитано на выполнение подписанных ранее долгосрочных контрактов на поставку 16 млрд кубометров по «Южному газовому коридору» для Турции (6 млрд кубов), Греции, Болгарии (по 1 млрд кубов) и Италии (8 млрд кубов). Отказаться от этих обязательств уже нельзя.

          «Но на остальных месторождениях Азербайджана произошел спад добычи. В итоге в стране наблюдается дефицит газа, и он нарастает. Вот в такую ловушку попал Азербайджан», – говорит Юшков. Баку пришлось даже обратиться за помощью к Москве. В ноябре 2017 года Азербайджан подписал контракт с Газпромом. В ноябре-декабре прошлого года Россия поставила 0,3 млрд кубов, в первом квартале 2018 года – 0,8 млрд кубов. «Если тенденция продолжится, то Газпром будет наращивать объемы поставок газа в Азербайджан, а с «Шах-Дениза» азербайджанский газ будет идти на экспорт. Формально можно сказать, что на экспорт пойдет и российский газ», – говорит эксперт ФНЭБ.

          Какой вывод из этого следует для Киева?

          Во-первых, у Азербайджана нет дополнительного газа для Украины. Во-вторых, даже если Баку согласится продавать Киеву газ, речь будет идти, по сути, о поставках российского газа. Просто он сделает огромный крюк – пойдет через Грузию, Турцию и придет в южную часть Украины по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме.

          И, разумеется, в любом случае этот газ будет дороже, чем если бы Киев покупал его напрямую у Газпрома. «Выстраивается слишком большая транспортная цепочка. Более длинный маршрут доставки сам по себе приведет к удорожанию газа», – считает Юшков.

          Причем цена азербайджанского газа для Европы еще неизвестна, и она может оказаться даже выше российского предложения. Основная конкуренция между азербайджанским и российским топливом развернется на турецком и итальянском рынках. Газпром поставил в 2017 году в Турцию 29 млрд кубов, Азербайджан будет поставлять всего 6 млрд кубов. Если спрос на топливо в Турции продолжит расти, то Газпром даже не заметит появление азербайджанского газа на рынке. Объемы не снизятся, могут лишь замедлиться темпы роста поставок Газпрома.

          Список желающих стать частью «Южного газового коридора» одной Украиной не заканчивается. К проекту давно хотят присоединиться Иран и Туркменистан. Только они, в отличие от Украины, хотят не импортировать чужой газ, а продавать собственный в Европу. А может быть, и на Украину.

          Благо, что по запасам газа обе эти страны входят в число крупнейших. В Иране разведанных запасов газа около 34 трлн кубометров, в Туркменистане – около 10 трлн кубометров. Не чета Азербайджану с его запасами всего в 1,2 трлн кубометров в «Шах-Денизе».

          Однако мечты Украины разбиваются о реальность и в данном случае. В месторождения Ирана необходимо инвестировать, а из-за обострения вокруг иранской ядерной программы и новых американских санкций это крайне сложно. К тому же себестоимость иранского газа довольно высокая. У Туркменистана схожие проблемы: он не может протянуть газопровод через Каспий, правовой статус которого не решен. Также у Туркмении сейчас нет свободного газа для экспорта, нужны инвестиции в разработку новых месторождений. Шансы у Ирана и Туркменистана присоединиться к «Южному газовому коридору» в теории есть, но в очень отдаленной перспективе – минимум через десять, а то и более лет.


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