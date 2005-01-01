Берлин посоветовал США не рассчитывать на выгоды от блокировки «Северного потока – 2»

Противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» не гарантирует США увеличение продаж американского сжиженного газа, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

«У них (США – прим. ВЗГЛЯД) есть обширная инфраструктура терминалов сжиженного природного газа, которую они должны использовать с выгодой для себя», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его словам, сжиженный природный газ будет значительно более дорогим, чем газ, поступающий по трубопроводам.

«США – наши друзья и партнеры, но мы хотим защищать наши общие ценности», – сказал германский министр.

Он сказал, что если США намерены ставить свои экономические интересы на первое место, то Европа будет поступать так же.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Швеции Маргот Валльстрем обсудили проект газопровода «Северный поток – 2».