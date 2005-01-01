На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

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7 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:29  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему русская интеллигенция радуется главной катастрофе России

Михаил Ефремов дал интервью Юрию ДудюФото: кадр из видео
Актер Михаил Ефремов в очередной раз продемонстрировал расхождение во взглядах со значительной частью своего народа – и своих зрителей. Он заявил, что Россия должна заплатить Украине за возвращение Крыма на родину. Но самое интересное в интервью Ефремова даже не это. Актер уверен, что лучшее, что случилось с Россией при его жизни, – это распад СССР. Что можно было бы ответить ему на это? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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В западных университетах покончили со свободой слова

В университетах США «живет и здравствует полиция мыслей», и «может сложиться ощущение», что «вас вернули назад в ГДР или СССР»Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Диктат леволибералов в вузах США и Британии принял характер террора. Профессоров увольняют, приглашенных лекторов изгоняют, кампусы зачищают от любых альтернативных точек зрения, а студенты живут в постоянном страхе перед доносами. Социологи называют их «поколением снежинок» и предлагают смириться – дальше будет только хуже. Ждет ли нечто подобное Россию? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
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Россия перестала быть failed state и требует уважения

Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
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Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

Дмитрий Бавырин, журналист
Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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          На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

          «Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубы   7 июня 2018, 21:21
          Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу?

          Правительство Швеции одобрило строительство магистрального газопровода «Северный поток – 2», сообщил министр промышленности и инноваций страны Микаэль Дамберг. Сделала это страна явно без особого удовольствия. По словам шведского министра, несмотря на критическое отношение к строительству газопровода, правительство Швеции не могло воспрепятствовать его прокладке. Откуда взялось это критическое отношение и почему, Дамберг не уточнил. Однако к гадалке не ходи – это было оправдание перед США.

          Процесс получения разрешений на строительство идентичного «Северному потоку – 1» газопровода на этот раз идет тяжело из-за явного политического вмешательства из-за океана. Газпром еще недавно рассчитывал получить все необходимые разрешения в первом квартале 2018 года и начать строительство трубопровода, с тем чтобы завершить его к концу 2019 года. Но иностранцы затягивают процесс.

          Швеция получила заявку на получение разрешения еще осенью 2016 года, то есть ей потребовалось более полутора лет на принятие решения. Впрочем, неудивительно, учитывая, что вопрос рассматривался 69 шведскими инстанциями, которые так и не смогли придумать в рамках закона причину для неодобрения. Nord Stream 2 AG приходилось постоянно слать дополнительные материалы по вопросам, которые, по мнению шведской стороны, требовали разъяснения.

          Швеция стала третьей страной, выдавшей разрешение на строительство «Северного потока – 2». Ранее их уже выдали Германия и Финляндия. Осталась только Дания. И это, пожалуй, самая непредсказуемая переменная в таком простом, казалось бы, уравнении, учитывая опыт первого «Северного потока». От Дании вполне можно ждать неприятного сюрприза. Страна стоит на развилке.

          «Дания может выдать разрешение в соответствии с датским законодательством, которое касается реализации инфраструктурных проектов в соответствии с их оценкой безопасности для окружающей среды, технологическими нормами и т. д.», – говорит замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Так было сделано в свое время в отношении «Северного потока – 1».

          «Второй вариант – Дания может воспользоваться поправками, которые были приняты парламентом Дании (в ноябре 2017 года – прим. ВЗГЛЯД), и заблокировать выдачу разрешения на строительство в территориальных водах по политическим основаниям. В Дании, в отличие от Швеции, такое законодательство есть», – говорит Гривач.

          Дания, по сути, позволила МИДу принимать решение о целесообразности прокладки трубопровода через территориальные воды, переведя чисто экологический вопрос в политическую плоскость. МИД легко может запретить строительство трубы, прикрываясь национальной безопасностью (трубу с газом путают с российским десантом).

          Датчанам предстоит серьезный выбор. «Отказ в разрешении будет означать подножку их ближайшему партнеру и соседу и такому важному члену ЕС, как Германия, которая поддерживает «Северный поток – 2». А выдача разрешения будет означать, что Дания идет против США, которые активно лоббируют любые сложности для российского трубопроводного проекта», – отмечает собеседник.

          Но поставить крест на газопроводе «Северный поток – 2» у датчан в любом случае не получится. Придется немного удлинить трубопроводный маршрут, не более того. Причем альтернативный маршрут на всякий случай уже подготовлен. Он будет идти не через территориальные воды Дании, а через ее экономическую зону. «И здесь уже Дания ничего не сможет сделать и вынуждена будет работать в рамках законодательства и выдать это разрешение», – говорит Гривач.

          «Пикантность ситуации в том, что, когда обсуждался проект «Северного потока – 1», который, по сути, идентичен проекту «Северного потока – 2», именно датские власти попросили компанию-оператор Nord Stream выбрать маршрут через территориальные воды, а не через экономическую зону, так как (это) вызывало меньше неудобств и оказывало меньше воздействия на судоходство», – добавляет газовый эксперт. Решение ожидается в ближайшие недели.

          Параллельно последние попытки затормозить строительство «Северного потока – 2» делает Украина, инициировав арест активов Газпрома в Европе. Пока, правда, ничего критического не происходит и это никак не влияет на проект «Северного потока – 2». В конце концов, правительство РФ готово даже рассмотреть вопрос поддержки Газпрома в связи с арестом его активов. А если строительство из-за этого каким-то образом окажется под угрозой, то Газпром может пойти на крайний шаг – и отдать выпрашиваемые «Нафтогазом» 2,6 млрд долларов долга раньше, чем выйдет решение апелляционного суда. Газпром подал апелляцию, так как не согласен с решением Стокгольмского арбитража, присудившего ему такой штраф. 


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