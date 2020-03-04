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4 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки

Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной ЕвропыФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?  Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

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              Ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки

              Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной Европы   4 марта 2020, 10:58
              Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
              Текст: Ольга Самофалова

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              Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?

              Газпром подписал и передал Болгарии договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%, заявил премьер-министр Болгарии Борис Борисов. Это можно назвать символичным подарком к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., которая отмечается 3 марта 2020 года, добавил он.

              В «Газпром экспорте» подтвердили подписание соглашения с «Булгаргазом» в рамках процедуры пересмотра цены на поставляемый в Болгарию российский природный газ. Газпрому при заключении новых средне- и долгосрочных контрактов теперь приходится ориентироваться не на привязку к ценам на нефть, а на привязку к ценам на европейских газовых хабах.

              Насколько серьезную скидку предоставил Газпром Софии по сравнению с другими странами Европы? И почему российский экспортер пошел на это?

              В «Булгаргазе» отметили, что собираются снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около 14 евро) за МВт/ч начиная с апреля 2020 года с нынешних 44,04 лева (около 22 евро). Причем сделают это задним числом, с 5 августа 2019 года. То есть цена для потребителей снизится с 22 евро до 14 евро за один МВт/ч. В пересчете на кубометры получается, что цена на газ для болгар снизилась со 176 евро, или 200 долларов, до 112 евро, или 125 долларов, за тысячу кубометров. Впрочем, конечная цена для болгарских потребителей не равна той цене, по которой Газпром продает свой газ посреднику – «Булгаргазу». Последний тоже должен получить свою маржу.

              Стоимость газа в контрактах с отдельными странами Газпром публично не раскрывает. Как правило, наиболее привлекательную цену получает Германия на правах крупнейшего покупателя российского газа в ЕС и в целом серьезного партнера России в ее газовых проектах.

              Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предполагает, что сейчас российский газ обходится европейцам менее чем в 200 долларов за тысячу кубометров. «Думаю, что для Болгарии цена должна быть примерно в этом же районе, а теперь, вероятно, будет 120–130 долларов за тысячу кубометров. Скорее всего, цена все равно будет выше, чем сейчас на споте», – говорит он.

              «Полагаю, что цена для Болгарии примерно сопоставима со стоимостью газа для Германии. Хотя у Германии цена может быть чуть-чуть лучше, учитывая, что Берлин активно участвует в наших газовых проектах»,

              – не исключает эксперт.

              Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что эта скидка приравнивает цену на газ для Болгарии к средним европейским ценам, которые сейчас установились благодаря изменению в контракте ценовой формулы. То есть Газпром, по сути, сравнял цены для болгар и для остальной Европы.

              Раньше стоимость газа была привязана к ценам на нефть, но теперь появилась привязка к спотовым европейским газовым рынкам. Потому что цены на нефть хоть и упали, но не так серьезно, тогда как стоимость газа в Европе на спотовых площадках уже меньше 100 долларов за тысячу кубометров. Это исторически рекордно низкие цены на голубое топливо. Вероятно, Болгария – не последняя страна, которая попросит в ближайшее время увеличить долю спотовой составляющей в контракте и снизить зависимость от нефтяных котировок.

              Собственно, падение цен на газ в ЕС является одним из аргументов Болгарии, которая хотела получить скидку от Газпрома.

              На европейском рынке – беспрецедентное падение газовых цен. В этом виновата не только аномально теплая зима, но и сам Газпром. Потому что, опасаясь газового кризиса из-за Украины этой зимой, он закачал рекордные объемы топлива в европейские подземные хранилища. Однако транзитный контракт с Украиной в итоге был подписан, прерывания поставок российского газа не произошло. Не обошлось и здесь без коронавируса – на его фоне потребление СПГ в Азии снижается, что создает еще больше предложения на рынке. Опять же российский «Новатэк» продает свой СПГ в Европе, создавая тем самым конкуренцию газопромовскому топливу. Как ни крути, но предложения газа в Европе много, что и давит на цены, делая их рекордно низкими. В итоге Газпрому ничего не остается, как идти на поводу у покупателя, только бы его не потерять.

              «В Европе идет ценовая война, когда приходится сохранять долю на рынке ценой сжимания стоимости газа, собственной маржи и прибыли в расчете на то, что потом ценовая ситуация выровняется. Такова логика ценовой войны, в которой надо выживать. Главный мотив – сохранить потребителя», ­– считает Владислав Митрахович.

