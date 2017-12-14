Компания-оператор «Северного потока – 2» анонсировала начало работ в Финляндии

Подготовительные работы по прокладке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Финляндии начнутся в ближайшее время, сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

В компании уточнили, что до середины июня в исключительной экономической зоне Финляндии планируется завершить укладку каменной наброски для выравнивания морского дна, передает ТАСС.

Кроме того, в весенне-летний период будет происходить расчистка дна от 87 боеприпасов военного времени, найденных по маршруту прохождения труб, а также «установка поддерживающих конструкций для защиты существующей инфраструктуры».

Напомним, в апреле Финляндия выдала проекту газопровода разрешения на использование финской исключительной экономической зоны и финских вод. В конце марта все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» выдала Германия.