Стал известен строитель отправной станции «Северного потока – 2»

Строительством отправной компрессорной станции российско-германского газопровода «Северный поток 2» – «Славянская» займется ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга.

Сумма подряда составляет 19 млрд 167 млн рублей, срок исполнения – до конца 2022 года (включает трехлетний гарантийный период), передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Газпрома.

Ранее данный контракт на условиях закупки у единственного поставщика охватывал выполнение первоочередных строительно-монтажных работ на КС в срок до апреля 2018 года и был рассчитан на 826 млн рублей.

Однако позднее контакт обновили за счет дополнительных соглашений – изменения были внесены 4 июня 2018 года.

Аналогично расширили контракт с ООО СГК на строительство КС «Пикалевская» в составе той же стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская».

Изначально он был на 431 млн рублей, а затем был расширен до 5,4 млрд рублей.

Генеральным подрядчиком строительства 538 км линейной части сухопутного подвода к «Северному потоку 2» – магистрали Грязовец –КС Славянская является АО «Стройтранснефтегаз» (СТНГ, совладелец Геннадий Тимченко), а строительством морской части Nord Stream 2 займется швейцарская Allseas.

Ранее была озвучена стоимость строительства в России газопровода к «Северному потоку – 2».