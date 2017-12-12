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29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

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          Европа дождалась альтернативы российскому газу

          У «Турецкого потока» появился реальный конкурент   29 мая 2018, 17:56
          Фото: president.az
          Текст: Ольга Самофалова

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          В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?

          На Сангачальском терминале близ Баку состоялось официальное открытие «Южного газового коридора», по которому в Турцию и Европу придет азербайджанский газ.

          Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл вентиль, символизирующий запуск системы трубопроводов. По его словам, реализация проекта стала возможной благодаря широкому международному сотрудничеству. Он выразил признательность правительствам США, Великобритании, руководству Евросоюза и международных финансовых институтов за постоянную поддержку реализации коридора.

          «Азербайджанский газ является новым источником поставок газа в Европу, и реализацией ЮГК мы заново составляет энергетическую карту континента», – подчеркнул Алиев. Участниками проекта являются семь стран – Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия, и еще три балканские страны планируют присоединиться к проекту – Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория. По словам Алиева, к ним будут построены ответвления от «Южного газового коридора».

          Этот коридор включает в себя три газопровода – Южно-Кавказский, Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП). По нему законтрактована транспортировка 16 млрд кубометров: 6 млрд в Турцию по ТАНАП и 10 млрд в Европу по ТАП. В планах нарастить мощности ТАНАП до 24 млрд кубометров к 2023 году и до 31 млрд к 2026 году. Ресурсная база – азербайджанское месторождение Шах-Дениз.

          Поставки дорогого американского СПГ могут убить европейскую промышленность, сделав ее неконкурентной из-за использования дорогого газа. Именно поэтому приход в Европу нового игрока – американского СПГ – не сильно заметен, поставки символичные. Но вот трубопроводный азербайджанский газ может составить уже реальную конкуренцию российскому газу.

          Угрожает ли этот трубопроводный проект позиции «Газпрома» на турецком и европейском рынках?

          «На рынках отдельных стран конкуренция с российским газом возможна. По 1 млрд кубов азербайджанского газа должна получить Греция и Болгария, но основная конкуренция будет на турецком и итальянском рынках, от этого никуда не деться»,

          – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Это более крупные и диверсифицированные рынки.

          Другой вопрос – смогут ли азербайджанцы заполнить трубу на обещанные 16 млрд кубов, не говоря уже о планах увеличить ее мощности вдвое? «Азербайджан столкнулся с проблемами при разработки второй фазы месторождения Шах-Дениз (а это ресурсная база для «Южного газового коридора»), были отставания, проект довольно затратный. Во-вторых, у Азербайджана проблемы с добычей на других участках, которые он пытается решить путем закупки газа в России», – говорит Юшков.

          С ноября 2017 года Азербайджан возобновил закупку российского газа, которые были прекращены в 2006 году в связи с запуском азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Судя по всему, у Азербайджана возникли опасения, что собственных запасов газа хватит для увеличения поставок в третьи страны. Тогда как контракт с Турцией и европейскими потребителями жесткий – поставить 16 млрд кубов обязан вне зависимости от собственных проблем.

          «Получается, что Азербайджан с одного месторождения будет качать газ в Европу, а проблемы на других месторождениях решать за счет России, закупая для внутреннего потребления российский газ. Возникает резонный вопрос – кто же в итоге поставляет газ в Европу ­­– Россия или Азербайджан?» – говорит эксперт ФНЭБ.

          Наконец, Азербайджану стоит готовиться к тому, что США в скором времени могут из партнера легко превратиться в соперника. Когда проект «Южного газового коридора» только прорабатывался как конкурент России, США его поддерживали. Однако с тех пор позиция Вашингтона сильно изменилась. Россию они торпедируют открыто, не скрывая, что выступают против «Северного потока – 2» ради собственной коммерческой выгоды. Но и другие альтернативные поставщики теперь воспринимаются Штатами как конкуренты, мешающие захвату американским СПГ европейского рынка.

          «Азербайджан становится конкурентом американскому СПГ на турецком и европейских рынках. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что американцы и дальше будут рьяно поддерживать азербайджанские газовые проекты», – считает Юшков.

