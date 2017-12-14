Еврокомиссия поддержит Украину на переговорах о транзите газа

Еврокомиссия поддержит Киев в переговорах с Москвой о заключении с 2020 года нового контракта на транзит российского газа, заявил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

«Мы будем предоставлять поддержку Украине в переговорах по транзиту после того, как закончит действие текущий контракт, то есть с 2020 года… возможно, в трехстороннем формате», – сказал Ристори, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Еврокомиссия будет просить Нафтогаз и Газпром выполнять решение Стокгольмского арбитража, особенно в части исполнения текущего договора и поставки законтрактованного газа.

В марте СМИ сообщали, что Газпром в 2020 году не сможет обойтись без газотранспортной системы для транзита в Европу, так как к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока-2».

Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, обязавшего российский газовый концерн выплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставленный объем газа для транзита. С учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф снизился до 2,56 млрд долларов.

После этого решения Стокгольмского арбитража Газпром решил не возобновлять поставки газа на Украину. В Газпроме отмечали, что процедура расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» может занять полтора-два года.