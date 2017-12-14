Газпром заявил о готовности построить «Северный поток – 3»

Зампредседателя правления Газпрома Александр Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что компания готова построить газопровод «Северный поток – 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.

«Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо. У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты – «Северный поток – 3», например», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

В конце марта были названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока – 2». До этого сообщалось, что поправки к газовой директиве Евросоюза могут лишить страны ЕС права самостоятельно строить газопроводы с Россией.

Также стало известно, что депутаты из отраслевого комитета Европейского парламента поддержали распространение внутренних законов европейского рынка на входящие газопроводы, в том числе «Северный поток – 2».