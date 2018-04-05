Рада призвала мировое сообщество запретить строительство «Северного потока – 2»

Верховная рада Украины призвала мировое сообщество принять меры для полного запрета строительства газопровода «Северный поток – 2».

Соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Намерение реализовать «Северный поток – 2» утвердит абсолютную монополию РФ на газовом рынке Европы. В этом случае Газпром получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы», – говорится в обращении, принятом в четверг в Раде, передает ТАСС.

В связи с этим Верховная рада призвала «сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2», в частности «не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта», передает РИА «Новости».

Кроме того, украинские депутаты предложили безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией о недопустимости строительства «Северного потока – 2».

В конце марта президент Украины Петр Порошенко назвал тех, кто поддерживает строительство «Северного потока – 2», «сообщниками России в ее гибридной войне».

Между тем, документы для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока-2» будут подготовлены летом 2018 года.