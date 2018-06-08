Порошенко выразил уверенность в срыве «Северного потока – 2»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российско-немецкий проект «Северный поток – 2» не будет реализован.

«Я считаю, что «Северный поток – 2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому, что его не будет», – цитирует «Гордон» Порошенко.

Порошенко выразил уверенность, что общими усилиями Украина сумеет остановить строительство газопровода, «потому что это абсолютно политикантский проект, который направлен против Украины».

По его мнению, «Северный поток – 2» не имеет никакой экономической составляющей, а лишь «пытается забрать из Украины почти 3 млрд долларов». «Чтобы вы понимали масштабы, это сумма, которая сейчас тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны», – заявил Порошенко.

Президент также рассуждал о том, почему Россия не нападает на Украину.

«Почему Путин сомневается перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, Путин перестанет получать от Европы плату за газ, а эта сумма только в прошлом году была равна $30 млрд. И Россия без этих денег не проживет», – добавил Порошенко.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что западные страны демонстрируют политику двойных стандартов в своем отношении к проекту газопровода «Северный поток – 2».

В среду правительство Швеции одобрило запрос Nord Stream 2 AG на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море. На следующий день Минстрой выдал компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство российско-германского газопровода «Северный поток – 2» в прибрежных водах России.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об одном препятствии, оставшемся на пути «Северного потока – 2».