              К тому же у Болгарии появился и второй аргумент. Если раньше она получала газ только у России, то с октября сможет брать 1 млрд кубометров газа в год у Азербайджана с месторождения Шах-Дениз-2, который придет по трубопроводной системе TAP и TANAP. Это конкурирующий с «Турецким потоком» трубопроводный проект, который поддерживают Еврокомиссия и США. Именно этому трубопроводу, идущему по европейской территории, без всяких проблем дали исключение из норм Третьего энергопакета ЕК. Российским газопроводам такое и не снилось – за каждую трубу нам приходится ожесточенно бороться, что высвечивает лицемерие европейских элит.

              Кроме того, у Болгарии есть интерконнектор с Грецией, и София грозится покупать 0,5 млрд кубов СПГ из США, Катара и Египта через греческий СПГ-терминал в Александруполисе. И хотя этот газ может обходиться болгарам дороже, чем на спотовых биржах, но сам факт появления альтернативного топлива невозможно игнорировать. В итоге из почти 3 млрд кубометров, которые Газпром раньше поставлял в Болгарию, он может лишиться половины рынка.

              «Если бы еще не было ценовой войны, то можно было бы попросить болгар подождать со скидкой. Но в текущих условиях это вынужденный ход со стороны Газпрома, который не хочет потерять покупателя в лице Болгарии», – считает Митрахович.

              Не стоит забывать, что против Газпрома было проведено антимонопольное расследование, в результате которого регулятор ЕС потребовал от компании не допускать существенного разрыва в ценах между странами и регионами, добавляет Юшков. Выровняв цены для Болгарии, Газпром отвадит от себя европейских антимонопольщиков.

              Не случайно министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова отметила, что важную роль во время переговоров сыграла Европейская комиссия: именно благодаря ее вмешательству болгары могут радоваться отличному результату.

              Наконец, самый важный аргумент Болгарии в переговорах с Газпромом по цене – это, конечно, «Турецкий поток». «Ведь от Болгарии зависит, когда заработает вторая нитка «Турецкого потока» для поставки газа европейским покупателям – Венгрии и Сербии. Для этого надо достраивать трубу через Болгарию. Но София откровенно с этим делом тянула. Не исключаю, что они затягивали процесс строительства, чтобы, во-первых, польстить американцам, которые хотели бы остановить не только «Северный поток – 2», но и «Турецкий поток». Болгары восприимчивы к давлению Вашингтона и Брюсселя. В этой стране, где молодежь давно обрабатывается, влияние американцев сильно. Во-вторых, София набивала себе цену перед Газпромом», – считает Владислав Митрахович.

              Изначально София должна была закончить свою часть трубы до конца 2019 года. Потом оттуда последовали заявления о том, что газопровод достроят только к концу 2020 года. Даже Владимиру Путину пришлось пожурить болгар за срыв сроков строительства. Теперь Болгария обещает достроить трубу к маю.

              «Газпром подумал и решил, что в этой ситуации лучше пойти на уступки болгарам. Болгария – какая бы она ни была – нужна нам для глобальных газовых проектов. Несмотря на скандалы то со шпионами, то с памятниками, то по поводу Второй мировой войны, несмотря на слухи о поставках советского оружия в Сирию. Я не исключаю, что в какой-то момент может возникнуть вариант еще одной газовой трубы (третьей) напрямую из России в Болгарию вместо «Турецкого потока – 2». Особенно если возникнет желание окончательно прекратить транзит через Украину», – не исключает Митрахович.

              Что касается стоимости, то ценовая война на газовом рынке Европы не вечна, и ситуация может развернуться в сторону Газпрома. «Может быть, уголь станет умирать из-за дешевого газа, и потребуется больше голубого топлива, тогда можно будет заключить новые контракты и зарабатывать на объемах. А может, американские производители СПГ накроются, а вместе с ними – другие производители СПГ. Австралийцы уже который год работают себе в убыток. Да и у Азербайджана не очень благостная ситуация с добычей на Шах-Денизе. Поэтому, кто знает – может, через пару лет Болгария может снова закупать основной объем газа у Газпрома», – заключает собеседник.

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