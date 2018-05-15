Начата подготовка к строительству морского участка «Северного потока-2» в ФРГ

Компания Nord Stream 2 AG начала подготовку к строительству газопровода «Северный поток-2» в заливе Грайфсвальд, несмотря на иск экологов.

В пресс-релизе Nord Stream 2 AG отмечается, что работы начаты «в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Германии и на участке берегового пересечения, которое было выдано Горным ведомством Штральзунда 31 января 2018 года», передает РИА «Новости».

Так, к устройству траншей для двух ниток газопровода приступили пять экскаваторов.

Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода (России, Швеции и Дании) идут по графику; ожидается, что они будут получены в ближайшие месяцы.

Начало строительства запланировано на 2018 год.

Ранее Союз защиты природы Германии (NABU) заявил о намерении добиться срочного решения суда, чтобы воспрепятствовать строительству «Северного потока-2» в Грайфсвальдском заливе.

Однако строительство газопровода не стали откладывать из-за иска экологов.