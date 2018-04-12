Финляндия выдала итоговое разрешение «Северному потоку – 2»

Хельсинки выдали второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», сообщил оператор проекта – компания Nord Stream 2.

«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и завершила процесс получения разрешений в Финляндии», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде.

5 апреля, Nord Stream 2 получила первое разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода «Северный поток – 2» в ИЭЗ Финляндии. В ИЭЗ Финляндии пройдет участок газопровода протяженностью 374 километра.

В марте компания Nord Stream 2 также получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Вместе с тем, стало известно, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат строительство газопровода «Северный поток –2», однако о санкциях речи не идет.