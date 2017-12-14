Озвучены ответные меры Москвы против стран ЕС

В пятницу Министерство иностранных дел России озвучило ответные меры на высылку российских дипломатов из ряда стран Европы.

Так, будут высланы два итальянских дипломата, три литовских, четверо польских, по одному от Финляндии и Латвии, передает РИА «Новости».

Также высылается один шведский дипломат, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Рейтер».

Кроме того, высылается военный атташе Эстонии, полковник Тоомас Педа.

Отмечается, что финский дипломат должен будет покинуть территорию России в течение двух недель, польские дипломаты – до 7 апреля, латвийский дипломат – до 6 апреля.

Представитель МИД Латвии не стал раскрывать имя выдворенного дипломата и занимаемую им должность, однако заверил, что это не посол в России Марис Риекстиньш.

Позже МИД Чехии сообщил, что Россия в качестве ответного шага назвала трех сотрудников чешского диппредставительства персонами нон грата. Территорию России они должны покинуть до 5 апреля.

Ранее стали известны ответные меры со стороны России в адрес Великобритании и Нидерландов.

Напомним, послы ряда стран прибыли в Министерство иностранных дел России. В министерстве им выдадут ноту протеста и объявят об ответных мерах на высылку дипломатов. До этого, в четверг, были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.

В понедельник о высылке российских дипломатов за9-явили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.