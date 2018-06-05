Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

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5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:13  |  vz.ru
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Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
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Западному зрителю очень не хватает Путина

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президента РФ/ТАСС
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Крайняя битва тамплиеров с казаками

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Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Публикация в «Нойе оснабрюкер цайтунг» интервью с беглым украинским олигархом Онищенко, в котором тот обвиняет украинского президента в участии в коррумпированных схемах, заставляет задуматься о нескольких важных вещах. Подробности...
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Хочу поделиться наблюдением о «завоеваниях» воинствующего феминизма. Для тех, кто ещё не заметил, что за всё на свете приходится платить согласно неведомо кем установленным законам по неведомо как составленному прейскуранту. Подробности...
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          Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

          «Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премий   5 июня 2018, 18:05
          Фото: Benoit Tessier/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги?

          Суд наложил арест на голландские активы Газпрома для выплаты 2,6 млрд долларов «Нафтогазу» в рамках исполнения вынесенного в феврале решения Стокгольмского арбитража, сообщила украинская компания. Голландский суд удовлетворил поданные на прошлой неделе Украиной ходатайства на арест. Шесть из семи «дочек» отказались сотрудничать с судебными исполнителями, но «это никак не повлияет на арест», заявил «Нафтогаз».

          В Нидерландах, согласно отчетности Газпрома за первый квартал года, расположены шесть подконтрольных ему предприятий. В их числе дочерняя компания South Stream Transport B.V., которая реализует морскую часть проекта «Турецкий поток». Также в Нидерландах находится кооператив Gazprom Holding Cooperatie U.A., через который Газпром владеет компаниями Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., а также Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. Это офисы компаний, занимающиеся международными проектами Газпрома, и через них могут проходить инвестиции в тот или иной проект.

          Газпром сказал, что знает о действиях «Нафтогаза» в Нидерландах, но пока ни от кого не получал официальных уведомлений. «Газпром сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес», – отмечается в сообщении. Подчеркивается, что Газпром будет защищать свои права в «соответствии с применимым законодательством».

          «Нафтогаз» также напомнил, что инициировал арест активов в других юрисдикциях, в частности доли Газпрома в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, это компании – операторы «Северных потоков». По украинским данным, швейцарский суд удовлетворил ходатайства «Нафтогаза», судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы. Но, судя по всему, ареста пока тоже нет.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, эти аресты денег «Нафтогазу» напрямую не принесут. Это скорее выглядит как попытка Украины в очередной раз навредить Газпрому, а также его новым газопроводным проектам – «Северному потоку – 2» и «Турецкому потоку». По сути, арест активов в качестве обеспечительной меры не означает, что «Нафтогаз» заберет эти активы, продаст их и выручит деньги. Эти активы просто заморозят, и Газпром не сможет их продавать, закладывать или совершать с ними любые другие сделки. Но это российская компания и так вряд ли собиралась делать.

          Самым простым и результативным для «Нафтогаза» было бы арестовать российский газ, который Россия транспортирует по украинской ГТС, или российский газ, который хранится в подземных хранилищах в Европе. Однако Украина не решилась пойти на такие шаги, ведь пострадали бы в этом случае европейские потребители. Более того, «Нафтогаз» таким способом лишь подтвердил бы то, о чем не раз говорил Газпром – ненадежность поставок газа через Украину. Это было бы на пользу российским газопроводным проектам. Поэтому Киев идет окольными путями.

          Пока украинские действия никак не повлияли на саму деятельность Газпрома. Но если в итоге под ударом окажется строительство газопровода «Северный поток – 2» или «Турецкого потока», то Газпром вынудят заплатить 2,6 млрд долларов, не дожидаясь решений по апелляции в Стокгольме. Тогда активы и акции быстро разморозят. Однако на это Газпром пойдет в самом последнем случае.

