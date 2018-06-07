Турчинов обвинил Запад в двуличии из–за «Северного потока – 2»

Западные страны демонстрируют политику двойных стандартов в своем отношении к проекту газопровода «Северный поток – 2», заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

«Все больше и больше [западных] политиков говорят, что их страны устали от санкций, и предлагают их отменять, сокращать. То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнеры устали от санкций, которые фактически являются защитой для той же Европы», – приводит его слова украинское издание «Левый берег».

По словам Турчинова, газопровод «Северный поток – 2» является ярким примером двойных стандартов внутри Европы. С одной стороны, пояснил он, в Европе заявляют о продлении санкций, а с другой – участвуют в проекте газопровода, реализуя «российские экономические стратегические интересы». Он уверен, что таким образом Европа «перечеркивает все наработки» за последние четыре года.

В среду правительство Швеции одобрило запрос Nord Stream 2 AG на строительство и эксплуатацию «Северного потока – 2» в шведской экономической зоне в Балтийском море. На следующий день Минстрой выдал компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство российско-германского газопровода «Северный поток – 2» в прибрежных водах России.

Газета ВЗГЛЯД сообщала об одном препятствии, оставшемся на пути «Северного потока – 2».