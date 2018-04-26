Германия не увидела в «Северном потоке – 2» угрозы роста энергозависимости от России

В германском правительстве не считают, что энергозависимость страны от России возрастет после реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщил источник в кабмине ФРГ.

«Мы не считаем, что это произойдет», – приводит ТАСС слова представителя кабмина Германии.

По словам источника, в Европе существует достаточно альтернатив российскому газу, в том числе сжиженный природный газ из США, поставки из Норвегии.

Источник также сообщил, что Берлин поддерживает переговоры по транзиту газа через Украину в 2020 году, однако отметил, что украинская ГТС нуждается в инвестициях.

Кроме того, он сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в пятницу на встрече с президентом США Дональдом Трампом тему реализации проекта «Северный поток – 2». Источник заметил, что Трамп «часто поднимал» вопрос строительства газопровода.

В конце марта были названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока – 2». До этого сообщалось, что поправки к газовой директиве Евросоюза могут лишить страны ЕС права самостоятельно строить газопроводы с Россией.

Тем временем Газпром заявил, что компания готова построить газопровод «Северный поток – 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.