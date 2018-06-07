Минстрой выдал разрешение на строительство «Северного потока – 2»

Минстрой выдал компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство российско-германского газопровода «Северный поток – 2» в прибрежных водах России.

Минстрой разрешил строительство «Северного потока – 2». Теперь компании Nord Stream 2 AG требуется второе разрешение от Росприроднадзора, сообщает ТАСС.

Согласовать строительные работы ведомство должно в «ближайшем будущем».

Ранее в среду правительство Швеции одобрило запрос Nord Stream 2 AG на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море. А 6 июня СМИ сообщили, что отправную компрессорную станцию газопровода будет строить ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.