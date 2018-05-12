Строительство «Северного потока – 2» решили не откладывать из-за иска экологов

Компания Nord Stream 2 AG рассчитывает в середине мая, как и запланировано, начать работы строительству газопровода «Северный поток – 2» в Грайфсвальдском заливе.

Представитель компании сообщил ТАСС, что середина мая – это самое раннее время, предусмотренное решением о графике строительства газопровода. По его словам, Nord Stream 2 «готова начать эти работы, как и было предусмотрено».

Он уточнил, что конкретную дату начала работ назовут в ближайшее время. Причиной для отсрочки могут быть, например, неблагоприятные погодные условия, добавил он.

График осуществления работ и эксплуатации «Северного потока – 2» «по-прежнему имеет силу и осуществим», подчеркнули в компании.

Ранее Союз защиты природы Германии (NABU) заявил о намерении добиться срочного решения суда, чтобы воспрепятствовать строительству «Северного потока – 2» в Грайфсвальдском заливе.