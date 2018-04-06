ЕС и ЕК отказались вводить санкции из-за строительства «Северного потока – 2»

Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат строительство газопровода «Северный поток –2», однако о санкциях речи не идет, сообщил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

«Мы считаем, что «Северный поток» не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности», – сказал Ристори, уточнив при этом, что «о санкциях речи идти не может», передает РИА «Новости».

Ристори также заявил, что Еврокомиссия поддержит Киев в переговорах с Москвой о заключении с 2020 года нового контракта на транзит российского газа.

Вместе с тем, в четверг правительство Финляндии поддержало проект строительства газопровода «Северный поток – 2», который пройдет через исключительную экономическую зону страны.

В марте компания Nord Stream 2 также получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» – двухпоточный подводный газопровод протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию. Около 374 километров газопровода пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии, уточняется в сообщении. Документы для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока – 2» будут подготовлены летом 2018 года.