          Как говорил глава ФНЭБ Константин Симонов, на счетах Nord Stream 2 AG может быть более 2 млрд евро, которые компания привлекла от пяти европейских партнеров Газпрома в виде кредитов. То есть затронуты будут интересы крупных европейских компаний. «Если дойдет до крайностей и заморозят счета, то некому будет строить «Северный поток – 2», потому что разрешения выдаются на конкретную компанию. И как она будет расплачиваться с подрядчиками? Это попытка не получить деньги, а парализовать деятельность оператора», – говорит Симонов.

          Стоит понимать, что Газпром никогда не говорил, что не будет платить 2,6 млрд долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража. Он даже специально зарезервировал эту сумму в своей отчетности с целью исполнения решения суда. Но с оплатой Газпром не спешит по простым и понятным причинам. Он не согласен с действительно странным решением Стокгольма, подал апелляцию и ждет окончательного решения. Кроме того, Газпром пытается досрочно разорвать транзитный контракт с Украиной.

          Напомним, в чем странность решения Стокгольмского арбитража. В декабре было вынесено решение по газовому договору, в рамках которого арбитры отклонили претензии Газпрома к невыполнению Украиной значащегося в контракте условия «бери или плати» с прописанными штрафными санкциями за невыполнение. «Нафтогаз» и так никогда не выполнял это условие (без штрафных санкций со стороны России), но суд все равно его отменил. В феврале Стокгольм вынес решение по транзитному договору, где было прописано условие «качай или плати», но без штрафных санкций. Газпром только первые годы транзитировал 110 млрд кубов, потом меньше. Но суд оштрафовал российскую компанию за это. Ситуации похожи, только в одном случае «Нафтогазу» штраф не выписали, а в другом – Газпрому, наоборот, выписали. Хотя согласно контракту все должно было быть наоборот. Такое решение суда Газпрому, естественно, не нравится.

          Неделю назад Газпром направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору по транзитному контракту. «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров», – заявили в компании. Это является доказательством нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма.

          Начало апелляционной процедуры не останавливает действие приятого Стокгольмским арбитражем решения, поэтому Украина и пытается арестовать газпромовские активы. Газпром же не платит, потому что надеется, что Стокгольм может изменить решение по штрафу (хотя шансы на это невелики). В любом случае деньги есть. Более того, этот штраф хоть и неприятен, но не разорит компанию. Ведь чистая ежегодная прибыль Газпрома составляет порядка 10 млрд долларов. Вот для «Нафтогаза» с чистой прибылью в 1,5 млрд долларов в 2017 году эти 2,6 млрд долларов – огромный подарок.

          Поэтому «Нафтогазу» нет никакого смысла опасаться, что Газпром не заплатит эти 2,6 млрд долларов. А значит, нет причин прибегать к крайним мерам – принудительному аресту активов Газпрома в Европе. Более того, если верить украинской стороне, то на 2,56 млрд долларов начисляются пени – 0,5 млн долларов в день. Это значит, что каждый дополнительный день приносит «Нафтогазу» 500 тыс. долларов, а подождав оплаты лишний месяц, можно заработать дополнительно 15 млн долларов.

          Для чего же «Нафтогаз» устраивает все эти представления со спешным изъятием долга?

          «Нафтогаз», возможно, ощущает хрупкость своей юридической позиции и понимает, что Газпром может действительно добиться отмены этого решения, и теперь торопится получить деньги», – предполагает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Тем более что руководство компании уже выписало себе премии аж на 46 млн долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

          А возможно, «Нафтогаз» нетерпелив и хочет побыстрей получить деньги, так как опасается смены руководства в компании. «И нынешнее руководство «Нафтогаза» осознает, что если их сместят, или же если Газпром добьется отмены решения, то премии им не видать», – думает Фролов.

          Наконец, нетерпение «Нафтогаза» может объясняться повышением политической активности на Украине – в стране скоро президентские выборы. «На Украине идет избирательная кампания, и теперь все стараются показать, что Порошенко очень эффективен, что он умеет защищать интересы Украины на международной арене. Для Порошенко это крайне важно, потому что его рейтинг уже опустился ниже 10% по всем существующим оценкам», – говорит Фролов.


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