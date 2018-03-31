Депутат Рады пожаловался на недоверие мира Украине

Реакция мира на Украину сильно изменилась, и Киеву больше никто не доверяет, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

По его словам, имидж Украины, как страны с «большим вотумом доверия» подпортил президент страны Петр Порошенко.

«Если президент Порошенко и Украина как страна в его лица имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо», – заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта «Северный поток – 2». О провале выступления Порошенко в частности сообщали немецкие СМИ, которые указали на то, что теперь все перестали интересоваться ситуацией на Украине.