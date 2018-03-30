Названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока-2»

Документы для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока-2» будут подготовлены летом 2018 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Донской заявил, что на данный момент «не только экологические», но и «строительные документы не все готовы», передает ТАСС.

Кроме того, по словам министра, еще «необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть».

«Ориентировочно летом (...) должны уже подготовить и внести в Росприроднадзор документы», – сказал Донской.

Ранее сообщалось, что поправки к газовой директиве Евросоюза могут лишить страны ЕС права самостоятельно строить газопроводы с Россией.

До этого стало известно, что депутаты из отраслевого комитета Европейского парламента поддержали распространение внутренних законов европейского рынка на входящие газопроводы, в том числе «Северный поток – 2».

В ноябре Еврокомиссия согласовала предложения по поправкам к Газовой директиве ЕС. ЕК хочет, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем газопроводам, идущим по территории ЕС. Эти правила, как отмечалось, могут коснуться и новых, и действующих газопроводов, в том числе первого «Северного потока».