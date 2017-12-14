Финляндия одобрила строительство «Северного потока – 2»

Правительство Финляндии поддержало проект строительства газопровода «Северный поток ­– 2», который пройдет через исключительную экономическую зону страны.

«Правительство Финляндии дало согласие на проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», – говорится в сообщении правительства страны, передает РИА «Новости».

В марте компания Nord Stream 2 также получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Вместе с тем ранее в четверг Верховная рада Украины призвала мировое сообщество принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» – двухпоточный подводный газопровод протяженностью около 1220 километров, проходящий через Балтийское море из России в Германию. Около 374 километров газопровода пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии, уточняется в сообщении. Документы для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока – 2» будут подготовлены летом 2018 года.