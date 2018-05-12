Немецкие экологи захотели сорвать строительство «Северного потока – 2»

Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) пытается добиться срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство «Северного потока – 2» в Грайфсвальдском заливе.

Жалоба на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Германии, поступила в Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) в марте, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал NDR.

Экологическая организация опасается, что решение по делу могут принять после начала строительных работ, которые, как считают в NABU, намечены на 15 мая и «нанесут значительный экологический ущерб».

Отмечается, что горное ведомство города Штральзунд в январе 2018 года разрешило строительству и эксплуатации газопровода в территориальных водах Германии.

В начале апреля о своем согласии заявила Финляндия.

Ранее сообщалось, что Германия не увидела угрозы роста энергозависимости от России из-за строительства «Северного потока – 2».