          В целом ждать падения экспорта российского газа в Турцию и ЕС из-за появления нового азербайджанского игрока не стоит. Надо понимать, что «Южный газовый коридор» – очень давний проект, и его соперничество уже давно просчитано и учтено «Газпромом».

          И в целом объемы азербайджанского рынка невелики по сравнению с газпромовскими. Так, в прошлом году «Газпром» поставил Турции 29 млрд кубометров газа. Это новый исторический рекорд, который на 1,7 млрд кубов больше предыдущего максимума 2014 года (27,3 млрд кубов). Турция второй после Германии по величине импортер российского газа. С июня 2018 году Турция начнет получать 6 млрд кубов азербайджанского газа.

          Сокращать закупку российского газа в рамках контракта турки не будут, считает Юшков. Однако заказы турецких покупателей сверх контрактных объемов могут быть замещены азербайджанским газом. С другой стороны, турки могут заместить азербайджанским газом не российское топливо, а более дорогой СПГ или иранский газ, который также покупает, считает Юшков. Поэтому доля России на турецком рынке вряд ли пострадает.

          На европейском рынке азербайджанский газ станет конкурировать с газпромовским только с 2020 года. Потому что его поставки транзитом через Турцию по газопроводу ТАП планируются только через два года. Речь идет о поставках лишь 10 млрд кубов азербайджанского газа для европейцев. «Газпром» же поставляет в ЕС более 160 млрд кубометров (исключая Турцию), и поставки растут уже три года подряд. Главное соперничество может развернуться на итальянском рынке. Однако в Италии спрос на голубое топливо будет расти в связи с закрытием угольных электростанций на 8 гигаватт к 2025 году. Поэтому Азербайджан может взять на себя растущий спрос, и позиции «Газпрома» не ухудшатся.

          Ставит ли это проект под угрозу реализации второй нитки «Турецкого потока», по которой транзитом через Турцию должен идти российский газ для европейских потребителей?

          С одной стороны, на днях на ПМЭФ «Газпром» и Турция подписали протокол о сухопутном участке второй, транзитной, нитки трубы, что является финальной точкой. Россия уже почти построила морскую часть второй нитки трубопровода, и теперь может приступать к практической реализации и сухопутного участка. Это значит, что предложение Болгарии вернуться к урезанному варианту «Южного потока» было отброшено, и вторая нитка «Турецкого потока» точно будет построена.

          Однако здесь еще остаются вопросы. Потребуется время на детальную разработку маршрута и сроков реализации. Пока не ясно, куда пойдет труба от границы с Турцией по европейской территории. Ранее предполагалось, что газопровод выйдет на границу с Грецией (как ТАП). Но маршрут может быть изменен: труба может пойти в Болгарию, и дальше Трансбалканский газопровод, по которому сейчас идет газ через Украину в Турцию (с севера на юг), будет переведена в реверсный режим (с юга на север).

          «Газпрому было бы выгодно доставлять газ в Болгарию и дальше в Венгрию, Сербию и Австрию, как это предполагалось делать в рамках маршрута «Южного потока». Но пока нет даже переговоров с европейцами на эту тему – куда, на чьи деньги будут строить газопроводы по европейской территории. Поэтому проект может быть так и не реализован к 2020 году», – говорит собеседник.

          И это радостная новость для Украины, которая может сохранить транзит российского газа в объеме порядка 40 млрд кубометров в 2020 году, после того как закончится текущий контракт в 2019 году. Это станет возможным, объясняет эксперт, если к 2020 году не заработает вторая нитка «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд кубов и не успеют достроить одно из ответвлений «Северного потока – 2» (еще порядка 20 млрд кубометров) плюс 3 млрд кубометров, которые остаются «лишними» после запуска всех новых мощностей «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

          «Значит, после окончания текущего транзитного контракта до 2019 года подписываем годовой контракт с Украиной на поставку этих 40 млрд кубометров и к 2021 году запускаем оставшиеся газопроводные мощности. И с каждым годом объем транзита через Украину будет снижаться», – резюмирует Юшков. 


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