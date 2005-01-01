Швеция одобрила строительство «Северного потока – 2»

Правительство Швеции в четверг, 7 июня, одобрило запрос компании Nord Stream 2 на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море.

Об этом сообщает ТАСС.

Весной компания Nord Stream 2 также получила от Германии и Финляндии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

При этом в мае министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» не гарантирует США увеличение продаж американского сжиженного газа.

«Северный поток – 2» – двухпоточный подводный газопровод протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию. Около 374 километров газопровода пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии, уточняется в сообщении. Документы для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока – 2» будут подготовлены летом 2018 года.