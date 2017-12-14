Порошенко истерически обругал сторонников «Северного потока – 2»

Президент Украины Петр Порошеко назвал тех, кто поддерживает строительство «Северного потока – 2», «сообщниками России в ее гибридной войне».

Особенно Порошенко возмутил факт того, что в результате реализации проекта «Северный поток – 2» Украина ежегодно будет терять по 2 млрд долларов в виде пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу, передает RT.

Также, по мнению Порошенко, строительство трубопровода приведет к тому, что «Газпром» уменьшит объемы поставок газа на Украину.

Президент Украины в интервью медиагруппе Funke заявил также, что инцидент в Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля повлияет на реализацию проекта «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Так, Порошенко считает, что позицию в отношении «Северного потока – 2» нужно изменить «по политическим, экономическим и этическим причинам», и подчеркнул, что для России этот проект «не является экономическим, но (...) представляет собой инструмент политического давления».

Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что мир недоверяет Украине, и имидж стране испортил именно президент Порошенко.

Напомним, в марте отношения Лондона и Москвы резко ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британская сторона обвинила Россию в применении химического оружия на территории Великобритании, в результате чего якобы и был отравлен Скрипаль.

В понедельник о высылке российских дипломатов из солидарности с позицией Британии по делу Скрипаля заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада. В пятницу Россия объявила об ответных мерах на эти действия.

В пятницу были названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока – 2». До этого сообщалось, что поправки к газовой директиве Евросоюза могут лишить страны ЕС права самостоятельно строить газопроводы с Россией.

Также стало известно, что депутаты из отраслевого комитета Европейского парламента поддержали распространение внутренних законов европейского рынка на входящие газопроводы, в том числе «Северный поток – 2».

В ноябре Еврокомиссия согласовала предложения по поправкам к Газовой директиве ЕС. ЕК хочет, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем газопроводам, идущим по территории ЕС. Эти правила, как отмечалось, могут коснуться и новых, и действующих газопроводов, в том числе первого «Северного потока».