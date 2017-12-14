Еврокомиссия поддержит Украину на переговорах о транзите газа

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...

Что общего у ресурсной экономики и обязательного изучения татарского языка

Антон Любич, экономист
Мы настолько свыклись с утверждением о ресурсном характере российской экономики, что воспринимаем это как мантру, произнося которую не нужно задумываться над тем, что это утверждение с собой несёт. Подробности...
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Дедушка главы МИД Канады действительно был нацистским коллаборационистом

Александр Дюков, историк, публицист, директор фонда «Историческая память», главный редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований»
Ну вот вам очередной кейс об абсолютной безответственности западных политиков – и, неожиданно, о тяжелой судьбе исторической науки в прекрасном новом мире «сдерживания России». Для начала свежая новость. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Еврокомиссия поддержит Украину на переговорах о транзите газа

             6 апреля 2018, 13:27
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алина Назарова

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          Еврокомиссия поддержит Киев в переговорах с Москвой о заключении с 2020 года нового контракта на транзит российского газа, заявил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

          «Мы будем предоставлять поддержку Украине в переговорах по транзиту после того, как закончит действие текущий контракт, то есть с 2020 года… возможно, в трехстороннем формате», – сказал Ристори, передает РИА «Новости».

          Он добавил, что Еврокомиссия будет просить Нафтогаз и Газпром выполнять решение Стокгольмского арбитража, особенно в части исполнения текущего договора и поставки законтрактованного газа.

          В марте СМИ сообщали, что Газпром в 2020 году не сможет обойтись без газотранспортной системы для транзита в Европу, так как к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока-2».

          Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, обязавшего российский газовый концерн выплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставленный объем газа для транзита. С учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф снизился до 2,56 млрд долларов.

          После этого решения Стокгольмского арбитража Газпром решил не возобновлять поставки газа на Украину. В Газпроме отмечали, что процедура расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» может занять полтора-два года. 


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