США и Швеция обсудили «опасность» для Европы «Северного потока – 2»

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Швеции Маргот Валльстрем обсудили проект газопровода «Северный поток – 2», сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, обсуждалась «опасность», которую газопровод якобы «представляет для европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости».

Кроме того, обсуждалась борьба против террористической организации «Исламское государство*».

Помпео поблагодарил Швецию как сторону, представляющую США в Северной Корее. Также он поблагодарил власти Швеции за «неустанную поддержку граждан США».

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что процедура получения разрешения на строительству газопровода в Швеции идет по графику.